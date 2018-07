Diana investiga a paternidade do filho de Catarina em ‘Deus Salve o Rei’

‘Deus Salve o Rei‘ acontece no período medieval, então é impossível definir paternidade com DNA do Ratinho ou com um simples exame de sangue. Dessa forma, caberá a Diana (Fernanda Nobre) investigar a gravidez de Catarina (Bruna Marquezine) de um jeito menos comum: a dama de honra vai usar bruxaria.

Com a ajuda de Agnes (Mel Maia), elas vão tentar pegar um feitiço no livro de Brice (Bia Arantes) para reviver a memória de Afonso (Rômulo Estrela), ou seja, ele vai lembrar o que rolou de verdade naquela noite em que os dois passaram juntos. Essa é a única forma para descobrir se Afonso e Catarina… bem… se eles tiveram “aqueles momentos” que podem resultar em uma gravidez.

‘Deus Salve o Rei’ está eletrizante nessa reta final: tem guerra, tem exame de DNA medieval e serviço de espionagem. Para saber mais informações, é só conferir nosso resumo da novela:

Segunda-feira, 16 de julho – Afonso recua na guerra

As sempre boazinhas Amália (Marina Ruy Barbosa) e Selena (Marina Moschen) oferecem abrigo ao rei Augusto (Marco Nanini), e ele explica como tem medo de ser capturado pela milésima vez por sua filha maléfica Catarina. Afonso acha meio estranho Otávio (Alexandre Borges) estar tão confiante que vencerá o exército de Montemor. Amália passa a ficha corrida de Catarina para seu pai Augusto, que não esperava uma filha tão má assim. Vamos lembrar que até Neymar já sabia disso desde o primeiro capítulo.

Afonso imagina que Otávio teve a ajuda de Rodolfo (Johnny Massaro), então decide recuar. Brice continua sua investigação sobre sua filha desaparecida na infância, e descobre o fato de ela ter sido vendida. Catarina fica surpresa ao ver Brice.

Terça-feira, 17 de julho – Augusto toma decisão

Brice é expulsa do castelo por Catarina. Diana revela a Gregório (Danton Mello) quem é o pau mandado de Catarina, e o rapaz pede para Diana contar tudo o que sabe para Afonso. O rei de Montemor confessa estar apenas fingindo que apoia Catarina.

Otávio descobre o plano de Amália. No meio dessa guerra toda, Augusto toma a decisão de voltar a Montemor. Virgílio (Ricardo Pereira) tromba com Afonso.

Quarta-feira, 18 de julho – Catarina é pega

Sem saber que Virgílio estava indo encontrar Amália, Afonso pede para o adversário que conte por onde anda a ruivinha. Otávio conta a Rodolfo que cortou o fornecimento de água para Montemor, deixando os moradores sem uma única gota de volume morto.

Afonso conta para Gregório e Diana o plano que criou para acabar com Catarina, e a malvadinha é capturada numa armadilha.

Quinta-feira, 19 de julho – Amália é encontrada

Afonso avisa para a vilã que seu julgamento será em breve. Estamos torcendo por um tribunal no estilo de ‘O Outro Lado do Paraíso‘, com a presença do advogado Patrick.

Enquanto Catarina está vendo o sol nascer quadrado, Afonso pensa numa forma de vencer o exército de Otávio, e tem a ideia de encontrar Augusto e Amália antes do seu rival. Diana deixa o veneno escorrer e dá a entender que o filho de Catarina talvez não seja de Afonso. O rei de Montemor encontra sua ruivinha e Augusto.

Sexta-feira, 20 de julho – Otávio volta para Artena

Afonso e Otávio se enfrentam, e o rei da Lastrilha sai de cena meio destrambelhado, igual a Claudia Leitte no Rock in Rio.

Frustrando os planos de Afonso, Augusto diz que não vai denunciar os crimes da filha Catarina. Mesmo fugido, Otávio garante que vencerá a guerra e não vai embora de Artena nem a pau. Catarina fica cara a cara com seu pai.

Sábado, 21 de julho – Rodolfo tenta conversar com Afonso

Augusto solta várias revelações, deixando Catarina em choque. Agnes (Mel Maia) promete ir atrás de um feitiço que faça Afonso lembrar da noite com Catarina. Acuado, Otávio chama Rodolfo para um plano contra Afonso. Lucrécia (Tatá Werneck) tenta avisar seu amado que Otávio é um vilão e isso pode não ser uma boa ideia. Rodolfo vai até Montemor visitar Afonso e as carruagens são interceptadas pelo exército de Otávio. É guerra, galera!