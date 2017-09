A Força do Querer: Cibele descobre que Ritinha é bígama

Faltando poucas semanas para o final de “A Força do Querer“, a novela de Gloria Perez está cheia de TIRO e GRITO. Literalmente.

Quem vai garantir a gritaria é Cibele (Bruna Linzmeyer), a personagem que perdeu a função lá pela terceira semana da novela e que agora voltou com sangue nos olhos querendo acabar com a vida de Ritinha (Isis Valverde). Isso porque ela já contou que havia superado o ex, roubado pela sereia… imagina se não estivesse de boa?

Acontece que Cibele acaba descobrindo que Ritinha é bígama, e vai começar a usar essa informação para fazer a moral da garota ir para o chão.

E vocês queriam tiro? Vai ter também! Ruy (Fiuk) está completamente descompensado e atira em Zeca (Marco Pigossi), supostamente por ter sido afetado pela maldição do índio lá do primeiro capítulo de ‘A Força do Querer’. Como é uma pessoa de bem, Ruy vai dar aquela fugida da polícia e a confusão vai se estender por mais tempo.

Ah sim, ainda tem mais coisa sobre Jeiza (Paolla Oliveira) e Bibi (Juliana Paes), mas isso você só vai saber lendo o nosso resumão de ‘A Força do Querer‘:

Segunda-feira, 2 de outubro – Ruy atira em Zeca

Ritinha fica desesperada quando Ruy vai em direção de Zeca com a arma. Silvana agradece Dantas por ele ter mentido sobre a pessoa que desfalcou a empresa. Caio, que deve estar louco para ganhar uma comissão, pede para Eugênio contestar a ação de paternidade de Irene.

Jeiza pede para Zeca não ir embora do Rio, mostrando que além de ser policial, lutadora, psicóloga, ativista e treinadora de animais ela também é uma ex-namorada legal. Ruy atira contra Zeca. Jeiza junta os pontos e supõe que Bibi é ex de Caio.

Terça-feira, 3 de outubro – A polícia vai atrás de Ruy

Zeca é ajudado por pessoas da rua enquanto Ruy dá aquela fugidinha. O núcleo do Parazinho descobre o estado de saúde de Zeca e corre para o hospital. Ruy confessa para Amaro que atirou em Zeca e ainda consegue ser abrigado por Dantas.

A polícia vai atrás de Ruy na casa de Joyce e encontra a arma do crime no carro dele. Cibele bota toda a culpa naquela situação em Ritinha, pois ela supostamente causou tudo isso.

Tá certíssima, amiga!

Quarta-feira, 4 de outubro – Ruy consegue um advogado

Aurora dá abrigo para Ritinha e Ruyzinho, que estão fugindo dessa confusão envolvendo tiro a queima-roupa e gritaria. Eugênio teme que dê ruim Caio estar envolvido no caso, já que ele tem um trelelê com a polícia e é todo honestinho. Ivan então dá a ideia que Eugênio seja o advogado de Ruy.

Rubinho mente para Bibi e vai encontrar Carine. Zu comenta que Ritinha pode estar na casa de Aurora, e Joyce decide ir até lá ver o neto-que-não-é-neto-dela-mas-que-ela-ainda-não-sabe. Ritinha vai visitar Zeca bem na hora que a polícia está lá.

Quinta-feira, 5 de outubro – Cibele descobre segredo de Ritinha

Para desespero dos policiais, Ritinha começa a contar para eles toooooda sua história envolvendo Zeca e Ruy.

Silvana é ameaçada mais uma vez pelo agiota. Dantas conta para o delegado que o resumo de ‘A Força do Querer’ que Ritinha fez para os policiais não vale nada. Bibi estranha que Rubinho está demorando, sem saber que ele foi se encontrar com Carine.

Ivan fica sabendo do retorno de Claudio para o Brasil. Bibi descobre a mentira de Rubinho. Abel conta para Cibele que Ritinha é bígama e a cobra vai fumar agora.

Sexta-feira, 6 de outubro – O agiota cobra dívida de Silvana

Muito gente de bem, Cibele tenta subornar a família de Zeca. Jeiza pede que Zeca conte tudo para a polícia. Silvana perde no jogo e fica cada vez mais ferrada com o agiota.

Edinalva descobre que Cibele está sabendo do caso de bigamia e já planeja despachar Ritinha para o Pará. Cibele conta tudo para Ruy e Eugênio. Bibi encontra Rubinho com Carine no hotel e sai na mão com ela. O agiota ameaça Silvana com uma arma. Joyce faz a Nazaré e leva Ruyzinho embora.

Sábado, 7 de outubro – Rubinho mente para Bibi

O agiota leva alguns itens valiosos de Silvana como garantia. Joyce sente vergonha de apresentar Ivan para uma antiga amiga. Bibi tenta fazer com que Rubinho confesse sua traição. A guarda provisória de Ruyzinho vai para Joyce e Eugênio. Rubinho confessa que nunca traiu a mulher e pede desculpas à Bibi. Com certeza é assim que ele a enxerga: