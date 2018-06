As novidades de ‘Deus Salve o Rei’ comentadas com GIFs do Neymar

Neymar Jr está lá na Rússia para defender o Brasil na Copa do Mundo, mas tem algo que mesmo a estrela do time não pode fazer: assistir à novela de Bruna Marquezine no Brasil, por exemplo. Pois é, além da Rússia não transmitir ‘Deus Salve o Rei‘, o GloboPlay tem um bloqueio regional que impediria o craque de acompanhar a novela medieval.

Mesmo assim, fizemos um resumo especial essa semana usando o próprio Neymar para explicar o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela, e olha que tem muita coisa chegando: Catarina (Bruna Marquezine) fingindo gravidez, Amália (Marina Ruy Barbosa) terminando com Afonso (Rômulo Estrela) e muito mais. Confere aí que o resumo de ‘Deus Salve o Rei’ está melhor que a vitória do Brasil contra a Sérvia!

Segunda-feira, 2 de julho – Todos estão contra Catarina

Depois de um papo a sós, Afonso finalmente decide se unir a Amália para se colocarem contra Catarina. Lucrécia (Tatá Werneck), que estava meio perdida na novela desde o arco do casamento da tia, volta ao núcleo principal e oferece apoio para se livrar de Catarina. A gente entendeu como isso aconteceu? Não. Foi meio doido mesmo.

Amália fica meio chateada ao descobrir que Diana (Fernanda Nobre) foi a responsável por contar que a ruivinha estava na casa de Brumela (Isadora Ferrite). Catarina banca a stalker e descobre sobre os encontros furtivos entre Afonso e Amália.

Terça-feira, 3 de julho – Catarina apela para bruxaria

Catarina começa a pensar em formas de Afonso achar que ela está grávida de um filho dele. Após se encantar com uma apresentação de teatro, Augusto (Marco Nanini) é convidado para substituir um ator. Catarina pede uma ajudinha de Brice (Bia Arantes), a bruxa da novela, e ela promete um feitiço consegue driblar os sentimentos de Afonso por Amália.

Rodolfo (Johnny Massaro) recebe a informação de que Otávio (Alexandre Borges) está juntando mercenários. Catarina entra no quarto de Afonso, e ele enxerga Amália no lugar por causa da bruxaria de Brice.

Quarta-feira, 4 de julho – Rodolfo recusa aliança com Otávio

Brice fica meio cansada e não consegue terminar o feitiço, aí Afonso dorme profundamente. Como o improviso é a saída de situações desesperadoras, Catarina cria uma situação que faça Afonso acreditar que teve momentos com ela. Pior: o plano dá certo!

Otávio vai até Alcaluz e com planos para uma aliança com Rodolfo, mas ele recusa. Nessa grande partida de War que é a novela, Afonso ameaça Rodolfo caso ele pense em atacar Montemor. Amália confessa a seu amado que tem feito uma investigação sobre Catarina.

Enquanto isso, a vilã revela estar grávida de Afonso, para a tristeza de muitos.

Quinta-feira, 5 de julho – A notícia da gravidez se espalha

Diana se candidata a ir atrás de Virgílio (Ricardo Pereira). Os atores convidam o rei Augusto para entrar no teatro e ele topa. Afonso lamenta com Gregório (Danton Mello) essa gravidez de Catarina. Assim como o rolamento de Neymar na partida contra a Sérvia, as fofocas sobre a gravidez de Catarina vão bem longe.

Tanto que a história chega até ao rei da Lastrilha, seu ex-marido. Depois de pensar um pouco, Rodolfo fica tentado a se aliar a Otávio.

Sexta-feira, 6 de julho – Amália termina com Afonso

Depois de muita firula, os pais de Amália contam à filha sobre a gravidez de Catarina. Afonso, por sua vez, explica que não lembra de nada disso e que nada vai mudar entre eles (tirando o fato de que ele terá um filho com a vilã da novela, que por um acaso também é sua esposa perante a lei). Depois de muito semancol, Amália percebe a roubada na qual se meteu e reclama que Afonso fala demais. E logo após perceber isso, a garota termina seu relacionamento, dispensando o rei de Montemor.

(estamos aqui muito imaginando o juiz como Amália e Neymar como Afonso)

Agnes (Mel Maia) conta que teve um sonho dando a entender que a filha perdida de Brice está viva. Otávio e Rodolfo fazem o pacto. Após um acidente, Catarina tem medo de perder seu bebê.

Sábado, 7 de julho – Amália tem notícias de Augusto

Afonso ajuda Catarina a se recompor. O plano de Otávio é revelado, ele quer conquistar Artena para só depois invadir Montemor. Lupércio (Paschoal da Conceição), o médico de Montemor, explica a Afonso que o bebê está bem. Lucrécia vai com Rodolfo para o reino de Otávio. Selena (Marina Moschen) descobre uma informação preciosa sobre a localização de Augusto e corre para informar Amália. Vamos aguardar mais uma semana para ver A QUEDA DE CATARINA!

(Já a queda do Tite podemos acompanhar quantas vezes quisermos)