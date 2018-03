Afonso tenta enganar Virgílio em ‘Deus Salve o Rei’, mas se ferra

Afonso (Rômulo Estrela) em ‘Deus Salve o Rei‘ é aquele tipo de pessoa que não larga o osso. Ele abandonou o reino de Montemor para ficar com Amália (Marina Ruy Barbosa), mas constantemente fica flertando com o poder e tentando influenciar politicamente o reino que ele mesmo deixou pra trás. Uma dessas tentativas de ajudar Montemor é criando uma reunião semanal numa taverna, para discutir e articular movimentações contra o rei Rodolfo (Johnny Massaro).

Ao saber que existe um levante contra Montemor, Virgílio (Ricardo Pereira) se infiltra nas reuniões e diz que vai ajudar. Afonso não acredita nem um pouco no seu adversário, e tenta enganar Virgílio contando um plano falso para derrubar Rodolfo. Só que Virgílio é bem mais esperto que o protagonista da novela, não só ele consegue descobrir o plano real como ainda faz Afonso cair uma cilada.

Para saber o que mais vai acontecer, confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 2 de abril – Rodolfo tenta impedir “revolta” de Afonso

Rodolfo briga com Afonso ao ver o irmão incitando o pessoal contra o rei de Montemor. Afonso, que é da turma do “deixa disso”, explica que não quer o trono de volta.

Catarina (Bruna Marquezine), já pensando no futuro, começa a ter medo que Amália (Marina Ruy Barbosa) e Afonso tenham um filho e que ele entre na corrida para o trono. Afonso fica sabendo que estão proibidas as noites na taverna.

Terça-feira, 3 de abril – Conspiração vindo aí

Cássio (Caio Blat) é detido e levado para a masmorra a mando do rei de Montemor. O ditadorzinho também decide banir Afonso do reino.

Tal qual um juiz brasileiro, Rodolfo descola um habeas corpus para liberar Cássio. O amigo de Afonso sugere que ele continue as reuniões, mas de forma clandestina.

Quarta-feira, 4 de abril – As reuniões estão em perigo

Catarina conta a Lupércio (Pascoal da Conceição) que quer fazer um dia de SUS em Montemor. Para transformar Diana (Fernanda Nobre) em aliada, Catarina decide dar um quarto para ela no castelo. Durante a reunião clandestina, todos os envolvidos fazem um pacto de silêncio. O problema é que Virgílio descobre o local.

Quinta-feira, 5 de abril – Há um espião no grupo secreto

Catarina sugere que Virgílio se infiltre no grupo para descobrir coisas. Cássio revela ao pessoal do grupo que o plano é sequestrar Rodolfo e meter o louco, fazendo Afonso ser o próximo rei.

Ao chegarem no local da reunião clandestina, Afonso e Amália dão de cara com Virgílio.

Sexta-feira, 6 de abril – Virgílio é enganado por Afonso

Virgílio conta que quer entrar no grupo, e mente dizendo que não está contente com o plano de Governo de Rodolfo. Afonso então pensa num plano: criar uma estratégia falsa para enganar Virgílio. O traidor revela tudo para Catarina, que fica achando que o plano é colocar Afonso no trono. Depois da saída de Virgílio, Afonso conta como vai ser o sequestro 100% real oficial.

Sábado, 7 de abril – A coisa deu ruim pra Afonso

Mas nem tudo são flores, porque Virgílio consegue descobrir o plano verdadeiro mediante um suborninho. Afonso invade o castelo pela passagem secreta, só que lá percebe que foi tudo uma armadilha. Amália encontra Levi, que estava se escondendo. Afonso é encontrado por Catarina e Rodolfo com cara de cachorro que está aprontando alguma coisa.