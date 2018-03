Deus Salve o Rei: Lucrécia surta ao saber do casamento do ex

Não é preciso muito para deixar Lucrécia (Tatá Werneck) mais doida do que já é na novela ‘Deus Salve o Rei‘, mas nessa semana o autor da trama caprichou: a moça vai ter um treco ao saber que seu amado Rodolfo (Johnny Massaro) se casou justamente com Catarina (Bruna Marquezine), sua arquirrival.

Como se não bastasse isso, Lucrécia está bem longe de toda a confusão no castelo de Montemor: a doidinha decidiu ingressar num convento, e tem tentado adaptar seu jeito meio maluco a um local tão cheio de regras. Claro que é só saber que seu ex se casou com a princesa de Artena que Lucrécia fica 100% alucicrazy e leva bronca do pessoal do convento.

Para saber mais novidades, confira o resumão de ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 26 de março – Catarina quer acabar com Amália e Afonso

Amália (Marina Ruy Barbosa) e Catarina começam a discutir para ver se a fanbase das atrizes começa a assistir à novela. Brice (Bia Arantes) conta para Selena (Marina Moschen) que vai fugir de Montemor, e recomenda a mesma coisa para a ruivinha. Amália percebeu o interesse de Catarina por Levi (Tobias Carrieres). Catarina promete a Virgílio (Ricardo Pereira) que fará a vida de Amália e Afonso (Rômulo Estrela) virar um inferno.

Terça-feira, 27 de março – Rodolfo e Catarina se casam

Amália tenta fazer Afonso se revoltar contra o governo, mas ele explica que a coisa não pode ser assim. O mocinho então cria um plano para dividir a água de Montemor com os Artenenses. Amália decide ir ao casamento do cunhado acompanhada de Afonso. Acontece o casamento de Rodolfo e Catarina e tem gente no reino não muito contente com isso.

Quarta-feira, 28 de março – Lucrécia descobre casamento de Rodolfo

Heráclito (Marcos Oliveira) pede para alguém colocar juízo na cabeça de Lucrécia para fazê-la desistir do convento. Selena dança com Tiago (Vinícius Redd). Lucrécia desmaia ao saber do casamento de Rodolfo.

Quinta-feira, 29 de março – Rodolfo toma medida impopular

Lucrécia não quer sair do convento. Rodolfo planeja o pagamento de um alvará para resolver problemas financeiros em Montemor. O povo fica revoltado com a decisão, e Cássio (Caio Blat) sugere que talvez seja a hora de Afonso assumir o trono em vez de um rei tão atrapalhado. Cê jura que seria melhor, Cássio??? Não tem quem diga isso!

Sexta-feira, 30 de março – Virgílio faz denúncia sobre Afonso

Certinho até demais, Afonso sugere que a galera liste todas as reivindicações para ele ir negociar com o irmão. Cássio tenta convencer o bff a voltar como rei de Montemor. Catarina ouve de Virgílio que Afonso toda semana se reúne na taverna com uma galerinha que odeia o rei e já se prepara para usar essa informação com objetivo de cometer maldades.

Sábado, 31 de março – Começa a greve geral

Lucrécia comete uma infração e é avisada que se errar mais uma vez será expulsa do convento. Rodolfo é avisado que os trabalhadores de Montemor fizeram uma greve geral. Catarina afirma que o responsável por isso foi Afonso, e por isso ela quer que prendam Amália (oi?).

Com a greve continuando, Rodolfo e Catarina vão até a casa de Afonso.