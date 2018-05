Amália vê spoilers cruéis sobre o futuro dela mesma em ‘Deus Salve o Rei’

Aqui no mundo real, a gente tem uma tendência a romper amizade se a pessoa chega e nos conta um spoiler de nossa série favorita. Mas você faria a mesma coisa se o spoiler fosse da sua vida? Pois Amália (Marina Ruy Barbosa) de ‘Deus Salve o Rei‘ terá uma chance única nos próximos capítulos.

A esposa de Afonso (Rômulo Estrela) ouvirá da mandingueira algumas informações bem perigosas sobre o futuro: Amália ficará sabendo que deve sofrer uma grande injustiça nos próximos capítulos, e que precisa fugir. Bem, ela é a protagonista da novela, está no contrato que vai sofrer injustiças, mas quais seriam essas? Será que tem a ver com o plano de Catarina (Bruna Marquezine), que espalhou o boato sobre Amália ser uma bruxa para o reino inteiro? Bem, isso teremos de ver no resumo semanal de ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 14 de maio – Catarina passa mal com Afonso

Catarina informa Otávio (Alexandre Borges) que vai ficar em Montemor até que seu reino seja reconstruído. Afonso ordena que acompanhem a saída das tropas de Otávio lá de Artena. Catarina finge lealdade a Afonso contando o que conversou com Otávio. Acuado, Rodolfo (Johnny Massaro) pede ajuda para Lucrécia (Tatá Werneck) lhe ajudar a não ter que ir a um exílio. Catarina desmaia nos braços de Afonso.

Terça-feira, 15 de maio – Otávio encontra Virgílio

Amália vê sua adversária desmaiando nos braços de seu homem e não curte muito. Lupércio (Paschoal da Conceição) confirma o diagnóstico: Catarina pegou a peste. Começa então um boato de que Catarina pode ter sido a bruxa que levou a peste ao reino. Otávio encontra Virgílio (Ricardo Pereira) e se alegra ao saber que ele também odeia Afonso e Catarina. Os dois viram praticamente BFF.

Quarta-feira, 16 de maio – Catarina sofre delírios

Virgílio e Otávio selam uma parceria de vilanias. Catarina tem um delírio por causa da doença e pede perdão ao pai, Amália vê tudo. Afonso manda uma mensagem para outros reis a respeito da doença de Catarina, assim alguém pode ajudar a encontrar Augusto (Marco Nanini). Augusto recebe uma carta da filha. Catarina tem mais um delírio por causa da peste, e dessa vez ela confessa que ama Afonso.

Quinta-feira, 17 de maio – Catarina quer acabar com Amália

Afonso pede para Tiago (Vinícius Redd) não contar para Amália sobre aquela declaração que rolou. Virgílio explica para Otávio que Catarina quer mesmo é se casar com Afonso. Catarina espalha o boato de que Amália é uma bruxa.

Sexta-feira, 18 de maio – Amália recebe informações sobre os próximos capítulos

Ao descobrir que Rodolfo mentiu, Afonso o obriga a abandonar Montemor. Lupércio analisa Catarina e descobre que nem a peste quis ficar no corpo dela, então a princesa de Artena está curada. A mandingueira dá spoilers para Amália de que ela sofrerá grandes injustiças. Será que a mandingueira na verdade viu os spoilers de ‘Totalmente Demais‘?

Sábado – 19 de maio – Chega um novo personagem na novela

Virgílio revela a Otávio onde Augusto está trancado. O rei do outro reino vai até lá, não encontra o rei de Artena e decide prensar Virgílio lá mesmo. Gregório (Danton Melo) chega a Montemor e encontra Amália, e fica chocado com o fato de ela ser casada com Afonso.