Entenda a história (doida) de ‘O Tempo Não Para’, a nova novela das 7

‘Deus Salve o Rei‘ ficou pra trás e agora nossas atenções estão voltadas para a nova novela das sete, ‘O Tempo Não Para‘. Essa é uma das novelas mais inusitadas da Globo, com uma história misturando ficção científica com o bom e velho folhetim que amamos. Mas, afinal, do que se trata essa novela? Estamos aqui para explicar tudo direitinho para vocês.

A trama começa no finalzinho do século XIX, em São Paulo. Dom Sabino (Edson Celulari) é um empresário e dono de terras que tem muitos funcionários, escravos e trata sua filha Marocas (Juliana Paiva) com muito carinho. Um belo dia, ele pega toda essa galera e coloca num barco para uma viagem, mas eles todos sofrem um acidente quando dão de cara com um iceberg. Por sorte eles não morrem, mas ficam congelados no tempo por 132 anos!!!!

Esse vídeo da Globo explica direitinho tudo o que eles perderam nesse tempo:

Isso mesmo! Toda a família de Dom Sabino fica congelada e é salva apenas em 2018, quando o bloco de gelo aparece em uma praia no Guarujá. A partir daí, vamos acompanhar todo mundo se adaptando ao presente e às novas tecnologias, e Marocas vai se apaixonar perdidamente por Samuca (Nicolas Prattes), um jovem empresário que já tem uma noiva, Betina (Cleo Pires).

‘O Tempo Não Para’ parece massa, não é? Fizemos o resumo do que vai rolar nessa primeira semana, confere aí!

Terça-feira, 31 de julho – Conheça a família de Dom Sabino

Dom Sabino, apenas o homem mais rico de São Paulo no século XIX, confere os preparativos para a festa de sua filha Marocas. Favor não confundir essa senhora Marocas com a outra (e igualmente famosa) Marocas:

Após flagar a filha beijando Bento (Breno Montaleone), Dom Sabino organiza um casamento entre eles porque é assim que a banda toca lá no século XIX! Marocas contraria o pai, e então Dom Sabino decide levar toda a família numa viagem de barco. O navio Albatroz choca com um iceberg e afunda (e a gente já fica com a musiquinha de ‘Titanic’ na cabeça).

132 anos depois, o jovem empresário Samuca está curtindo uma praia no Guarujá quando vê um grande bloco de gelo chegando. Lá dentro, ele vê Marocas congelada. Ele tira a garota de lá e os dois vão parar na Ilha Vermelha.

Quarta-feira, 1º de agosto – Marocas foge da casa do Pescador Parrudo

Elmo (Felipe Simas), o melhor amigo de Samuca, fica preocupado com o desaparecimento do amigo. Marocas desperta na ilha e se assusta com o rapaz empreendedor que acordou ao seu lado. Waleska (Carol Castro) é uma policial nessa novela e organiza a caravana que leva todos os 13 congelados do iceberg até os laboratórios da Criotec. Samuca conhece Marino (Marcos Pasquim), o biólogo marinho parrudo que cuida da Ilha Vermelha.

Lembram do Pescador Parrudo de ‘Kubanacan‘? Então!

Quem também está preocupada com o desaparecimento de Samuca é Betina, sua noiva. Marocas foge da casa do biólogo marinho parrudo e desmaia, sendo levada para um hospital.

Quinta-feira, 2 de agosto – Marocas é levada para o hospital

Betina questiona Samuca a respeito dessa história dele ter passado uma noite numa ilha paradisíaca ao lado de uma sobrevivente do século XIX. Marino encontra joias no fundo do mar. Waleska fica sabendo sobre a internação de Marocas no hospital.

Petra (Eva Wilma) tenta convencer Samuca não só a liberar Marocas para o laboratório, mas também tenta fazer o jovem surfista milionário investir seu dinheiro na pesquisa de criogenia. A gente não vê um plano tão bonzinho assim desde o Doutor Abobrinha tentando comprar o Castelo Rá-Tim-Bum.

Sexta-feira, 3 de agosto – Mais um congelado desperta

Samuca tenta descobrir novidades sobre Marocas. Petra recebe resultados sobre análises dos congelados e fica bem animada. Eis que o segundo congelado desperta na novela, Dom Sabino! O homem procura por Marocas, mas passa mal e é levado para o hospital. Marocas conta que é do século XIX e assusta Samuca. O rapaz pede uma investigação para saber se eles realmente são pessoas de dois séculos atrás.

Sábado, 4 de agosto – Dom Sabino vai para casa humilde

Dom Sabino acorda no hospital ao lado de Eliseu (Milton Gonçalves). O catador de papelão ajuda o magnata do Brasil Império e o leva para casa. Enquanto isso, Marocas vai para o apartamento de Samuca. Dom Sabino é apresentado para as modernidades de 2018 e fica chocado com tudo. Betina acredita que Marocas é apenas uma golpista mentirosa. Um pouco depois disso, a noiva de Samuca trata mal Marocas e é criticada por Carmen (Christiane Torloni), a mãe do rapaz. Marocas vai até a janela e vê São Paulo em 2018.