A última semana de ‘Deus Salve o Rei’ está cheia de revelações

Para a tristeza de muitos (e a alegria de outros), a novela ‘Deus Salve o Rei‘ chegou ao final. E como é comum em todas as novelas, vamos ver tudo ser resolvido na última hora, com muitos casais sendo formados, revelações sendo mostradas e, claro, muita guerra medieval nesse ‘Game of Thrones‘ tupiniquim.

Para se ter uma ideia, só nessa última semana veremos o ataque final de Otávio (Alexandre Borges) contra Montemor, Catarina (Bruna Marquezine) fugindo pela tangente e também a revelação do mistério de a bruxa Brice (Bia Arantes). Afinal, qual spoiler da novela estava certo a respeito da filha perdida dela? Para saber mais informações, é só conferir nosso resumão da semana final da novela:

Segunda-feira, 23 de julho – Otávio só quer guerra

Augusto (Marco Nanini) descobre que as informações fofocadas por Rodolfo (Johnny Massaro) são todas verdadeiras. Assim, Afonso (Rômulo Estrela) faz as pazes com o irmão Rodolfo. Otávio percebe que foi enganado por seu ex-parceiro de War.

–

Augusto se torna o rei de Artena após uma licença-prêmio que durou a novela inteira. Otávio planeja continuar a guerra. Com a ajuda do núcleo bruxo da novela, Afonso descobre algo sobre Catarina.

Terça-feira, 24 de julho – Catarina foge

Após um curto desentendimento, Amália (Marina Ruy Barbosa) se reconcilia com seu amado Afonso, para o amor de toda a galera da fanbase dos personagens.

–

O rei de Montemor aproveita o momento de felicidade para colocar Catarina contra a parede. Brice faz uma grande revelação para Agnes (Mel Maia) e Selena (Marina Moschen). Catarina foge, deixando Afonso com um abacaxi na mão. A fugitiva se encontra com Brice e faz um pedido.

Quarta-feira, 25 de julho – Catarina pede ajuda para Otávio

Amália tem uma ideia e explica seu plano para Afonso. Catarina, ainda com receio, vai encontrar Otávio. O rei fica sabendo da fofoca sobre Afonso ter cancelado o casamento com Catarina, então ele decide oferecer abrigo a Catarina. Afonso recebe um aviso perigoso: o exército de Otávio está se aproximando e eles precisam correr pra guerra.

–

(mas o exército de Afonso não tem homens sarados com roupa justa e nem um gigante verde, tá?)

Quinta-feira, 26 de julho – Começa a guerra

Surpreendendo ninguém, Rodolfo se alia a Afonso para defender Montemor. Lucíola revela a Augusto tudo o que sabe sobre Catarina. Otávio se vê obrigado a recuar, pois o exército de Montemor usa explosões para afastar o inimigo.

–

Mesmo perdendo uma batalha na guerra, Otávio tem uma surpresinha relacionada à arqueira Selena.

Sexta-feira, 27 de julho – A guerra continua

Catarina ouve escondidinha a conversa de Otávio com seu guerreiro. Diana (Fernanda Nobre) se declara para Gregório (Danton Mello), aproveitando que a chance de rolar um casal na reta final da novela é muito grande.

–

Otávio cerca Montemor e corta o fornecimento de água e comida. Otávio oferece um acordo inesperado para Afonso e Amália. A guerra continua em duas frentes: Afonso parte para cima de Otávio e Amália corre atrás de Catarina.

Sábado, 28 de julho – Penúltimo capítulo

Segunda-feira, 30 de julho – Último Capítulo

Como já é tradição, a Globo não disponibiliza o resumo dos últimos capítulos da novela. Para saber como vai acabar toda essa treta medieval, só assistindo à trama mesmo.