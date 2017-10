A Força do Querer: Bibi finalmente termina com Rubinho

Penúltima semana de ‘A Força do Querer‘ chegando e estamos morrendo de curiosidade de saber aonde a novela está indo, certo? Por sorte temos nosso resumo aqui com tudo explicado.

A maior alegria da semana que começa dia 9 e vai até 14 de outubro com certeza é Bibi (Juliana Paes) percebendo que Rubinho (Emílio Dantas) não é flor que se cheire. A Perigosa vai flagrar seu marido com a amante ex-chiquitita Carine (Carla Diaz) e terminará o casamento de uma vez! Até que enfim, amiga! O problema é que Carine vai passar a “mediar” a situação entre ela e o marido. Ou seja, quando Bibi for cobrar a pensão de Dedé, quem deverá dar o dinheiro é justamente a amante! Eita!

E a enrolação entre Ruy (Fiuk) e Zeca (Marco Pigossi) continua firme e forte essa semana, só que com uma mudança. Possuída pelo espírito millenial, Ritinha (Isis Valverde) vai gravar um vídeo no YouTube pedindo para ver Ruyzinho. E o pior: o negócio vai viralizar!

Para essas e outras histórias, confira o resumão de ‘A Força do Querer’:

Segunda-feira, 9 de outubro – Ritinha só quer vingança

Enquanto Ritinha e Joyce tem um embate, Edinalva se mostra a voz da razão e fala que Dantas não pode sair culpando Ritinha por qualquer infantilidade feita por Ruy. Fula da vida, Ritinha promete vingança contra Joyce.

Jeiza finalmente conta a Caio que descobriu que ele era noivo de Bibi (algo que o público todo sabe desde o primeiro capítulo da novela). Silvana usa o dinheiro de Bibi para acertar a dívida com o agiota. Depois de passar o capítulo inteiro sendo cercado por policiais, Rubinho é rendido por Werneck.

Não ESSA Werneck. O Werneck da polícia!

Terça-feira, 10 de outubro – Bibi continua fazendo burrices

Ao contrário de muitos políticos envolvidos em safadezas, Rubinho é preso. Ritinha provoca Joyce com o vídeo no YouTube. Bibi, que deveria ser uma pessoa já inteligente a essa altura da novela, acaba revelando para seu filho que deixou uma reserva de dinheiro com uma amiga.

Cibele conta para Ruy sobre a campanha que Ritinha tem feito para conseguir seu filho de volta. Depois de duas semanas gravando apenas no cenário do hospital, Zeca volta para casa. Ivan é agredido na rua.

Quarta-feira, 11 de outubro – Ivan perde o bebê

O clamor de Ritinha viralizou mais que vídeo de gato no YouTube e é um sucesso na internet. Garcia e Elvira se declaram #TeamRitinha após o vídeo.

Unidos pela maldição do índio do primeiro capítulo, Zeca e Ruy têm maus pressentimentos ao mesmo tempo. O médico conta a Joyce que Ivan perdeu o filho na agressão. A maquiavélica Irene de Taubaté vai atrás de Eugênio.

Quinta-feira, 12 de outubro – Bibi finalmente termina seu casamento com Rubinho, aeeee!!!

Irene dá aquela chantageada básica em Eugênio e ganha um apartamento do banana (nossa, tão fácil assim?). Depois de dois séculos do exame feito, Cibele decide comparar o DNA de Ruy e Ruyzinho. Bibi fica cara a cara com Rubinho e termina seu casamento com ele.

Nonato desconfia que Silvana está metida com agiota. Depois de depor no juiz, Rubinho manda Bibi pegar a pensão de Dedé com sua amante. Eurico é convidado para um desfile que terá a apresentação da incrível Elis Miranda. Obrigado, Gloria Perez, por ter atendido ao nosso clamor:

Sexta-feira, 13 de outubro – Parceiro de Jeiza morre

Bibi está desolada com seu ex por ele ter se revelado tão péssimo. Dantas quer mandar o famoso processinho para Ritinha por ter exposto a família no vídeo da internet. Depois de ser provocada por Irene há semanas, Joyce finalmente decide denunciar a safada para a polícia.

Aurora tenta consolar a filha sem falar a frase “Bibi, eu te avisei”, e a Perigosa jura vingança contra Rubinho (se mais uma personagem jurar vingança essa semana, já dá pra pedir música no ‘Fantástico’). Jeiza vence a luta, mas seu parceiro policial morre.

Sábado, 14 de outubro – Bibi está com problemas

Zeca coloca o climão de lado e conforta Jeiza no funeral de Gerson. Depois do sucesso do vídeo de Ritinha, uma emissora de TV vai atrás dela para gravar uma reportagem. Bibi descobre que Rubinho deu seu carro para Carine, e já estamos esperando esse momento:

Bibi cobra o dinheiro que havia deixado com Silvana, e a viciada em jogo fica meio desesperada. Bibi sai na porrada com Carine. Zeca, Ruy e Ritinha vão para o Fórum de Justiça se preparar para um episódio especial dessa série de tribunal: