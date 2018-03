Personagem de ‘Deus Salve o Rei’ revela que é uma feiticeira

Enquanto Montemor e Artena estão num misto de guerra e paz, os outros personagem de ‘Deus Salve o Rei‘ encaram outros problemas.

Selena (Marina Moschen), por exemplo, desde o começo da novela sonha em ser uma guerreira, inclusive é bem mais habilidosa com armas que muito homem da academia, mas a personagem esconde um grande segredo. Um belo dia, do nada, a bruxa Brice (Bia Arantes) aparece para Selena e lhe entrega um item que era de sua mãe. E é aí que descobrimos a origem de Selena: na verdade ela é uma feiticeira.

O problema é que estamos numa época medieval e esse tipo de arte não é muito bem recebida, tanto que Rodolfo (Johnny Massaro) vai mandar queimar Brice viva. Será que Selena vai conseguir resgatar a colega? Confira no resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 19 de março – Rodolfo anuncia casamento com Catarina

Emídio (Rogério Brito) luta com Afonso (Rômulo Estrela), mas acaba caindo. Amália (Marina Ruy Barbosa), totalmente CSI, encontra um broche de Emídio que ela desconfia ser de Catarina (Bruna Marquezine). A princesa de Artena descobre que Emídio bateu as botas e que Levi (Tobias Carrieres) foi salvo, e aí fica super tranquila:

Orlando (Daniel Warren) faz Lucrécia (Tatá Werneck) deixar de ser a rainha de Montemor, e ela promete entrar num convento. Separado de Lucrécia, Rodolfo anuncia que se casará com Catarina.

Terça-feira, 20 de março – O povo de Montemor rejeita Catarina

O povo de Montemor vaia Catarina enquanto ela passeia com Rodolfo, e ela continua super calma e equilibrada:

Amália fica preocupada ao perceber que Afonso está treinando Levi para enfrentar lutas perigosas no futuro. Catarina explica para Rodolfo que ela precisa fazer um rebranding em sua imagem, ou seja, o povo de Montemor precisa vê-la como alguém com piedade.

Quarta-feira, 21 de março – Catarina tenta comprar o povo

Revoltado, o povo de Montemor picha uma estátua de Rodolfo e ele fica chocado. Virgílio (Ricardo Pereira) aceita um freela de espião para Catarina. Afonso começa a falar das qualidade de Catarina e Amália fica enciumadinha. Virgílio usa toda a sua inteligência para avisar Catarina que o povo de Montemor ainda gosta muito de Afonso.

Cássio (Caio Blat) vê Catarina dando moedas de ouro para o povo de Montemor numa vibe meio Silvio Santos.

Quinta-feira, 22 de março – Selena revela seu segredo

Selena é pega de surpresa com Brice aparecendo do nada e lhe dando um colar com um pentagrama.

Amália diz que Catarina nunca será reconhecida como rainha. Selena revela a Ulisses (Giovanni de Lorenzi) que é uma feiticeira assim como sua mãe. Catarina oferece trabalho para Diana (Fernanda Nobre) no castelo. Amália diz que Afonso e ela deveriam ir embora de Montemor.

Sexta-feira, 23 de março – Cássio se demite

Virgílio conta a Catarina que Cássio é 100% fiel a Afonso. Enquanto isso, Afonso pede para Diana tomar cuidado ao trabalhar com Catarina. Rodolfo é enganado por Catarina e começa a pensar que Cássio está armando alguma coisa para derrubá-lo. O servo do rei fica pistola com as acusações e pede demissão. Afonso declara que não abandonará Montemor.

Sábado, 24 de março – Rodolfo manda queimar Brice viva

Diana espalha para Catarina que Amália quer ir embora de Montemor. Afonso fica aflito ao saber que seu BFF largou o trabalho na guarda do rei. Rodolfo manda jogarem Brice numa fogueira, mas Selena a salva. Amália fica brava ao ver Levi com Catarina.