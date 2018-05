Após um período preso, Augusto retorna à novela ‘Deus Salve o Rei’

Enquanto o autor de ‘Deus Salve o Rei‘ tem se preocupado em colocar muitos personagens novos na trama, ele se lembrou de um que estava assim meio desaparecido e merecia um retorno. Pois é, estamos falando do rei Augusto (Marco Nanini), enganado por sua filha Catarina (Bruna Marquezine) e confinado numa prisão para liberar o reino de Artena para ela.

Nessa nova semana da novela veremos Augusto em uma posição de grande fragilidade. Sendo mantido preso e contando apenas com a ajuda de um colega interpretado pelo Cássio Scapin (o Nino do ‘Castelo Rá Tim Bum’), ele começa a planejar uma estratégia para sair dessa situação e confrontar quem lhe prendeu por tanto tempo na novela.

Será que o rei de Artena consegue? E o que Amália vai aprontar nos próximos capítulos? Aí é só lendo nosso resumão da semana em ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 28 de maio – Amália pede a saída de Catarina do castelo

Afonso (Rômulo Estrela) fica meio surpreso ao ver que Amália (Marina Ruy Barbosa) e Catarina estão cara a cara, se confrontando. Depois de toda a treta, Amália conta ao marido que Catarina precisa sair do castelo de qualquer jeito.

Catarina fica sabendo sobre a morte de Dom Bartolomeu (Stênio Garcia) por parte de Diana (Fernanda Nobre). Rodolfo (Johnny Massaro) fica sabendo que Lucrécia (Tatá Werneck) encheu sua cabeça de chifres. Afonso garante a Amália a transferência de Catarina.

Terça-feira, 29 de maio – Augusto reaparece na novela

Otávio (Alexandre Borges) descobre novas informações sobre o paradeiro de Augusto, o personagem que foi esquecido num churrasco pelo autor da novela. Afonso autoriza uma missa pelos que sobreviveram à peste. Catarina ordena a transferência de Augusto para uma masmorra antiga de Artena. No meio da transferência, Otávio encontra Augusto.

Quarta-feira, 30 de maio – Otávio investe em Catarina

Catarina é avisada de sua transferência para o palácio de inverno, e enquanto isso teme que seu plano fracasse. Héber (Cássio Scapin), o amigo de Augusto na masmorra, se esconde para Otávio não vê-lo. Enquanto isso, Rodolfo adota uma nova identidade no exílio e se diz capitão em Montemor. Catarina vai para a Lastrilha, e Otávio insiste para se casar com a vilã.

Infelizmente não será desse jeito, com doguinho segurando uma rosa na boca, mas essa imagem é tão fofa que decidimos colocar aí mesmo. Fica a dica pra próxima vez ser mais romântico, Otávio!

Quinta-feira, 31 de maio – Afonso pressiona Catarina

Catarina explica a seu pai que o plano de Otávio é unir a Lastrilha e Artena. Como sempre há espaço para o autor colocar mais reinos nessa novela, Lucrécia decide ir para Alcaluz.

Rodolfo parte atrás dela. Afonso coloca Catarina contra a parede ao perguntar o que ela foi fazer na Lastrilha.

Sexta-feira, 1º de junho – Amália ganha um professor

Catarina explica que Otávio propôs uma aliança entre os reinos. O amante de Lucrécia fica na bad ao ver Rodolfo e sua amada juntos de novo. Afonso nomeia Gregório (Danton Mello) para ser o tutor de Amália. Otávio não foi convidado por Afonso para o grande jantar em Montemor, mas vai mesmo assim porque ele curte mesmo é um barraco e causar com sua presença.

Sábado, 2 de junho – Otávio quer se casar com Catarina

Otávio conta para Augusto que vai anunciar o casamento com Catarina em breve. Afonso e Gregório fazem um passeio supervisionado com os reis para mostrar a mina de Montemor, que será usada como garantia para o empréstimo. Otávio aparece no banquete, para a surpresa de Catarina.