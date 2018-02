Deus Salve o Rei: Montemor declara guerra a Artena

Estamos há algumas semanas acompanhando a nova novela medieval da Globo, ‘Deus Salve o Rei‘, mas sentindo falta de algo que rola muito em ‘Game of Thrones‘. Por sorte o autor atendeu nosso pedido e vai colocar uma guerra entre reinos nos próximos capítulos.

A treta entre Montemor e Artena acontece porque o rei do reino da água, Augusto (Marco Nanini) leva uma flechada no meio de uma apresentação de teatro. Obviamente o pessoal começa a suspeitar do reino de Montemor, então Catarina (Bruna Marquezine) fica responsável por decidir o que fazer. Como ela é vilã, decide cortar o fornecimento de água a Montemor, fazendo com que Rodolfo (Johnny Massaro) se revolte e declare guerra ao reino vizinho.

Para saber mais acontecimentos importantes, confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 26 de fevereiro – Amália quer casar

Afonso (Rômulo Estrela), por ser protagonista da novela, consegue salvar o pessoal do incêndio e Virgílio (Ricardo Pereira) fica bem bravo com seu plano dando errado. Para evitar que Rodolfo se aproxime de Catarina, sugerem a Lucrécia (Tatá Werneck) que se aproxime dela. Após a abertura do torneio, Rodolfo decide se inscrever. Amália (Marina Ruy Barbosa) tem vontade de se casar bem rápido.

Terça-feira, 27 de fevereiro – Luta de Rodolfo no torneio é comprada

Os servos de Rodolfo tentam subornar o rival dele com dinheiro. Afonso, o mesmo que deixou Montemor na mão de Rodolfo, fica revoltado ao saber que o irmão não tem a menor noção necessária para gerir um reino e planeja inundar terras para ter água.

Como o rival de Rodolfo sumiu com o dinheiro, os servos do príncipe precisam comprar o outro guerreiro. Igualzinho à velha vidente da outra novela, Amália tem uma visão e sai correndo pela floresta.

Quarta-feira, 28 de fevereiro – Amália se lembra de Afonso

Rodolfo vence a luta e é aplaudido pela plateia. Amália é encontrada na cabana que ela, tempos atrás, teve sua lua de mel com Afonso. Brice (Bia Arantes) avisa Virgílio que seu feitiço tem prazo de validade e pode acabar a qualquer momento.

Cássio (Caio Blat) se machuca na luta e Afonso entra em seu lugar. Amália se lembra de Afonso bem na hora que o amado vai lutar.

Quinta-feira, 1º de março – Augusto é atacado.

Para a surpresa de 0% do público, Afonso vence sua luta e é recebido por Amália, que lhe pede desculpas. Augusto manipula os reis de Cália a não apoiarem o projeto de inundação e Rodolfo fica bravo com a manipulação. Durante a apresentação de teatro um arqueiro mira em Augusto e o acerta com uma flecha.

Sexta-feira, 2 de março – Afonso é destituído

Catarina acusa Rodolfo pelo atentado e Afonso sugere que o irmão fique em Artena até que a treta seja resolvida. Catarina, ainda revoltadíssima com o atentado, demite Afonso da guarda de Artena. Agindo como a própria Miss Simpatia no filme da Sandra Bullock, Afonso garante que vai continuar as investigações mesmo destituído.

Demétrio (Tarcísio Filho) encontra a arma do crime e constata que ela é de Montemor.

Sábado, 3 de março – Vai começar uma guerra

Catarina tem certeza que tudo foi um plano de Rodolfo e nomeia Rômulo para ser o novo comandante de Artena. Outra medida da megera é cortar o fornecimento de água para Montemor. Para defender os ideais de seu povo e fazer a equipe da Globo trabalhar em mais cenas de batalha, Rodolfo declara guerra a Artena.