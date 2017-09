A Força do Querer: Ruy planeja vingancinhas ridículas contra Zeca

Aaaaaa bruta flor do quereeeeer. E é nesse ritmo gostoso com essa música do Caetano que gruda na nossa cabeça diariamente que vamos começar nosso resumo semanal de “A Força do Querer“.

Sério, gente. Ruy (Fiuk) passou de todos os limites com Zeca (Marco Pigossi). Não sei se é a aproximação com o final da novela ou a necessidade de explicar a previsão do índio que rolou no primeiro capítulo, mas os dois estão em pé de guerra por causa de Ritinha (Isis Valverde). Nos capítulos dessa semana, Ruy vai conseguir fazer com que Zeca seja demitido, venda seu ônibus-balada e ainda perca sua casa. Vamos tratar esse recalque, colega?

E o núcleo criminoso também tem novidades. Bibi (Juliana Paes) está prontinha para picar a mula do Morro do Beco ao lado de seu filho e de Rubinho (Emílio Dantas), mas ainda há algo que a deixa com pé atrás: seu marido aparentemente está caidinho pela ex-chiquitita Carine (Carla Diaz), e talvez essa seja a hora de Bibi tomar uma decisão e se afastar de seu amor bandido.

Essas e outras histórias você pode ver nesse resumão de “A Força do Querer” dos capítulos que vão ao ar do dia 18 a 23 de setembro!

Segunda-feira, 18 de setembro – Eugênio descobre gravidez de Irene

Elvira tem a ideia de fazer um plano contra Irene, mas precisará da ajuda de Yuri e sua fantasia de ‘Dragon Ball Z’. Na busca por um novo lar, Ivan pede ajuda para Simone ver se consegue um lugarzinho na casa de Biga. Carine dá aquela pressão e Rubinho conta que pretende largar Bibi para ficar com a loira. Toca uma música de ‘Chiquititas’ pra coitada, produção!

Ritinha desabafa para Ruy que está com vontade de voltar para Parazinho. Eugênio fica sabendo que Irene está grávida, e Silvana sugere que ele espere um pouco antes de contar para Joyce. Porque, né… Irene pode ser a grávida de Taubaté…

Terça-feira, 19 de setembro – O plano de Elvira é revelado

A polícia bate na casa de Aurora pela enésima vez este mês atrás de Rubinho, e a mãe de Bibi não entrega o genro. Joyce usa agora oração pra ver se Ivan ~volta ao normal~, e o rapaz aceita só para ver se a mãe para de encher o saco. Zeca vende seu ônibus-balada Jeiza, e a Jeiza de verdade fica meio triste, afinal é a segunda Jeiza que perde este mês. Mais uma e pode pedir musica no ‘Fantástico‘.

Depois de perder um baita dinheirão, Silvana decide tomar mais uma decisão pouco sensata: pedir dinheiro para agiota. O plano de Elvira é revelado: ela fez um fake no Facebook. Parabéns, Elvirão, você vai super conseguir pegar a assassina de seu ex-marido desse jeito!

Quarta-feira, 20 de setembro – Irene quer confrontar Elvira

Irene fica fula da vida com Elvira, e Garcia se preocupa com esse plano meio ‘Meninas Malvadas‘ por parte de sua esposa da terceira idade. Falando em vingancinhas de quinta-série, Ruy usa toda a sua influência para impedir que Zeca arranje um trabalho no Rio de Janeiro.

Zeca fica sabendo que não foi demitido por causa da crise, e sim porque Ruy é um babacão. Enquanto isso, Caio conta para Jeiza que Rubinho e Bibi muito provavelmente vão fugir. Temos até música para ilustrar esse momento:

Quinta-feira, 21 de setembro – Edinalva descobre o segredo da filha

Assim como se faz com criança que apronta, a mãe de Ritinha e o pai de Zeca foram falar com os responsáveis por Ruy sobre ele ter feito bullying com o coleguinha Zeca.

Ivan confessa para sua prima que sente falta de sua mãe, por mais louca que ela seja. Jeiza é apresentada à família de Caio, mas ele está preocupado mesmo é com Elvira indo falar com Sabiá. A mãe de Ritinha descobre que Ruyzinho é o filho do Zeca e a gente está é surpreso que ela não desconfiou disso antes.

Sexta-feira, 22 de setembro – Irene revela gravidez por indireta para Joyce

Depois de ter mandado Eugênio ficar calado alguns capítulos atrás, agora Silvana acha que ele deve contar para Joyce sobre a gravidez de Irene. Acontece que a maquiavélica é mais ligeira e planta a sementinha da dúvida em Joyce. Bibi pede para que Silvana guarde suas joias, e já imaginamos isso:

Sábado, 23 de setembro – Eugênio conta a verdade para Joyce

Selma dá a dica para Aurora denunciar a casa de Rubinho, assim ela pode ao menos tentar salvar a filha. Depois de fugir um capítulo inteiro, Eugênio conta para Joyce sobre a paternidade. Incorporando o espírito do ‘Banco Imobiliário’, Ruy leva o ódio que sente por Zeca a um novo patamar: ele COMPRA a casa em que o rapaz vive com a família e manda uma ordem de despejo.