Deus Salve o Rei: Virgílio tenta incendiar Afonso

A semana em ‘Deus Salve o Rei‘ vai pegar fogo (literalmente). Lembram que Amália (Marina Ruy Barbosa) foi enfeitiçada e esqueceu completamente de seu marido Afonso (Rômulo Estrela) como parte do plano de Virgílio (Ricardo Pereira) voltar com sua ex? Então, a coisa vai dar ruim.

Isso porque Amália vai começar a relembrar aos poucos de Afonso, e isso preocupa os planos de Virgílio. Para piorar ainda mais, a feirante pede que seu casamento com o vilão seja adiado em um mês. Temendo que ela recupere as memórias, Virgílio parte para uma estratégia mais ousada: ele decide incendiar a casa onde Afonso está passando a noite!

Confira o resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 19 de fevereiro – Afonso consegue se libertar

Augusto (Marco Nanini) descobre que presos fugiram da cadeia e fizeram arrastão no reino de Artena. Amália fica impressionada ao ver Virgílio usando seu dinheiro para ajudar os feirantes. Afonso consegue se libertar da prisão de Constantino (José Fidalgo) e é resgatado na floresta. Amália sonha com o dia em que conheceu Afonso na floresta, mas o rosto dele não aparece no sonho como se fosse uma matéria sobre pessoas perseguidas por criminosos.

Terça-feira, 20 de fevereiro – Lucrécia coloca mais chifres em Rodolfo

Mesmo lembrando que conheceu outro homem, Amália marca a data de casamento com Virgílio. Rodolfo (Johnny Massaro) conta a Catarina (Bruna Marquezine) que não está de boa com seu casamento. Lucrécia (Tatá Werneck) tem mais um momento de pura libido e ataca mais um homem. Tiago (Vinícius Redd) insiste para Afonso que ele não pode deixar o amor de sua vida se casar com outro.

Quarta-feira, 21 de fevereiro – Amália está se recuperando

Rei Augusto interrompe as buscas por Constantino e indica sua filha para cuidar de um torneio. Catarina manda tirar os feirantes da rua para rolar o torneio. Amália novamente começa a ter visões de suas memórias com Afonso.

Quinta-feira, 22 de fevereiro – Lucrécia vai embora

Lucrécia flagra seu marido com uma empregada e a bota pra fora do castelo. Logo depois, avisa que voltará para seu reino.

Os feirantes expulsos começam a montar suas barracas do ladinho do muro do castelo. Catarina fica bem brava e manda Afonso tirar essa galera de lá, mas ele se recusa. Virgílio é convencido por Amália para adiar o casamento em um mês. Brice (Bia Arantes), a bruxa malvada, se encontra com Virgílio.

Sexta-feira, 23 de fevereiro – Descobrem água em Montemor

Afonso descobre que Amália adiou seu casamento e fica feliz porque isso é mais uma chance de voltar com seu crush. Rodolfo fica muito feliz ao descobrir que acharam uma fonte de água em Montemor, mas propõe que inundem um vilarejo inteiro para mudar o curso da água. Infelizmente é bem mais água (e pessoas desabrigadas) que o necessário para uma refilmagem de “Vai Malandra”.

Afonso continua acreditando que as memórias de Amália vão voltar logo.

Sábado, 24 de fevereiro – Virgílio tenta matar Afonso

Amália conta a Virgílio que quer passar um tempo sem ele, o que no século XXI é conhecido como “pedir um tempo”. Algo parecido com o que rolou com o Ross e a Rachel em ‘Friends’.

Catarina cede e topa as barracas de feira durante o evento. Rodolfo é outro que abaixa a cabeça e aceita Lucrécia de volta. Apenas por estar há uma semana sem fazer maldades, Virgílio decide tacar fogo na casa de Samara (Naruna Costa) só porque Afonso está dormindo lá.