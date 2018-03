Deus Salve o Rei: Afonso é preso pelo próprio ex-parceiro

A guerra entre Montemor e Artena segue firme e forte nessa nova semana de ‘Deus Salve o Rei‘, inclusive com umas reviravoltas muito inesperadas.

Afonso (Rômulo Estrela) tem agido como o verdadeiro estrategista de Artena, ajudando o exército e criando planos que mantenham o rei Augusto (Marco Nanini) em segurança. O problema é que o ex-governante de Montemor será capturado pelo exército de seu antigo reino… e ainda por cima pelas mão de seu antigo BFF Cássio (Caio Blat).

Como desgraça pouca é bobagem, eles decidem que Afonso será mandado para um julgamento popular, sendo que boa parte da população não gosta dele. Será que cabeças vão rolar? Confira nosso resumão de ‘Deus Salve o Rei’:

Segunda-feira, 5 de março – Afonso anuncia seu lado

Diante de uma guerra entre Montemor e Artena, Afonso confessa que não faz ideia de quem vai apoiar. Virgílio (Ricardo Pereira) tenta dar uma fugidinha da cidade, mas é pego. Augusto fica bravo porque sua filha Catarina é meio esquentadinha, sem nem saber que essa também é a opinião de Neymar.

Lucrécia (Tatá Werneck) se disfarça de cozinheira para ir à guerra. Afonso avisa Rodolfo (Johnny Massaro) que vai ficar do lado de Artena.

Terça-feira, 6 de março – E a guerra continua rolando

Os exércitos dos dois reinos se preparam para a guerra, mas o pessoal de Montemor está apanhando da galera de Artena.

Afonso é salvo dos soldados rivais por Tiago (Vinícius Redd). Augusto fica sabendo que o exército de Montemor está avançando. Catarina e Amália começam a brigar porque a princesa acusa a cozinheira de causar a guerra. Cássio vê de longe a cidade de Artena.

Quarta-feira, 7 de março – Virgílio perde tudo

Durante uma comitiva na floresta, Rodolfo se perde. Depois de tentar matar Afonso com fogo semana passada, Virgílio perde todo o dinheiro guardado em sua casa num – olha só que ironia do destino – INCÊNDIO.

Virgílio estava prestes a ser atacado, mas Afonso o salva. Afonso encontra seu ex-fiel escudeiro Cássio e pede para ele tomar conta de Amália.

Quinta-feira, 8 de março – Augusto sai do castelo

Virgílio rouba o dinheiro de um soldado ferido. Augusto decide ouvir Afonso e sai do castelo de Artena para não ser um alvo tão fácil. Catarina, por sua vez, diz que vai para outro lugar separada do pai, mas no fim ela fica no castelo mesmo. Afonso é rendido por Cássio. No meio da guerra, Augusto vê a filha beijando Rodolfo e não entende NADA.

Sexta-feira, 9 de março – Afonso é preso de novo nessa novela

Augusto percebe que a guerra foi apenas causada para os dois se pegarem. Enquanto Catarina leva o pai para a Torre de Zéria, Rodolfo conta ao irmão que o rei de Artena fugiu e tem Catarina como refém. Cássio conta a Rodolfo que Afonso foi preso como um traidor que é.

Sábado, 10 de março – Afonso será julgado

Rodolfo ordena que Afonso seja solto, mas Cássio avisa que se ele fizer isso a soberania de Montemor será prejudicada. Amália vê seu crush na masmorra pela enésima vez nessa novela.

Afonso será levado a julgamento popular, e Amália fica meio desesperada ao ver que o povo não parece muito disposto a ficar a favor de Afonso.