A Força do Querer: Irene revela que está grávida

A novela “A Força do Querer” não tem um minuto de marasmo e segue com mais uma semana emocionante de acontecimentos, como podemos ver nesse resumo do que vai rolar do dia 11 a 16 de setembro.

Irene (Débora Falabella) vai aprontar um monte: primeiro fará ameaças a Elvira (Betty Faria) em um apagão causado na casa de Aurora (Elizângela). Por fim, para continuar sua rotina de maldades contra Joyce (Maria Fernanda Cândido) e Eugênio (Dan Stulbach), a maquiavélica confessa para Silvana (Lília Cabral) que está grávida. Com certeza ela usará isso para atormentar ainda mais Joyce.

Falando em Joyce, ela vai descobrir que Ivana (Carol Duarte) trabalha numa bilheteria de teatro. Mas o emprego não é o maior motivo de suas preocupações, e sim que a “filha” anuncia seus planos de mudança de nome. Vai rolar até barraco com a psicóloga.

Confira o resumo da semana em “A Força do Querer“:

Segunda-feira, 11 de setembro – Irene ameaça Elvira

O apagão na casa de Aurora não foi a falta de pagamento, e sim por Irene que surge do nada e ameaça Elvira. Como se trata de uma novela, claro que Elvira não percebeu que Irene é a assassina de seu ex-marido. Joyce continua na esperança que Ivana/Ivan volte para casa. Ritinha, com culpa até o pescoço, implora para Zeca não contar a Caio sobre o casamento dos dois. Zeca não entende direito, por isso decidi traduzir o pedido de Ritinha usando uma bela imagem dela como sereia para reforçar bem a mensagem:

Por sorte Caio nem tem tempo de lidar muito com Ritinha porque Bibi é presa e recebe a visita de seu antigo noivo. Nonato consegue um emprego pra Ivana/Ivan. Simone descobre Elis Miranda e estamos perto do momento que todos estamos sonhando: o encontro de Eurico com o outro lado de Nonato!!!

Terça-feira, 12 de setembro – Ivana/Ivan toma uma decisão

Em visita à prisão, Aurora pergunta se a filha não está tomando algumas escolhas meio erradas em sua vida, assim numa boa mesmo. Rubinho beija Carine. O juiz dá liberdade à Bibi e a Perigosa volta para o núcleo livre da novela. Mere conta para amiga que desconfia que seu filho Zeca está apaixonado por Ritinha.

Zeca brinca com seu-filho-que-ele-não-sabe-ainda-que-é-seu-filho quando passa meio mal lembrando da profecia do índio no primeiro capítulo. Quem nunca, né? Ivana/Ivan anuncia para todos que irá mudar de nome, e agora podemos deixar de chamar dessa forma e podemos falar apenas IVAN.

Quarta-feira, 13 de setembro – Bibi ordena fim de sequestro

O carro com Dantas e Yuri é sequestrado por dois bandidos. Carine acredita que ficará com Rubinho, enquanto Bibi acredita que vai estrangular aquela ex-chiquitita. Joyce e Eugênio flagram Ivan trabalhando na bilheteria do teatro. Aurora está morrendo de vergonha com todo mundo falando sobre os bandidos. Ruy vê Ritinha fazendo uma ligação para Zeca. Ao saber do sequestro, Bibi ordena que soltem Dantas e Yuri.

Quinta-feira, 14 de setembro – Rubinho é preso (de novo)

Joyce e Eugênio tentam falar com “a filha”, mas se surpreendem quando as pessoas do teatro tratam “ela” como Ivan. Com o dedo de Ruy, Zeca perde seu emprego e volta a ingressar as estatísticas de desempregados do país. Jeiza invade o Morro do Beco, dá tiro em Rubinho e o prende. Bibi reage daquela maneira que já imaginamos:

Enquanto os bandidos preparam mais um plano para resgatar Rubinho da prisão, Bibi vai até a casa de Heleninha para pedir desculpas pelo sequestro do Yuri.

Sexta-feira, 15 de setembro – Irene é encontrada por Elvira

Os traficantes conseguem resgatar Rubinho no hospital e Sabiá avisa Bibi que talvez o Morro do Beco, aquele lugar em que Jeiza aparece a cada 4 capítulo, talvez não seja um lugar seguro para eles. Mas cê jura, Sabiá??? Zeca conversa com Ritinha e eles cogitam voltar para Parazinho, para desespero da Globo que vai precisar gastar mais dinheiro com locações.

Bibi conta para mãe que irá fugir com o marido e o filho. Dantas ajuda Ivan a mudar seu nome nos documentos. Irene é surpreendida no shopping por Elvira totalmente pistola. Zeca é avisado que a profecia do índio dita no primeiro capítulo da novela está prestes a se cumprir.

Sábado, 16 de setembro – Joyce e Ivan brigam

Irene despista Elvira usando suas habilidades ninja. Bibi, que anda bastante desconfiada de seu marido, pede que vigiem Rubinho e Carine. No consultório da psicóloga, Joyce continua sem querer ouvir Ivan. Irene faz uma revelação bomba para Silvana: ela está grávida. Já queremos revelação igualzinho à da Olga: