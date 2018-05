Fake news de Amália se prolifera e ela corre perigo em ‘Deus Salve o Rei’

Se a gente já sofre muito com fake news agora em 2018, imagina como eram as coisas lá na Idade Média! Na novela ‘Deus Salve o Rei‘ veremos Amália (Marina Ruy Barbosa) sofrendo desse mal tão recente: Catarina (Bruna Marquezine) vai espalhar o boato de que a ruivinha é uma bruxa, e isso é algo terrível.

Como na época ser bruxa era um crime pior que matar a própria mãe, Amália começa a ser perseguida e o povo de Montemor se coloca contra ela. Será que a mocinha vai conseguir provar que as fake news são falsas ou ela será jogada na fogueira? Bem, pra saber isso só lendo nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei’.

Segunda-feira, 21 de maio – Afonso toma decisões em Montemor

Gregório (Danton Mello) fica meio sem graça ao perceber que Amália, a garota por quem teve um crush, é na verdade a esposa de Afonso (Rômulo Estrela). Rodolfo (Johnny Massaro) consegue se esconder junto de Lucrécia (Tatá Werneck) e uma grande galera do castelo. O boato sobre Amália ser uma bruxa começa a ganhar força. Selena (Marina Moschen) é convidada para ser a chefe da Guarda Real, incomodando os machistas da Idade Média.

–

Imaginem a Selena no lugar da Beyoncé, por favor.

Terça-feira, 22 de maio – Amália está em perigo (de novo)

O inquisidor Dom Bartolomeu chega em Montemor, e Afonso já quer expulsá-lo. Brice (Bia Arantes) conta que foi salva por um homem quando foi presa por Bartolomeu. O inquisidor explica que só sairá de Montemor quando ver que a cidade não está em perigo. Otávio (Alexandre Borges) ordena Virgílio (Ricardo Pereira) investigar por onde anda Augusto (Marco Nanini). Bartolomeu chega em Amália e diz que provará que ela é uma bruxa.

–

Quarta-feira, 23 de maio – Bartolomeu dá ordem de prisão para Amália

Amália lembra que a mandingueira havia lhe avisado que era pra fugir. Rodolfo começa a planejar invadir o castelo de Montemor. Selena ganha a missão de proteger Amália. Catarina pede para esconderem um livro de magia na casa de Amália, só pra convencer mais essa fanfic de que a rainha é uma bruxa. O inquisidor encontra o livro na casa de Amália e dá ordem de prisão. Cadê Annalise Keating nessas horas?

–

Quinta-feira, 24 de maio – O povo se coloca contra Afonso

Selena pede para irem buscar Afonso urgentemente no Conselho da Cália. Lá no conselho, Afonso consegue o direito de expulsar Bartolomeu de seu reino. Catarina fica contente com a cilada ter dado certo, mais ou menos assim:

–

Enquanto isso, o inquisidor começa a julgar Amália por bruxaria. Quando Afonso vai libertar Amália, o povo impede.

Sexta-feira, 25 de maio – Bartolomeu é expulso

Bartolomeu não liberta Amália, e Selena se prepara para um resgate. Amália é salva por Agnes e Bartolomeu é expulso. O inquisidor vai embora, mas não conta que foi chamado por Catarina. Amália descobre que Agnes é uma bruxa de verdade.

Sábado, 26 de maio – Catarina é acuada

Lupércio (Paschoal da Conceição) anuncia que Montemor conseguiu se livrar da peste (no caso a doença, não Bartolomeu). Catarina descobre que os preparativos para o casamento e a coroação de Afonso e Amália segue bem. Diana (Fernanda Nobre) encontra um colar com pentagrama no mesmo lugar que acharam o livro de bruxaria, e ela percebe que aquilo só pode ter sido uma armadilha de Catarina. Amália então acusa Catarina pela cilada!