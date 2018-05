Plano de Gael para resgatar filho dá errado em ‘O Outro Lado do Paraíso’

É com muito pesar que anunciamos este resumo como sendo o último da novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, afinal a trama já está na reta final e Clara (Bianca Bin) está prestes a se vingar da terrível Sophia (Marieta Severo). Mas antes ela precisa resolver um problemão: seu filho Tomaz (Vitor Figueiredo) foi sequestrado por Renato (Rafael Cardoso) e ninguém sabe o que fazer. Quer dizer, QUASE ninguém.

Gael (Sergio Guizé), o ex-marido agressor, tem um plano incrível para salvar seu filho: ele vai usar barras de ouro falsas para enganar o ganancioso sequestrador. Não estamos muito surpresos com o fato de que o plano dá muito errado e isso vai atrapalhar as negociações de resgate, não é mesmo? Tadinho do refém!

Confira o resumo dos últimos capítulos da novela ‘O Outro Lado do Paraíso’ enquanto a gente continua na torcida contra a dona Sophia!

–

Segunda-feira, 7 de maio – Dona Sophia se recupera

Ainda em choque com o sequestro de Tomaz, Clara telefona para Renato. Enquanto isso, Gael inventa um plano para salvar seu filho. Finalmente Samuel (Eriberto Leão) e Suzy (Ellen Roche) se divorciam, para a alegria do povo que assiste à novela. Zé Victor (Aderson Tomazini) é expulso do bordel depois de tentar acabar com dona Caetana (Laura Cardoso).

Agora é sério: quem seria cruel a ponto de querer acabar com essa senhorinha tão simpática??

–

Após umas semanas de AVC, dona Sophia se recupera e está pronta para encarar seu tribunal. Em conversa com Fabiana (Fernanda Rodrigues), Renato confessa que não tem a menor intenção de devolver Tomaz porque quer as esmeraldas. Bem que a gente tinha avisado a Clara nos resumos lá do começo da novela, não é?

(flashback de meme de meses atrás)

–

Terça-feira, 8 de maio – Plano de Gael dá errado

Renato conta seu plano maléfico para conseguir ficar com as esmeraldas. Após Cido (Rafael Zulu) abandonar a casa de Samuel, Adinéia (Ana Lúcia Torre) engole o orgulho e vai pedir perdão para seu genro. Alguém aí acredita nisso?

–

Gael conta para o #TeamClara (composto por Clara, Patrick, Lívia e o delegado burro Bruno) qual o plano ele criou para resgatar o filho. Como os fins justificam os meios, Bruno (Caio Paduan) autoriza Gael a usar as barras de ouro falsas de Sophia (aquelas que não valem mais do que dinheiro) para tentar tapear Renato. Um plano incrível, né… SÓ QUE NÃO!

–

Sophia se consulta com Maurício (Paulo Betti) a respeito de seu caso e o que deve fazer com Xodó (Rafael Losso), e o advogado fica encarregado de tirar Clara do caminho dela. Mesmo com a corda no pescoço de sua cliente, o advogado que apareceu nos 45 do segundo tempo tem certeza que Sophia vai se safar. Clara e sua turminha do bem preparam a operação resgate, mas o plano tem uma falha: Renato descobre que ele foi enganado pelas barras de ouro… e ele não está nem um pouco feliz com isso!

–

E… e… e agora????

Bem, o resumo disponibilizado pela Globo para a imprensa vai só até aí (sim, também estamos espumando de curiosidade). Ou seja, se quisermos descobrir como Tomaz será resgatado, o que acontecerá com Patrick (Thiago Fragoso), como será o julgamento de Sophia e, claro, com quem Clara vai terminar… aí é só acompanhando os capítulos finais dessa história que parou o Brasil.