Afonso reencontra personagem desaparecido em ‘Deus Salve o Rei’

No meio da bagunça que vem sendo ‘Deus Salve o Rei‘, rostos conhecidos da novela vão aparecer de novo. Isso porque Afonso (Rômulo Estrela) será capturado mais uma vez nessa novela, mas, dessa vez, será levado para a temível pedreira de Montemor. Ele só não imaginava que uma outra pessoa também estava lá faz um tempo.

Lembra de Constantino (José Fidalgo), aquele aliado de Catarina (Bruna Marquezine) que conspirou com ela em Artena e chegou até a fazer um sequestro? Então, ele será encontrado por Afonso lá na pedreira junto com outros presos. E para o irmão de Rodolfo (Johnny Massaro) sair dessa enrascada, ele vai precisar lutar com o antigo affair de Catarina.

Além disso (e de um monte de fuga de Amália) a novela ‘Deus Salve o Rei‘ está cheia de coisa legal rolando, dê uma conferida no nosso resumo da semana:

Segunda-feira, 23 de abril – Amália é pega (de novo)

Catarina manda Delano (Jaed’son Bahia) ir atrás de Amália (Marina Ruy Barbosa) de qualquer jeito e já planeja uma forma de se livrar de Virgílio (Ricardo Pereira). Rodolfo ouve o irmão e dá anistia para Amália e Levi, mas manda Afonso ser levado para a pedreira. Lucrécia (Tatá Werneck) e as freiras visitam Rodolfo. Virgílio captura Amália e Levi.

Terça-feira, 24 de abril – Constantino reaparece na novela

Catarina, com sua grande mente de vilã, imagina que Amália foi capturada por Virgílio. Diana (Fernanda Nobre) confessa à rainha de Montemor que avisou Virgílio onde ele poderia encontrar Amália. Na pedreira, Afonso reencontra Constantino preso depois do personagem ter ficado meses sem dar as caras na novela.

Quarta-feira, 25 de abril – Catarina começa a fazer maldade para dar e vender

Virgílio ameaça Catarina, por saber que a safada está mantendo Augusto (Marco Nanini) como prisioneiro há semanas nessa trama. Catarina, novamente muito esperta, manda que invadam a lojinha de Virgílio para que encontrem a carta. Afonso, o bonzinho sonso de ‘Deus Salve o Rei’, tenta ajudar um prisioneiro idoso com dificuldades. Catarina fica muito brava com Rodolfo por ele ter entregado uma região de sua família para Otávio (Alexandre Borges). E a gente não cansa de relembrar que até Neymar Jr acha essa princesa brava, né?

Quinta-feira, 26 de abril – Afonso descobre “segredo” de Constantino

Otávio avisa Rodolfo que pode rolar uma crise entre os reinos. Amália tem a ideia de armar uma arapuca para pegar Virgílio. Afonso descobre que Constantino é tratado bem na prisão porque ninguém o derrota nas lutas. Cássio (Caio Blat) decide então lutar contra o ex-vilão e começa a se preparar pra atacar.

(Será que quando o grave bater ele vai quicar?)

Sexta-feira, 27 de abril – Amália é pega (de novo)

Catarina reencontra seu pai, e tenta fingir que tá super de boa. Cássio apanhou muito na luta contra Constantino. Amália e Levi fogem do cativeiro, mas são pegos de novo por Virgílio. Afonso é desafiado por Constantino.

Sábado, 28 de abril – Começa a luta

Cosntantino desafia seu rival. Afonso pede para entregarem uma cartinha que ele escreveu para Amália. Rodolfo é avisado que Otávio está brincando de War na região e já teme movimentado suas tropas. Afonso e Constantino começam a lutar sem muita razão mesmo.