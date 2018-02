Deus Salve o Rei: Amália é enfeitiçada e volta para Virgílio

Você pode até achar que bruxaria não existe, mas no mundo de ‘Deus Salve o Rei‘ ela é muito possível. Como parte do plano de separar o casal Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso (Rômulo Estrela), seus rivais utilizam magia para acabar com a relação perfeitinha.

Amália é enfeitiçada e, assim, se esquece totalmente de Afonso. É como se ele nunca tivesse existido antes. Com o desaparecimento das memórias do rival, o caminho está aberto para o nefasto Virgílio (Ricardo Pereira) ficar com a vendedora de sopas. E onde está Afonso no meio disso tudo? Digamos que ele vai encontrar sua amada num momento pouco oportuno: ele flagrará a ruiva beijando Virgílio.

Para saber o que mais vai acontecer, confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 12 de fevereiro – Constantino é preso

Ainda controlada por magia, Amália descobre que Afonso é seu maridão no cartório e tudo. O plano de Catarina (Bruna Marquezine) tem dado tão certo que Augusto (Marco Nanini) nomeia Constantino (José Fidalgo) como general de Artena. Diana (Fernanda Nobre) repara que Amália pensa que ainda está com Virgílio. Heráclito (Marcos Oliveira) percebe que sua sobrinha Lucrécia (Tatá Werneck) está caidinha pelo professor de pintura, e aí sugere aula de harpa com outro professor que ela pode se apaixonar.

Os soldados de Augusto encontram uma prova contra Constantino, e o rei manda prender o safado.

Terça-feira, 13 de fevereiro – Amália e Virgílio se beijam

Demétrio (Tarcísio Filho) revela que Constantino estava contratando mercenários para derrubar o rei de Vicenza. Constância (Débora Olivieri) prefere deixar Afonso sem saber que Amália estava com Virgílio porque o que os olhos não veem o coração não sente. Augusto anuncia o cancelamento do casamento de Catarina. Diana revela a Afonso sobre o problema de memória de Amália, e ele flagra a mulher beijando Virgílio.

Quarta-feira, 14 de fevereiro – Afonso aceita a anulação do casamento

Afonso tenta fazer Amália se lembrar dele enquanto Virgílio tenta encher a cabeça da ruiva com mentiras. Constantino afirma que só Catarina pode salvá-lo. Lucrécia fica caidinha pelo professor de música. Augusto revela a Afonso que Amália pediu a anulação do casamento, e Afonso fica de boa porque isso impedirá que ela seja presa. Constantino foge da cadeia e pega Catarina como garantia.

Quinta-feira, 15 de fevereiro – Augusto prepara resgate

Virgílio promete a Amália devolver o dinheiro de seu pai. Constantino pede cinco mil moedas de ouro em troca do resgate de Catarina. Augusto percebe que Catarina não está no castelo. Afonso é convidado para assumir as tropas de Artena no resgate de Catarina.

Sexta-feira, 16 de fevereiro – O resgate de Catarina dá confusão

Constantino se recusa a devolver Catarina, e prefere lutar. Lucrécia desabafa com seu professor sobre a falta de amor que Rodolfo (Johnny Massaro) sente por ela. Augusto topa pagar o resgate de Catarina. Mesmo com o dinheiro pago, Afonso aceita a ordem de atacar o exército dele pela manhã. Afonso invade a tenda de Catarina e avisa que foi lá para salvá-la.

Sábado, 17 de fevereiro – Afonso é capturado

Fugitivos atacam a feira e Virgílio salva Amália. Augusto manda atacar o exército mesmo sem saber por onde anda Afonso e Catarina. Rodolfo fica #chateado porque Augusto não respondeu sua cartinha e decide partir para Artena. Lucrécia fica mal ao saber que seu marido foi para Artena sem contar para ela. Constantino consegue prender Afonso.