O Outro Lado do Paraíso: Clara enlouquece Sophia com droga

Natal é época de paz, amor e compreensão, mas também é uma época ótima para Clara (Bianca Bin) realizar sua vingança em ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Acredite, nem o feriado vai impedir a mocinha de atentar contra a vida de Sophia (Marieta Severo).

A megera cria um plano elaborado para acabar com Clara nessa semana de festas. Com a intenção de enlouquecer novamente a mocinha, Sophia infiltra na casa da adversária a pobre Irene (Luciana Fernandes), esposa de Cido (Rafael Zulu), que passa a trabalhar de empregada na residência de Clara.

O plano de Sophia é dar um remedinho dose única para a vingativa ficar loucona e ser internada de novo. Mas o plano dá muito errado, pois Irene revela o plano da cobra para Clara e esta decide dar a volta por cima. Resultado: quem toma a droga é Sophia, que fica muito louca e prestes a ser internada.

Para conferir essa e outras tramoias, confira o resumão da semana em ‘O Outro Lado do Paraíso’:

Segunda-feira, 25 de dezembro – Josafá ganha presentão de Natal

Clara promete para o filho Tomaz (Vitor Figueiredo) que vai levar a cachorrinha para a casa da velha sensitiva. Duda (Gloria Pires) percebe que Laerte (Raphael Vianna) preparou uma cilada para descobrir seu passado secreto e o bota pra fora do quarto. Melissa (Gabriela Mustafá) viaja com o namorado sem avisar os pais e os coitados já pensam que rolou um sequestro. Mariano (Juliano Cazarré) termina com Sophia e fica sem uma potranca para chamar de sua. Clara dá um presente para seu avô. Infelizmente o presente não é uma casa decente, é um caminhão mesmo. Samuel (Eriberto Leão) demite um médico pelo simples motivo que ele é gay igual ele.

Terça-feira, 26 de dezembro – Clara vê oportunidade em demissão

Raquel (Erika Januza) conta pra Mãe do Quilombo (Zezé Motta) que só vai pegar o Bruno (Caio Paduan) depois que ele se divorciar. Lívia (Grazi Massafera) tem medo de perder o filho-que-não-é-seu-filho, e Clara conta que vai pedir a guarda de Tomaz. Gael (Sergio Guizé) continua comendo o pão que o diabo pisou na cadeia e a gente continua não se importando muito.

Sophia descobre sobre a nova namoradinha de Mariano. Clara é avisada sobre a demissão feita por Samuel e isso acende o pensamento de “opa, pode ter algo aí pra eu usar na vingança maligna!”.

Quarta-feira, 27 de dezembro – Bruno se separa de Tônia

Raquel dá um chega-pra-lá em Bruno ao descobrir que ele não se separou da esposa. Clara fica meio espantada ao ver como a mãe de Samuel trata o filhinho. Patrick (Thiago Fragoso) sugere que Clara investigue se Samuel tem uma vida dupla.

Bruno pede o divorcinho e logo depois já vai atrás de Raquel porque não quer nem perder tempo. Depois de muita insistência, Lívia libera Tomaz pra ir brincar com Josafá (Lima Duarte) e o moleque se apega ao bisavô. Lívia muda de ideia e proíbe seu filho-que-não-é-seu-filho de ficar na casa de Mercedes (Fernanda Montenegro). Bruno convida sua mãe racista para passar o ano novo com sua nova namorada que vem a ser a negra que ela humilhava. E a gente reclamando do nosso Natal com o tio do pavê…

Por favor, Nádia… não complete a frase.

Quinta-feira, 28 de dezembro – Clara dopa Sophia

Renato (Rafael Cardoso) discute com Lívia a respeito de Tomaz, e Sophia dá aquela força pra filha continuar brigando com o maridão. Nádia não curte a ideia de passar o ano novo com Raquel, mas viu que é obrigada e pronto. Sophia e Samuel se reúnem para armar contra Clara, bem vilão de desenho animado mesmo.

Laerte vai investigar se o segredo que Caetana contou sobre Sophia é verdadeiro. Mercedes tem a famosa visão da Raven e alerta Josafá para não sair de casa. Irene avisa Clara sobre o plano de Sophia, e a mocinha dopa a vilã. Sophia tem um surto psicótico e sobrou para Renato cuidar dela.

Sexta-feira, 29 de dezembro – Lívia pede a separação

Cleo (Giovana Cordeiro) termina seu namoro com Mariano. Irene devolve o dinheiro do plano para Sophia. Cido e Samuel se encontram meio furtivamente. Renato leva Tomaz para dormir na casa de Mercedes, e o garoto abraça Clara. Gael continua sofrendo muito na cadeia e a gente continua com dificuldade de se importar com isso.

Depois de tanta briga, Lívia pede a separação de Renato. Patrick sugere que Clara se vingue de Sophia através do garimpo.

Sábado, 30 de dezembro – Laerte descobre o passado de Duda

Patrick se interessa em ir conversar com Mariano. Renato contraria Lívia e diz que vai levar Tomaz a hora que ele quiser para a casa de Mercedes. Suzy (Ellen Roche) comenta com Clara que suas roupas íntimas continuam sumindo, e a mocinha vingativa já pensa “opa, tem algo de bom aí!”.

Renato e Clara se beijam. Diego (Arthur Aguiar) continua fugindo com a namorada depois de vários capítulos. Mariano confessa para Clara que as condições de trabalho na jazida de Sophia são muito precárias. Renato passa o ano novo com Clara e Patrick. Duda bebe um monte e conta seu passado, aquele que ela tentou esconder, para Laerte assim do nada.