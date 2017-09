‘A Força do Querer’: Irene perde bebê e mente sobre gravidez

O narrador da Globo já está anunciando ‘A Força do Querer‘ com aquela frase que não queríamos ouvir: “ÚLTIMAS SEMANAS”. Nosso coração não vai aguentar sem essa bruta flor do querer, não é mesmo? Mas muitas novidades estão para acontecer na novela.

Para começar temos Irene (Débora Falabella) que encarnou de vez o papel de vilãzona que faz de tudo para separar casal, usando até um bebê para seus planos maquiavélicos. Mas a gravidez dela sofre uma complicação durante uma briga de tiros entre Jeiza (Paolla Oliveira) e Bibi (Juliana Paes) e Irene sofre um aborto. Isso quer dizer que ela não poderá mais usar a criança para conseguir ficar com Eugênio (Dan Stulbach)? Claro que não, porque a vilã vai sustentar uma gravidez falsa só para incomodar Joyce (Maria Fernanda Cândido).

Do outro lado da trama temos Ruy (Fiuk) e Zeca (Marco Pigossi) em pé de guerra por motivos de: Ritinha (Isis Valverde). E lembram da profecia do índio no primeiro capítulo da novela? Demorou mas se cumpriu: Ruy usará uma arma para resolver suas diferenças com o rival.

Essas e outras histórias você pode ler no nosso resumão de ‘A Força do Querer’:

Segunda-feira, 25 de setembro – Zeca vai atrás de Ruy

Irene dá aquela provocada em Caio e conta para a fiel assistente Mira que vai atrás da pensão de seu filho. Joyce, que estava super de boa nos últimos capítulos, entra em pânico ao saber que Irene está grávida de Eugênio e dá o famoso surto.

Jeiza pergunta a Caio sobre o envolvimento que ele tem com Bibi (que no caso é sua ex), sendo já a segunda mulher de Caio nessa novela incomodada com a Perigosa. Depois de ser alertado várias vezes por seu amigo figurante que Zeca pode ir atrás dele por causa das vingancinhas, Ruy é avisado por Eurico que Zeca está atrás dele realmente. CORRE, RUY!

Terça-feira, 26 de setembro – Irene se machuca em tiroteio

Aurora fica bem louca ao saber que Bibi foi atrás do marido traste. Rubinho está num bem bom com Carine, e Bibi aparece para confrontar o marido. Irene cai no plano de Elvira que envolvia a página falsa na rede social.

Jeiza e Bibi se enfrentam num tiroteio, e quem acaba se ferrando é Irene, que tem um sangramento após fugir dos tiros. A policial multiuso de ‘A Força do Querer’ consegue capturar Sabiá, mas Bibi e Rubinho fogem. A treta entre Ruy e Zeca aumenta quando o filho de Joyce descobre uma foto reveladora no celular do rival:

Na verdade foi uma foto do Ruyzinho mesmo. Aqui no mundo real encontrar uma foto de uma criança próxima no celular do outro é normal, mas na novela isso é confusão.

Quarta-feira, 27 de setembro – Irene perde o bebê

Silvana, já acostumada a acobertar coisas ilegais como jogos e roubo de cheques, abriga Bibi em seu apartamento. Irene conta a Mira que perdeu o bebê naquele sangramento, mas que vai continuar fingindo a gravidez por motivos de: ela é uma vilã.

Por meio de um grampo telefônico, Caio consegue descobrir onde Bibi está por conta de uma ligação de Rubinho para planejar a fuga. Silvana é obrigada a ajudar Bibi nessa fuga, mas o carro é parado pela polícia…

Quinta-feira, 28 de setembro – Bibi se despede da mãe

…mas os policiais só queriam ver os documentos de Silvana.

Mas a sorte passa logo, porque o carro da viciada em jogos é rendido por bandidos logo depois. Por sorte Bibi estava lá para proteger Silvana. Após pegar o filho, Bibi se despede da mãe.

Cibele, que perdeu a razão de existir nessa novela lá pelo capítulo 30, agora tem uma nova função: desconfiar que Nonato pode estar saqueando a empresa. Com medo de uma reação de Zeca, Ruy pega um revólver. A maquiavélica Irene continua empolgada na mentira e conta para Eugênio e Joyce que terá uma menina.

Sexta-feira, 29 de setembro – Ivan descobre está grávido

Ao descobrir que sua mãe tem acobertado a traficante desta novela, Simone fica muito brava. Rubinho engana Bibi e vai falar com sua amante novinha. Ivan descobre que os sintomas que estava sentido são de gravidez. O rapaz então é apoiado por Simone, Nonato e pela tradicional música do programa do Ratinho usada para parabenizar os papais:

Enquanto Zeca e Ruy estão numa interminável briguinha infantil há duas semanas, Eugênio briga com o filho e manda que ele devolva o celular para o amiguinho. Ivan conta para sua família que está grávido. Para defender a honra de Nonato, Silvana confessa que foi ela quem roubou o talão de cheques quando foi internada na clínica.

Sábado, 30 de setembro – Joyce vira compreensiva do nada

Surpreendendo a todos que acompanham essa novela, Joyce apoia a gravidez de Ivan e ainda pede para o filho ficar em casa com ela.

Em vez de entregar Silvana para Eurico, Dantas assume que o dinheiro foi tirado por ele. Dita encontra Silvana desmaiada depois de ingerir remédios e chama a ambulância. Ao ver Ritinha conversando com Zeca, Ruy pega sua arma para a vingança final.