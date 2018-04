Amália foge de um perigo em ‘Deus Salve o Rei’, mas cai em outro

Amália (Marina Ruy Barbosa), a protagonista chata de ‘Deus Salve o Rei‘, continua sua vidinha que basicamente é pular de um apuro ao outro. Sua vida atualmente corre perigo em Montemor, afinal Afonso (Rômulo Estrela) foi capturado pelo rei Rodolfo (Johnny Massaro), mas por sorte eles conseguem fugir do reino.

Quer dizer que está tudo bem? Claro que não! No acampamento improvisado, Amália é picada por uma serpente venenosa e começa a ter vários delírios. Por sorte ela se recupera. Mas acha que é o fim da vida perigosa da cozinheira? Claro que não (de novo)! Catarina (Bruna Marquezine) vai mandar alguém caçar a pobre ruivinha.

Para saber de mais revelações sobre a semana de ‘Deus Salve o Rei’, confira nosso resumão:

Segunda-feira, 9 de abril – Afonso consegue fugir

Afonso descobre que foi traído de novo nessa novela, dessa vez por Elói (Glicério do Rosário). Com a ajuda de Cássio (Caio Blat), o protagonista da novela consegue fugir com sua amada Amália. Como deixou Afonso fugir, Rodolfo decide colocar uma recompensa pela cabeça dele.

Catarina usa todo o poder que tem para transformar Virgílio (Ricardo Pereira) em nobre. Presos, Cássio e Tiago (Vinícius Redd) são levados a uma pedreira porque… bem… isso é o que acontece com quem é preso em Montemor. Catarina ordena que capturem Amália também porque né… ela é malvadíssima.

Terça-feira, 10 de abril – Amália está em perigo

Catarina tenta fazer um lobby para Rodolfo contratar Virgílio como conselheiro. Afonso consegue fugir de quem Catarina chamou para capturar Amália. Uma pena que isso não impede que Amália sofra um perigo igualmente grande: a ruivinha é picada por uma cobra!

Quarta-feira, 11 de abril – Os pais de Amália são interrogados

Levi fica preocupado com Amália sofrendo pelo veneno da cobra. Catarina tenta convencer Rodolfo a interrogar os pais de Amália. Constância (Débora Olivieri) jura de pé junto que não faz ideia de onde sua filha se meteu, ou mesmo de onde Afonso está.

Quinta-feira, 12 de abril – Virgílio chega até a casa em que Afonso está

Amália tem um transe devido à picada da cobra, passando por vários delírios e vendo umas coisas muito loucas.

Rodolfo fica enciumado que Catarina tem mais sucesso em Montemor do que ele. Afonso fica preocupado com os sogros e vai até a casa deles. A mandingueira avisa a Amália que ela corre grande perigo. Virgílio chega na casa dos pais de Amália e Afonso precisa se esconder.

Sexta-feira, 13 de abril – Lucrécia reaparece na novela (mas some de novo)

Catarina também chega à mandigueira para descobrir o seu futuro.

Virgílio conta aos pais de Amália que a ruivinha vai ter uma pena reduzida caso venha a se entregar. Antes de ir embora, Afonso promete que trará Amália e Levi de volta. Lucrécia (Tatá Werneck) continua esquecida nessa novela, mas tem uma ceninha beijando Selésio. Catarina pensa em engravidar, e para isso seduz Virgílio. Amália conta para Afonso sobre a visita que Catarina fez na mandigueira.

Sábado, 14 de abril – Afonso está em perigo (de novo)

Amália está com medo dos planos de Catarina. A nova rainha de Montemor, inclusive, começa a planejar uma forma de manter Rodolfo apaixonado (sem precisar coar café na calcinha, de preferência).

Após irem embora da mandigueira, Afonso e Levi dão de cara com um caçador.