A Força do Querer: Ivana é rejeitada e ‘castigada’ por Joyce

Quem aí não se emocionou com o drama de Ivana (Carol Duarte) que atire a primeira pedra. Após uma semana emocionante com a trans de “A Força do Querer” se libertando aos poucos do seu corpo de mulher, veremos que a vida não é tão linda assim.

Joyce (Maria Fernanda Cândido) continua não aceitando a realidade sobre seu filho, e o rejeita. A mãe de Ivana até decide castigar a coitado, cortando a mesada. Sem dinheiro, Ivana até tenta conseguir um trabalho, mas acaba sendo hostilizada por causa do seu visual. Por sorte, outros personagens acabam dando apoio para a trans durante esses capítulos, como Silvana (Lilia Cabral), sua prima Simone (Juliana Paiva) e até mesmo o ex-preconceituoso Ruy (Fiuk).

Quem também passa por maus bocados é Irene (Débora Falabella), afinal Dantas (Edson Celulari) descobre a verdade sobre a relação dela com Mira (Maria Clara Spinelli). Enquanto isso, Elvira (Betty Faria) vai atrás do traficante do Morro do Beco para buscar ajuda na procura da assassina de seu ex-marido. Será que o poderoso Sabiá vai se tocar que a assassina é apenas a Irene com uma peruca loira?

Essas e outras histórias você pode ver no nosso resumão de “A Força do Querer“:

Segunda-Feira, 4 de setembro – Jeiza rompe com Zeca e a fila anda

Zeca tenta explicar para Jeiza que só beijou Ritinha porque foi possuído pelo ritmo Ragatanga, mas a policial disse que não quer mais nada com ele. Joyce flagra Irene de conversinha com a misteriosa Mira, a espiã mais indiscreta da novela. Eurico diz que não aceita a transição de Ivana… bem, como ele nem ao menos mora naquela casa, só podemos mandar esse meme pra ele:

Depois de meio capítulo do término de Jeiza e Zeca, a policial encontra Caio assim por acaso do destino e rola aquele clima entre eles. Os dois até se beijam. Ruy devolve o exame de DNA e Cibele guarda (fechado, claro, porque ele só será aberto quando a novela precisar de mais audiência).

Terça-Feira, 5 de setembro – Elvira pede ajuda para traficante

Zeca flagra Jeiza saindo do carro de Caio e sente aquela coisinha chamada “minha recente ex está com outro personagem da novela“. Jeiza está desesperada por um segundo encontro e seu treinador fala “calmaê, fera”. Elvira revela seu verdadeiro interesse em Sabiá: ela quer que o traficante lhe ajude a encontrar a assassina-misteriosa-que-na-verdade-é-a-Irene-com-uma-peruca-loira.

Após rejeitar Ivana pela quinta vez na mesma semana, Joyce decide tomar atitudes drásticas e corta sua mesada. Simone sugere que Ivana mude o nome para Ivan. Bibi, que estava responsável por negociar armamentos com os bandidos, se ferrou na transação. Com medo da reação de Sabiá, ela deve ter sentido o mesmo que a gente quando estamos diante dessa imagem de dor e sofrimento:

Quarta-feira, 6 de setembro – Ritinha pede favor para Jeiza

Bibi fica desesperada achando que Sabiá vai acabar com ela. Zeca entende que seu relacionamento com Jeiza acabou depois que todo mundo já viu que a policial está em outra. Ritinha implora para que Jeiza não conte para Zeca que ela é bígama porque, né… bem melhor manter isso em segredo do seu crush.

Bibi é procurada pela polícia e decide se esconder. Em vez de se enfiar num buraco no Morro do Beco, numa cidade próxima ou na praia, Bibi decide mesmo é ficar na casa de Silvana, afinal nada como pedir ajuda para o núcleo rico da novela.

Quinta-feira, 7 de setembro – Dantas finalmente tem uma boa ideia

Depois de ajudar Bibi, Silvana parte em sua tour de boas ações para tentar defender Ivana de Joyce e Eugênio. Dantas finalmente percebeu a conexão entre Mira e Irene, e decide confiscar o celular da funcionária que sempre estava telefonando no expediente para avisar os passos de Eugênio.

Zu entrega escondido para Ivana um dinheiro que Eugênio havia mandado. Bibi descobre que Caio está com Jeiza e sua reação é bem próxima dessa clássica foto da Maya de “Caminho das Índias“:

Sexta-feira, 08 de setembro – A ex-chiquitita vai apanhar

Bibi começa o famoso surto de sair falando que Jeiza é culpada de todos os seus problemas e faz um telefonema para Rubinho. Garcia atende uma ligação no celular de Mira e ouve algo terrível:

Na verdade ele apenas descobre que Irene e Mira estão trabalhando juntas. Bibi sai no tapa com a ex-chiquitita Carine. Irene faz um plano e diz para Mira confessar tudo para Dantas sobre a amizade das duas. Será o retorno da nossa personagem de gibi favorita?

Sábado, 9 de setembro – Garcia e Elvira estão em perigo

Demitida por Eurico, Mira acaba indo morar na casa de Irene porque né… a vilã maquiavélica já nem liga de ser descoberta pelos outros personagens. Ritinha dá a entender que Ruyzinho pode ser filho de Zeca.

Numa grande reviravolta da trama, Ruy decide deixar de ser um preconceituoso babaca e defende Ivana. Elvira e Garcia vão cuidar do filho de Bibi na casa de Aurora e a luz se apaga. Cuidado, Garcia, aquele filme de terror tá começando a acontecer na sua vida!