Paula Fernandes entra em ‘Deus Salve o Rei’ já nos próximos capítulos

A poucas semanas do final de ‘Deus Salve o Rei‘, a novela continua criando várias situações aflitivas e contará com participações especiais, como essa da cantora Paula Fernandes. Levando esse jeito do mato e prometendo dar muito beijo bom, a cantora entra na novela para interpretar Beatriz, a princesa de Lúngria que passa a ser prometida de Afonso (Rômulo Estrela). Pera… como assim?

Na verdade, Afonso pretende fazer um casamentozinho meio fake apenas para conseguir o empréstimo com o Conselho da Cália. Eles negaram o dinheiro pedido porque não aceitaram o casamento de Afonso com Amália (Marina Ruy Barbosa). Bem, o plano de casar com Beatriz não dá muito certo e o rei de Montemor vê apenas uma candidata a matrimônio possível: sim, ela mesma, a maquiavélica Catarina (Bruna Marquezine).

Além disso, temos várias outras histórias em ‘Deus Salve o Rei’ nessa próxima semana, confira elas no nosso resumão!

Segunda-feira, 18 de junho – Catarina clama por Afonso

Rodolfo (Johnny Massaro) fica preso na câmara secreta. Otávio (Alexandre Borges) pede para agilizarem seu casamento com Catarina, afinal a Copa chegou e ela deve estar louca pra pular nos braços de Neymar. Catarina faz com que Afonso descubra sobre sua prisão. Rodolfo escapa da câmara, mas não conta para Lucrécia (Tatá Werneck) sobre o tesouro encontrado. Afonso recebe uma carta de Catarina pedido por ajuda.

Terça-feira, 19 de junho – Otávio prepara o casamento

Como é mocinho dessa novela medieval, Afonso assume a função de resgatar Catarina da prisão. Amália tenta convencer seu amado a não partir para a Lastrilha, mas nada impede sua sede por aventura.

Otávio manda chamar o padre para o casamento. Catarina fica aflita quando Otávio conta que encontrou Augusto (Marco Nanini). A rainha do reino de Lúngria oferece uma solução para Montemor: Afonso se casar com sua filha só para conseguir o empréstimo.

Quarta-feira, 20 de junho – Catarina agora quer se casar com Afonso

No meio da cerimônia de casamento, Afonso luta contra Otávio para salvar Catarina. Após derrotar o adversário e salvar a princesa chata, Afonso é expulso do Conselho da Cália. No meio de todo o rolê, o rei de Montemor vê Virgílio (Ricardo Pereira) vivinho da Silva. Amália fica meio assim após a notícia de Catarina ficar hospedada no castelo de Montemor. Héber (Cássio Scapin) conta a Augusto sobre o resgate de Catarina. A vilã declara interesse em se casar com Afonso.

Quinta-feira, 21 de junho – Paula Fernandes entra na novela

Catarina fofoca sobre Amália para Afonso. Lucrécia fica desconfiada das atitudes estranhas de Rodolfo. Catarina conta a Amália sobre seu pedido de casamento a Afonso e a ruivinha fica fula da vida. Após pensar um pouco, Afonso aceita a proposta da rainha da Lúngria de fazer um casamento simbólico. Enquanto isso, Beatriz fica encantadíssima que vai casar com Afonso e poderá mostrar seu pássaro de fogo. Catarina não gosta da notícia e já planeja se livrar de Beatriz.

Sexta-feira, 22 de junho – Beatriz foge

O Rei de Alfambres manda uma cartinha para Afonso avisando que pode receber Catarina num asilo político, e Amália vai levar o recado pessoalmente a rival sobre sua partida. Beatriz vai embora de seu quarto para dar aquela fugidinha.

A rainha começa as buscas atrás de sua filha. Como ninguém sabe por onde anda Beatriz, Gregório (Danton Mello) explica a Afonso que ele precisa se casar com Catarina.

Sábado, 23 de junho – Começa o casamento

Augusto começa a falar o quanto gostaria que sua filha Catarina comesse o pão amassado pelo diabo. Afonso justifica a Amália sobre o casamento com Catarina e a ruivinha fica em prantos. Com manobras políticas, Rodolfo está perto de se tornar rei de Alcaluz. Augusto ignora o RSVP do convite de casamento da própria filha. Chega o grande dia da cerimônia, mas aí só vamos saber mais coisa na outra semana.