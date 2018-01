Deus Salve o Rei: finalmente Tatá Werneck entra na novela

Toda novela em que Tatá Werneck é anunciada como uma das atrizes a gente já fica atento para dar muita risada com as cenas dela, mas ‘Deus Salve o Rei‘ começou a ser exibida e nada da humorista. Por sorte ela entra nos próximos capítulos, e já chega causando!

Lucrécia (sua personagem) será a esposa de Rodolfo (Johnny Massaro), o rei de Montemor que decide se casar porque lhe contaram que ninguém leva a sério governantes que saem pegando todas. Como não existia o Tinder naquela época, Rodolfo começa a analisar pinturas de candidatas até que se apaixona pelo quadro de Lucrécia. A moça vai até Montemor… mas era meio diferente da pintura (até na Idade Média já existia Photoshop). Mesmo assim, Rodolfo se diverte com a candidata e anuncia seu casamento com muito amor envolvido.

Mas ainda muita coisa vai rolar nessa novela, confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 29 de janeiro – Amália e Catarina se conhecem

Por causa da treta do capítulo anterior, Afonso (Rômulo Estrela) é preso. Amália (Marina Ruy Barbosa) descobre que, como Augusto (Marco Nanini) não está em Artena, a única pessoa que pode ajudar é a maléfica Catarina (Bruna Marquezine). E como ela é muito má, decide tratar Afonso como um preso sem privilégios, ou seja, nada de TV ou celular pra ele.

Constantino (José Fidalgo) descobre que Catarina não liberou Afonso ainda. Desesperada, Amália decide invadir o castelo para procurar Catarina. Por puro acaso, ela vai parar na biblioteca e encontra a princesa de Artena.

Terça-feira, 30 de janeiro – Afonso é libertado

Catarina acha Amália uma audaciosa e anuncia que fará um julgamento sem privilégios. Enquanto isso, Afonso faz amizade com um cara na prisão e ainda promete que vai encontrar o filho perdido dele.

Uma pena que o cara morre antes disso. Augusto reaparece no castelo e briga com sua filha por ter tratado mal o príncipe Afonso. Enquanto isso, em Montemor, todo mundo continua preocupado com a possibilidade de Rodolfo ter sido enfeitiçado por Brice (Bia Arantes). A bruxa topa retirar o feitiço se libertarem ela. Amália conta ao pai que Virgílio (Ricardo Pereira) tem direito de ficar com a casa deles.

Quarta-feira, 31 de janeiro – Afonso tenta ajudar dívidas de Amália

Brice tira o feitiço e vai embora. Amália e seu ex Virgílio discutem feio porque ele comprou as dívidas do pai dela. Rodolfo descobre que precisará se casar para ser bem visto pelos súditos. Afonso pensa em usar uma joia de sua avó para sanar a dívida de Amália.

Constantino oferece defesa ao castelo de Artena, e Augusto aceita numa boa. Rodolfo tem a brilhante ideia de se casar com Catarina.

Quinta-feira, 01 de fevereiro – Afonso perde a joia

Petrônio (Leandro Daniel) dá os parabéns, achando que Rodolfo topou se casar para resolver um problema político. Saulo (João Vithor Oliveira) é salvo por Selena (Marina Moschen) e é expulso da academia militar por ter causado muito. Surpreendendo todo mundo, Catarina se interessa pelo pedido de casamento de Rodolfo. Rodolfo dá o anel de rubi para Afonso, mas ele é assaltado a caminho de Artena.

Sexta-feira, 02 de fevereiro – Lucrécia chega a Montemor

Augusto recusa oferecer a mão de Catarina a Rodolfo, e a princesa fica bem brava do jeito que Neymar já tinha explicado que ela seria:

Rodolfo começa analisar as novas pretendentes através de pinturas. Demétrio (Tarcísio Filho) engana o rei Augusto e Catarina finge se aliar. Lucrécia finalmente entra na novela para ser a esposa de Rodolfo, e ele não acha ela tão bonita como na pintura.

Sábado, 03 de fevereiro – Rodolfo anuncia seu casamento

Afonso encontrou o ladrão que lhe roubou a joia, e o bandido confessa que foi pago para roubar o anel. Infelizmente ele não conta quem o pagou porque morre antes. Lucrécia fica na bad ao ver que Rodolfo não curtiu sua aparência. A gente descobre que Virgílio foi quem ordenou o roubo.

Rodolfo se diverte com Lucrécia, e ela acha Rodolfo bem melhor que o esperado. Resultado: ele é seduzido pela mulher e anuncia que se casará com Lucrécia.