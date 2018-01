Deus Salve o Rei: Amália descobre que o crush Afonso é príncipe

Já no primeiro capítulo de ‘Deus Salve o Rei‘ tivemos Afonso (Rômulo Estrela), príncipe de Montemor, se apaixonando perdidamente por Amália (Marina Ruy Barbosa), camponesa de Artena. Como qualquer amor sincero de novela, o sentimento nasceu sem que a menina soubesse que seu crush é uma pessoa importante no reino vizinho. Mas isso deve mudar nos capítulos dessa semana.

Depois da ida de Afonso para Montemor, Amália decide escrever uma cartinha para seu querido. Acontece que a correspondência nunca chega ao seu destino, pois o mensageiro conta que não existe nenhum Afonso ferreiro lá em Montemor. Antes que pudesse achar que era mais um caso de ghosting, só que rolando numa fantasia medieval, Afonso retorna à Artena para rever Amália e pedir a mão da moça em casamento.

Depois do sim, Afonso leva Amália até Montemor para que ela descubra com seus próprios olhos que seu amado é uma pessoa importantíssima no reino vizinho, praticamente um analogic influencer. Para ver o que mais vai rolar essa semana em ‘Deus Salve o Rei’, é só ler nosso resumão semanal:

Segunda-feira, 15 de janeiro – Catarina e Constantino se beijam

Afonso fica na bad ao saber da morte da rainha Crisélia (Rosamaria Murtinho). Enquanto isso, em Artena, o rei Augusto (Marco Nanini) avisa sua filha Catarina (Bruna Marquezine) que eles vão sim ao enterro da governante. Virgílio (Ricardo Pereira) tenta convencer Amália que Afonso não tem intenções muito bonitas. Rodolfo (Johnny Massaro) fica meio interessado em Catarina e tenta conquistá-la. Mas quem se dá bem é Constantino (José Fidalgo), que beija Catarina e acaba de entrar na listinha das vinganças desse cavaleiro das trevas que é o jogador Neymar.

Terça-feira, 16 de janeiro – Amália não consegue mandar um zap para Afonso

Catarina pede pra Lucíola (Carolina Ferman) não dedurar para Augusto que ela pegou Constantino. Afonso conta um grande segredo para Cássio (Caio Blat): ele está apaixonado pela camponesa Amália.

Após confessar esse amor tão improvável e surpreendente, Afonso conta que irá a Artena para resolver as coisas com Amália, só que sem revelar que ele é o príncipe de Montemor. Como não existia WhatsApp na época, Amália escreve uma carta para Afonso. A mensagem, entretanto, não chega ao seu destinatário porque não existe nenhum ferreiro chamado Afonso em Montemor.

Quarta-feira, 17 de janeiro – Catarina ficará responsável por Artena

Amália fica inconsolável por sua mensagem que não foi enviada. Constantino decide partir do nada de Artena e Catarina fica bem brava com isso. Diana (Fernanda Nobre) está meio tretada com sua bff Amália, e Virgílio finge que está se importando com isso. Rodolfo cria uma lei para punir pessoas que traem seus parceiros, provavelmente numa tentativa de acabar com todas as músicas sertanejas de Montemor. Augusto precisa sair de Artena um tempinho e conta que Catarina ficará responsável pelo reino. Sabemos até como ele vai encontrar as coisas:

Quinta-feira, 18 de janeiro – Amália sofre acidente

Amália vê Afonso, mas fica com receio de ouvir as explicações do mozão. Rodolfo percebe que ele pode ser punido pela lei que ele mesmo criou. Catarina começa a demitir funcionários de Artena enquanto Augusto está fora. Ao saber que o marquês de Córdona está com febre, Catarina manda cancelar seu casamento com o chato do violão. Rodolfo revoga a lei anti-traição. Como é um perigo esse mundo medieval, Amália sofre um acidente em sua carroça e Afonso precisa salvá-la senão todo o treinamento que a Marina Ruy Barbosa fez com a equipe da Ana Maria Braga vai pro buraco.

Sexta-feira, 19 de janeiro – Afonso pede Amália em casamento

Com a ajuda de Afonso, Amália consegue se safar de cair no precipício. Mesmo contrariado, o pai de Amália agradece Afonso por ter salvo sua filha. Rodolfo é saudado pelo povo, pois a galera acha que ele foi muito útil no salvamento das pessoas no desabamento da obra de Montemor. Afonso começa a ficar com medo de que alguém de Montemor o reconheça. A fofoqueira Betânia (Dayse Pozato) conta que tá rolando um papinho aí que Afonso foi atrás de um rabo de saia. Já na segunda semana de novela e sem nem passar uma noitinha maratonando série na Netflix juntos, Afonso pede Amália em casamento.

Sábado – 20 de janeiro – Amália descobre o segredo de Afonso

Afonso convida Amália para ir até Montemor, já na intenção de mostrar quem ele é de verdade. Romero (Marcelo Airoldi) fica meio chocado ao ver que uma mulher como Selena (Marina Moschen) tem mais habilidade na espada que Ulisses (Giovanni Di Lorenzo). Demétrio (Tarcísio Filho) tenta mostrar ao marquês que Catarina não é a pessoa mais doce do mundo. Amália finalmente descobre que Afonso é o príncipe de Montemor.