Afonso casa com Catarina e faz ‘esquema’ para Amália em ‘Deus Salve o Rei’

Já prevendo a famosa música do Nego do Borel, o rei Afonso (Rômulo Estrela) de ‘Deus Salve o Rei‘ está em uma situação que precisa apelar para um esquema. É o seguinte: o Conselho da Cália só vai oferecer o empréstimo se ele estiver casado com alguém da realeza, coisa que Amália (Marina Ruy Barbosa) não é. Se ele não pode ficar com a sopeira ruiva, resta ao rei firmar matrimônio com a vilã Catarina (Bruna Marquezine).

Mas não pense que esse será o triste fim desse casal medieval. Os dois vão se encontrar na casa de Brumela (Isadora Ferrite) e ali ele garante que não vai tocar em Catarina, e ele poderá ter tórridos momentos de amor com Amália quando estiverem escondidos. Que proposta tentadora (só que não), heim Amália? Para saber se ela vai aceitar, e o que vai dar esse esquema, é só continuar acompanhando o resumo de ‘Deus Salve o Rei’ aqui no site!

Segunda-feira, 25 de junho – Amália sofre no casamento de Afonso e Catarina

Momentos de pura tensão e desconforto na novela ‘Deus Salve o Rei’. Amália está muito abalada ao ver o casamento de seu amado Afonso com a maquiavélica Catarina. Será que ela recebeu um convite de casamento rabiscado no verso “estou casando mas o grande amor da minha vida é você?”. Nunca saberemos.

–

Enquanto isso, no núcleo de humor da novela, Heráclito (Marcos Oliveira) tenta descobrir o que rola por trás do súbito interesse de Rodolfo (Johnny Massaro) em se casar com uma mulher muito mais velha. Afonso tenta explicar para Catarina que se casou apenas para conseguir o empréstimo.

Terça-feira, 26 de junho – Amália e Afonso ficam “juntos”

Afonso e Amália se trombam na casa de Brumela, e o rei de Montemor explica que nunca tocará em Catarina. Além disso, propõe que os dois fiquem juntos escondidinhos. Por sorte a ruivinha se valoriza e não vai aceitar uma proposta absurda dess…

–

Desisto! Lucrécia (Tatá Werneck) consegue o cancelamento do casamento de Rodolfo. Ísis descobre ter sido manipulada pela vilã da novela para jogar Amália numa fogueira. Disposta a acabar com a raça da rival, Amália junta as amigas para investigarem uma forma de reunir provas contra Catarina.

Quarta-feira, 27 de junho – Rodolfo se casa pela terceira vez nessa novela e pode pedir música no Fantástico

Catarina tenta jogar toda sua sensualidade em cima de Afonso, mas o rei de Montemor resiste às tentações. Selena (Marina Moschen) garante que levará uma testemunha para abrir a mente de Afonso. Gregório (Danton Mello) é gentil com Amália, e a gente percebe que a mão direita de Afonso está caidinho pela sopeira. Alguém aí surpreso?

–

Mesmo com muitas artimanhas contra, Rodolfo finalmente se casa com Margô (Cristina Mutarelli) com muito amo… digo, interesse envolvido.

Quinta-feira, 28 de junho – Lucrécia descobre a verdade

Querendo investigar a relação de Catarina com o senhor que quase lhe jogou numa fogueira em praça pública, a sopeira Amália chama Selena para irem juntas até Brúnis. Ou seja, mais uma road trip nessa novela! Vamos acumular milhas!

–

Catarina ouve um desabafo de Afonso dizendo que ela nunca será como a ruivinha. Margô escreve seu testamento deixando toda sua fortuna para Rodolfo, e Lucrécia fica bem brava ao saber disso.

Sexta-feira, 29 de junho – Catarina grávida?

No meio do caminho, Amália encontra seu ex, Virgílio (Ricardo Pereira), e ele do nada conta sobre alguns planos maquiavélicos arquitetados por Catarina. Afonso percebe que mesmo com tanta malvadeza, as pessoas ainda amam Catarina. Praticamente um “minha malvada favorita”.

–

Brice (Bia Arantes) segue numa busca por sua filha que lhe foi tirada após o parto. Após uma indisposição, Catarina desconfia estar grávida… de Otávio (Alexandre Borges)!

Sábado, 30 de junho – Catarina ataca

Catarina é avisada do óbvio: se ela estiver grávida de Otávio, acabaram as chances com Afonso. Amália vai atrás do rei Augusto (Marco Nanini). Enquanto a ruivinha começa a procurar Rodolfo em Alcaluz, Catarina prepara um plano para ficar a sós com Afonso e seduzi-lo. Torcemos para ser algo tipo a sedução da Phoebe de ‘Friends’: