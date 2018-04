Afonso junta uma galera para derrubar Rodolfo em ‘Deus Salve o Rei’

Uma revolução está prestes a acontecer em ‘Deus Salve o Rei‘ e Afonso (Rômulo Estrela) será o responsável para fazer com que esse evento não flope. Isso porque o ex-mandante de Montemor (que decidiu abandonar o trono por amor) percebeu que ele não poderia ter feito isso desde o princípio, afinal seu irmão Rodolfo (Johnny Massaro) é um pouco irresponsável demais para ficar no trono.

O plano de Afonso, agora que ele conseguiu fugir da prisão, é reunir o maior número possível de pessoas em Artena para atacar Montemor e exigir que Rodolfo passe por um doloroso processo de impeachment. Será que ele vai conseguir? Só vendo o resumo da semana de ‘Deus Salve o Rei‘:

Segunda-feira, 30 de abril – Constantino está junto de Afonso

Após a luta cruel na pedreira, Afonso poupa a vida de Constantino (José Fidalgo). Catarina (Bruna Marquezine) manda uma ajuda inesperada para Afonso, pois ela pede que Constantino se alie ao ex-mandante de Montemor. Heráclito (Marcos Oliveira) confessa a Lucrécia (Tatá Werneck) que o reino natal dela está falido.

Constantino aceita se aliar a Afonso.

Terça-feira, 1º de maio – O plano de Afonso começa

Catarina e Rodolfo discutem e ela vai atrás de Otávio (Alexandre Borges). Após semanas ignorando sua ex-esposa, Rodolfo vai conversar com Lucrécia e ainda lhe pede conselhos. Afonso consegue ajuda para fugir da pedreira. Como não tem feito nada de útil nos últimos capítulos, Amália (Marina Ruy Barbosa) começa a esculpir uma faca.

–

Afonso e Constantino fingem que estão discutindo, e o feitor da pedreira arma uma luta entre os dois.

Quarta-feira, 2 de maio – Afonso… está morto?

Catarina pede para Otávio abandonar o Vale de Laios, mas ele faz pouco caso do pedido. Como parte do plano, Afonso colhe plantas venenosas na pedreira. Otávio decide invadir Artena. Virgílio (Ricardo Pereira) sugere que Rodolfo corte o salário dos soldados e o rei burro faz isso mesmo.

–

Afonso é dado como morto.

Quinta-feira, 3 de maio – …Claro que não!

Vivíssimo, Afonso surpreende o guarda. Amália não encontra a faca que estava esculpindo há dois capítulos. Afonso liberta Constantino e tenta salvar Cássio (Caio Blat), mas o BFF do protagonista leva uma flechada. Enquanto a galera está na fuga, Cássio fica cara a cara com o feitor numa grande e inesperada cena de emoção na novela.

–

Sexta-feira, 4 de maio – O esperado capítulo número 100

Rodolfo descobre que o carregamento de água para Montemor está suspenso. Constantino é capturado e revela onde está Afonso. O mocinho descobre que sua amada Amália foi sequestrada por Virgílio. No cativeiro, Virgílio empurra Amália e ela desmaia. Segue um resumo preciso desse capítulo especial:

–

Sábado, 5 de maio – Afonso junta o povo contra Rodolfo

Catarina ordena que prendam Virgílio no cativeiro com Amália, e ainda mandam que toquem fogo no lugar. Afonso vê o incêndio de longe e parte para salvar sua amada. Rodolfo ouve o conselho de sua ex-mulher e aceita se separar de Catarina. Após o salvamento, Afonso promete que vai reunir o povo para enfrentar Rodolfo. A galera se une e parte para Montemor.