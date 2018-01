Deus Salve o Rei: Afonso abandona o trono de Montemor

Prontos para mais uma rodada desse ‘Game of Thrones‘ das novelas das sete? Porque tem muita novidade sobre ‘Deus Salve o Rei‘!

O príncipe Afonso (Rômulo Estrela) até tentou esconder de Amália (Marina Ruy Barbosa) que ele era o governante de Montemor, mas o plano não deu muito certo. A plebeia vendedora de sopas descobriu a verdade, mas nada impediu que os dois ficassem juntos. Só que com o tempo Amália foi se incomodando de viver na realeza do reino vizinho, então decide romper seu relacionamento com Afonso e voltar para Artena.

Disposto a não perder seu crush, Afonso simplesmente abandona o trono de Montemor, passa a coroa de rei para seu irmão Rodolfo (Johnny Massaro) e #PartiuArtena para viver como pobre junto de sua amada. Mas para saber se isso é melhor conferir nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 22 de janeiro – Amália desiste de se casar

Acostumada a ser uma pobre camponesa sem recursos, Amália estranha ser tratada bem no palácio de Montemor. Augusto (Marco Nanini) volta a Artena com uma nova personagem, Mirtes (Maria Manoella) que vem a ser a prima de Catarina (Bruna Marquezine). Virgílio (Ricardo Pereira) é avisado que sua crush cozinheira de sopas está em Montemor. Catarina recebe um bilhete de Constantino (José Fidalgo) avisando que ele logo voltará a Artena. Amália desiste de seu casamento com Afonso e deseja voltar para Artena. Ele então avisa que vai abdicar de seu trono pra ficar com a amada.

(Só que sem a chuva do GIF, porque Montemor está na estiagem)

Terça-feira, 23 de janeiro – Afonso abandona o trono

Rodolfo até tenta convencer seu irmão a não deixar ele como rei de Montemor, mas não tem sucesso. Constância (Débora Olivieri) fica meio incomodada que seu marido passou a aceitar que Amália se case com Afonso depois de descobrir que ele é um príncipe riquíssimo. Afonso solta um comunicado em rede nacional avisando que abdica o trono. Catarina fica fula da vida ao ver Constantino dando trela pra Mirtes.

Quarta-feira, 24 de janeiro – Afonso vai trabalhar na feira

Amália se surpreende ao ver Afonso em Artena e fica com peso na consciência dele ter abandonado tudo por amor. Catarina pensa que isso é um plano de Afonso para espionar Artena, e fica atenta. Afonso vai trabalhar na feira e o rei Augusto oferece apoio ao ex-príncipe. Virgílio tenta falar mal do rival para Amália. Ao contrário do Brasil de 2017, Afonso consegue rapidamente um emprego de ferreiro com Josafá.

Não esse Josafá. Rodolfo manda Cássio (Caio Blat) cortar a água da cidade para que a agricultura receba mais recursos. No dia da coroação, Rodolfo entra em pânico.

Quinta-feira, 25 de janeiro – Rodolfo assume o trono de Montemor

Lupércio (Pascoal da Conceição) diagnostica que Rodolfo está surtadinho. Rodolfo consegue assumir o trono, mas faz um discurso bem confuso. Afonso tenta se impor diante de Virgílio, mas toma bronca de Amália por dar corda para o adversário amoroso. Constantino e Mirtes se dão uns pegas e Catarina vê tudo.

Sexta-feira, 26 de janeiro – Catarina tem planos para ficar com outro cara

Baltazar (ator não divulgado) avisa Afonso que vai rolar chuva em Montemor. Catarina vai na mandingueira tentar descobrir se seu casamento com o marquês vai flopar, e é avisada que no futuro ela se casará com outro boy. Chove em Montemor e o povo comemora que agora podem reproduzir cenas do clipe de “Vai Malandra”.

Catarina e Constantino fazem um plano para colocar o marquês e a Mirtes na mesma cama.

Sábado, 27 de janeiro – Afonso é preso por desacato a autoridade

Augusto vê os dois na cama. Catarina interpreta a mocinha de novela mexicana e finge que está humilhada pela traição. Augusto cancela o casamento e despacha o pretendente. Enquanto Catarina já se imagina ficando com Constantino, o rei de Artena avisa que já está a procura de um cara pra ela. Afonso luta com um soldado de Artena para defender Amália e é preso.