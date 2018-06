Amália e Catarina brigam feio em ‘Deus Salve o Rei’

A tensão entre Amália (Marina Ruy Barbosa) e Catarina (Bruna Marquezine) vem aumentando com o passar das semanas em ‘Deus Salve o Rei‘. Todo dia parece que a princesa de Artena prepara uma nova mutreta para acabar com sua rival ruiva e conseguir destruir tudo o que ela conquistou. Catarina até espalhou o boato de que Amália era uma bruxa!

A novidade é que o empréstimo pedido por Montemor será recusado pela ONU medieval, e o motivo é que os reis não aceitavam o casamento de Afonso (Rômulo Estrela) com uma plebeia. Tudo bem, dessa vez não teve a interferência de Catarina, mas a malvadinha da novela fez com que essa informação chegasse aos ouvidos de Amália.

O resultado? As duas brigam. E bem feio. Mas não é só isso que vai acontecer nos próximos capítulos de ‘Deus Salve o Rei‘, acompanhe o resumo para saber o que mais rola.

Segunda-feira, 4 de junho – Afonso se vê numa enrascada

Amália comenta com seu maridão Afonso que desconfia de Catarina. Fazendo jus à desconfiança de Amália, Catarina anuncia seu casamento com Otávio (Alexandre Borges). Nós particularmente ainda estamos chocados com isso porque numa novela passada eles eram pai e filha.

Imagina o choque!!!

Enfim, Afonso quer impedir esse casamento, e Catarina que usar isso para conquistar Afonso. Montemor não consegue empréstimo e ninguém reconhece o casamento de Afonso com Amália. Afonso então descobre que a única solução é se casar com Catarina.

Terça-feira, 5 de junho – Amália desconbre o rolê errado do empréstimo

Rodolfo (Johnny Massaro) invade o castelo e ouve um papo sobre o casamento de Catarina. Afonso não conta o motivo de ter tido o empréstimo recusado. Mesmo com Afonso tentando esconder, Virgílio (Ricardo Pereira) descobre o motivo. Catarina mexe seus pauzinhos para a informação chegar até Amália através de Diana (Fernanda Nobre), e a ruivinha questiona Afonso.

Quarta-feira, 6 de junho – Amália vai atrás da verdade

Chateadíssima, Amália questiona seu marido por que ele não lhe contou a verdade. Afonso desiste de prender Catarina no castelo de inverno porque será obrigado a vender o imóvel.

Lucrécia (Tatá Werneck) vê seu marido com outra. Amália pergunta a Afonso se ele pensa em se casar com Catarina, após ouvir o plano de Gregório (Danton Mello).

Quinta-feira, 7 de junho – Amália e Catarina brigam

Afonso garante que nunca pensou na ideia de se casar com a princesa-robótica Catarina. Mesmo assim, as duas discutem feio.

Catarina se faz de perseguida para o reino, provocando Amália. Catarina vai para a Lastrilha, mas garante que não está apaixonada por Otávio. Afonso lembra da profecia negativa da mandingueira. Catarina pede ajuda para Virgílio, seu antigo aliado.

Sexta-feira, 8 de junho – Augusto descobre plano maléfico

Cartazes ofensivos de Afonso e Amália são espalhados por Montemor. Gregório teme a rejeição do povo a respeito de Amália. Augusto (Marco Nanini) afirma que não vai sair do castelo da Lastrilha, e Virgílio lhe conta o plano de Otávio matá-lo após o casamento de Catarina.

Sábado, 9 de junho – Afonso conversa com Rodolfo

Augusto e Virgílio se aliam, e o rei de Artena teme que sua filha descubra o plano. Afonso fica sabendo sobre a ida de Otávio e Catarina a Montemor. Afonso vai visitar seu irmão Rodolfo na masmorra, após a prisão dele.