Outro personagem declara seu amor por Amália em ‘Deus Salve o Rei’

Quem nunca amou uma pessoa sem ser recíproco que atire a primeira pedra. Gregório (Danton Mello) entrou em ‘Deus Salve o Rei‘ para ser o fiel escudeiro de Afonso (Rômulo Estrela), mas não esperava se encantar perdidamente por Amália (Marina Ruy Barbosa), a ruivinha mais desejada da região da Cália e que -olha só que coisa- também era esposa de seu patrão.

Nos capítulos previstos para irem ao ar na próxima semana, Gregório vai juntar coragem (afinal Amália está separada de Afonso) para declarar seu amor. Amália não havia notado até então, mas confessa amar Afonso. Por baixo dos panos, a sopeira ainda tenta convencer a amiga Diana (Fernanda Nobre) a lutar pelo amor de Gregório.

‘Deus Salve o Rei’ está na reta final e você pode ver o resumão da semana da novela aqui!

Segunda-feira, 9 de julho – Agnes tem sonho com filha de Brice

Catarina (Bruna Marquezine) tem planos de acabar com a própria vida, então Diana pede ajuda para quem? Claro que Selena (Marina Moschen) e Amália, só tem elas de mocinhas nessa novela! Agnes (Mel Maia) tem um sonho com a filha de Brice (Bia Arantes). Diana conversa com Gregório e revela quase ter sido morta por Catarina. Coisa básica e cotidiana, né?

–

Gregório também descobre sobre a investigação de Amália. Afonso tira satisfações a respeito dessa investigação.

Terça-feira, 10 de julho – O plano de Catarina é descoberto

Amália confessa ter assumido o posto de justiceira com o objetivo de provar todas as maldades feitas por Catarina nesses meses de novela. Afonso começa a suspeitar que Catarina não é tão boa pessoa assim, e passa a vigiar seus passos.

–

O pai de Héber (Cássio Scapin) conta para Amália que Augusto (Marco Nanini) foi para o convento, mas depois elas constatam terem sido enganadíssimas pelo velho. Investigações apontam que a explosão da mina não foi acidente, e sim armação. Catarina fica sabendo que a coisa ficou feia e descobriram sobre a explosão.

Quarta-feira, 11 de julho – Amália descobre mais obviedades

Afonso pede para rastrearem quem pode ter comprado a pólvora. Amália percebe só agora que Gregório é meio interessado nela. Por favor, né mulher????

–

Otávio (Alexandre Borges) manda seu exército invadir Artena. Amália coloca Catarina contra a parede e pergunta se ela explodiu a mina.

Quinta-feira, 12 de julho – Segredo de Catarina é solucionado por Afonso

Amália dispara contra Catarina dizendo que conseguirá reunir as provas dos crimes da vilã. Parabéns, Amália, revele mesmo seus planos para a adversária.

–

Amália conta para Tiago (Vinícius Redd) que contará com a ajuda de Virgílio (Ricardo Pereira) para desmascarar Catarina. A vilãzinha começa a procurar Augusto pelas companhias de teatro da Cália. Agnes vai atrás de quem adotou a filha de Brice. Afonso coloca Catarina contra a parede com uma prova da explosão.

Sexta-feira, 13 de julho – Gregório confessa seu amor

Catarina fala que foi tudo uma armação contra sua pessoa. Afonso finge acreditar na vilã, e depois conta seu plano para Amália. Rodolfo (Johnny Massaro) ouve Lucrécia (Tatá Werneck) com saudades do ex-marido. Gregório declara seu amor para Amália, afinal como não amar essa cozinheira de sopas que passeia pela cidade medieval como se estivesse no shopping?

–

Afonso fica sabendo sobre a invasão de Artena por Otávio.

Sábado, 14 de julho – Augusto é encontrado

Diana fica na bad ao saber da declaração de Gregório para Amália. Afonso prepara o exército para tirar Otávio na marra. Gregório dá aquela choradinha quando Amália revela amar Afonso. Depois disso, a ruivinha incentiva Diana a lutar pelo amor de Gregório. Amália e Selena finalmente encontram Augusto. Parabéns para as mocinhas da novela!