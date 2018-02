Deus Salve o Rei: Rodolfo tenta beijar Catarina no seu casório

Tem gente que afirma que a era medieval era um grande ninguém-é-de-ninguém, e a novela ‘Deus Salve o Rei‘ decidiu brincar com isso através do indecente rei Rodolfo (Johnny Massaro) nos próximos capítulos da novela.

Isso porque ele finalmente vai se casar com Lucrécia (Tatá Werneck), inclusive gastando todo o dinheiro do Reino de Montemor que seria usado para melhorar obras públicas. No dia mais feliz da vida do casal, o insaciável Rodolfo decide que é uma boa hora para tentar beijar nada menos que Catarina (Bruna Marquezine), a princesa de Artena. Claro que Lucrécia acaba flagrando e tudo vira uma grande bagunça.

Para saber o que mais vai rolar, confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei‘.

Segunda-feira, 5 de fevereiro – Afonso pede Amália em casamento

Preocupada, Catarina (Bruna Marquezine) avisa Constantino (José Fidalgo) que ele precisa pedir sua mão em casamento logo para Augusto (Marco Nanini). Cássio (Caio Blat) sugere que Rodolfo (Johnny Massaro) investigue melhor o reino de Lucrécia (Tatá Werneck) antes de se casar, porque vai que lá é uma roubada, mas Rodolfo ignora. Afonso (Rômulo Estrela) pede Amália (Marina Ruy Barbosa) em casamento e Augusto oferece a mão de Catarina para Constantino.

Terça-feira, 6 de fevereiro – Rodolfo tenta beijar Catarina

Cássio diz que o dinheiro do reino precisa ser gasto com as pastagens, mas Rodolfo decide gastar tudo com seu casamento. O casamento de Afonso e Rodolfo acontece ao mesmo tempo, cada um no seu reino. Durante a festa, Lucrécia flagra Rodolfo tentando beijar Catarina.

Quarta-feira, 7 de fevereiro – Constantino tem um plano malvado

Lucrécia fica furiosíssima e acusa Catarina de dar em cima de seu homem. Augusto acha estranho o número baixo de convidados de Constantino para seu casamento com Catarina. Ele nem imagina que tudo não passa de um plano para Constantino usar o exército de Artena para guerrear outro reino. Amália desmaia, e o motivo é gravidez. Essa é a nossa cara ao ver que a mocinha da novela JÁ está grávida:

Quinta-feira, 8 de fevereiro – Rodolfo dá as costas ao povo de Montemor

Rei Augusto pede para Demétrio (Tarcisio Filho) organizar um showzinho com atores no castelo, já que não existia Netflix na época. Sai um resultado de pesquisa dos moradores de Montemor e a popularidade de Rodolfo está despencando. Constantino dá uma dura em Hermes (Caco Ciocler) e avisa para ele não chegar perto de Catarina.

Sexta-feira, 9 de fevereiro – Rodolfo quer Lucrécia grávida

Nem bem casou e Lucrécia conta que Rodolfo está na bad porque sua esposa não engravidou ainda. Isandro sugere que Augusto vista uma máscara e participe do teatro para ninguém reconhecê-lo. Tá certo, afinal quem não reconhece esse senhorzinho?

Hermes conta para Constantino que o ideal seria matar Augusto. Constantino conta para Catarina que vai adiar seus planos para defender Vicenza, mas Hermes ouve tudo e pede um suborninho para ficar calado.

Sábado, 10 de fevereiro – Brice faz um feitiço contra Amália

Lucrécia do nada beija seu professor de pintura Osiel (Rafael Primot).

Constantino mente para Catarina sobre a saída de Hermes. Augusto se apresenta com a trupe de teatro. Virgílio (Ricardo Pereira) dá um dinheirinho para a bruxa Brice fazer Afonso se afastar de Amália. Na hora do feitiço, a ruivinha tem uma tontura e cai, batendo a cabeça.