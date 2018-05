Catarina manda matar Constantino com envenenamento em ‘Deus Salve o Rei’

Se você quer viver num lugar tranquilo, pense mil vezes antes de considerar uma viagem para Montemor. O reino da novela ‘Deus Salve o Rei‘ está num caos político com um rei tirano, população revoltada e uma rainha completamente louca. Sim, Catarina (Bruna Marquezine), estamos falando justamente de você.

Nos próximos capítulos da novela das sete, a megera decidirá se livrar de Constantino (José Fidalgo). Depois de contar com a ajuda dele para tirar Afonso (Rômulo Estrela) da pedreira, a mandante de Montemor terá a ideia de acabar com a vida de seu aliado de uma forma bem particular: a vilã dá um anel envenenado para o homem, que cai duro feito um saco de batatas. Será que a galera CSI do reino descobrirá a causa da morte de Constantino? Aí só conferindo o resumo de ‘Deus Salve o Rei’ dessa semana emocionante:

Segunda-feira, 7 de maio – Constantino agoniza com anel de Catarina

Afonso e um grupo de camponeses marcham em direção a Montemor numa grande manifestação. Catarina faz a boazinha e separa uma parte de sua própria reserva para distribuir ao povo. Constantino veste o anel que Catarina lhe mandou e começa a ficar com a cara daquela robô assustadora:

Terça-feira, 8 de maio – Afonso desafia Rodolfo

Constantino morre e Diana (Fernanda Nobre) é acusada de ter matado o homem, afinal ela quem deu o anel para ele. Rodolfo (Johnny Massaro) se irrita com Catarina e a prende na masmorra. Afonso se encontra com seu irmão e diz que o povo quer um impeachment.

Quarta-feira, 9 de maio – Afonso é o novo rei

O povo decide colocar Afonso como o novo rei de Montemor. Catarina descobre que Afonso é o novo mandante do local, sem nem imaginar que Amália (Marina Ruy Barbosa) está vivíssima. Afonso liberta Catarina da masmorra, e Rodolfo ameaça a malvada dizendo que contará tudo sobre o golpe em Artena para Afonso. Catarina tromba com Amália nos corredores do castelo.

Quinta-feira, 10 de maio – Rodolfo confidencia verdadeira índole de Catarina

Catarina fica 100% pistola com a presença de Amália no castelo. Amália cogita que Catarina pode ter sido a assassina de Constantino. Afonso diz que descobrirá onde Augusto (Marco Nanini) está preso. Rodolfo conta para Afonso tomar cuidado com Catarina.

Sexta-feira, 11 de maio – A peste avança pelo reino

Rodolfo revela onde Catarina prendeu o próprio pai. Lupércio (Paschoal da Conceição) descobre que Constantino morreu por envenenamento. Afonso fica preocupado com o avanço da peste no reino. Catarina revela a Amália que auxiliou na fuga de Afonso.

Sábado, 12 de maio – Novo golpe vem aí

Rodolfo descobre que será exilado em um castelo. Amália avisa Afonso que a peste chegou ao castelo. Amália também descobre que Catarina está armando um complô com Otávio (Alexandre Borges) para derrubar Afonso.