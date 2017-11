O Outro Lado do Paraíso: Sophia manda matar Josafá (mas erram)

Mais uma semana de “O Outro Lado do Paraíso” para termos certeza de que o casamento pode ser o começo de muitos problemas, principalmente se você é herdeira de um sítio cheio de esmeraldas.

Sophia (Marieta Severo) é aquele tipo de vilã bem ambiciosa que fala sozinha e quer se afundar em meio a muito dinheiro. Por isso, ela viu uma grande oportunidade quando seu filho Gael (Sergio Guizé) casou com a pobre professorinha Clara (Bianca Bin), afinal, a moça mora em um sítio repleto de pedras preciosas. Infelizmente, ela não quer ceder o terreno para o garimpo, então, Sophia precisa investir em outras formas de convencimento.

Uma delas acontecerá nessa semana, porque Sophia vai pedir mais uma vez a Josafá (Lima Duarte), o avô de Clara, para que ela possa cavucar o terreno todo. Diante da negativa, Sophia manda um capanga matar Josafá. O problema é que o assassino Rato (Cesar Ferrario) comete um erro e mata um outro personagem da novela. Josafá vê aquilo, percebe que ele era para ser o alvo e começa a acusar Sophia de assassinato. A megera, claro, vai lavar as mãos.

Para saber o que mais vai rolar essa semana, confira nosso resumão dos assuntos mais importantes da semana em “O Outro Lado do Paraíso”:

Segunda-feira, 6 de novembro – Natanael ajuda Elizabeth a sumir do mapa

Querendo se safar depois de toda a safadeza que aprontou, Natanael (Juca de Oliveira) conta para Elizabeth (Gloria Pires) que a armação foi de Jô (Bárbara Paz), mas ajuda a nora com o plano de simular a própria morte. Samuel (Eriberto Leão) conta que se sente culpado por ser gay e pede ajuda ao amigo para conseguir dicas de como sentir vontade de ficar com Suzy (Ellen Rocche). Gael chama Clara e conta que quer conversar com o avô dela sobre as tais esmeraldas. Elizabeth se despede da filha e pede para levar a boneca da pequena, que também se chama Elizabeth (provavelmente, pra personagem poder conversar sozinha). Elizabeth, então, finge a própria morte.

Terça-feira, 7 de novembro – Josafá sofre um atentado

Henrique (Emílio de Mello) sofre ao saber da morte de Elizabeth, mas é consolado pela atirada Jô. Elizabeth adota uma nova identidade e agora se chamará Duda. Josafá conta pela enésima vez que não vai deixar rolar garimpo em suas terras e Sophia fica brava porque não quer ficar na pobreza tomando suco de pozinho em jarra de abacaxi.

Desprezada pelo médico bonitão, Lívia (Grazi Massafera) não perde tempo e dá em cima de Rafael (Igor Angelkorte). Sophia, já que é rica, contrata alguém pra incomodar Josafá. O tal alguém atira em Everton, em vez de Josafá, o velho percebe que ele era o alvo e acusa Sophia de ser uma assassina.

Quarta-feira, 8 de novembro – Finalmente Clara decide denunciar Gael

Sophia dá uma de João-sem-braço diante da acusação de Josafá. Mesmo com muito esforço, o homossexual Samuel não consegue transar com Suzy. Duda vai até a escola em que sua filha estuda e o Natanael fica bem bravo com a suposta morta que vai visitar as pessoas que ela conhece.

Josafá dá aquela confrontada em Sophia. O médico bonitão secretamente apaixonado por Clara conta para sua amada que a família de Gael não é flor que se cheire. Estelinha (Juliana Caldas) conta para Gael que o Renato (Rafael Cardoso) tem um crush em sua esposa e Gael fica totalmente virado no Jiraya. Enquanto isso, Clara pede ajuda para o médico para conseguir denunciar Gael.

Quinta-feira, 9 de novembro – Clara está grávida

Clara explica seu plano. Duda ameaça se jogar de um morro, mas é salva por Eliseu. Clara sente o famoso enjoo de personagem recém-casada de novela e pede ajuda para Lívia. Clara descobre que está grávida de Gael.

Diante de uma gravidez, Clara comunica a Renato que vai abandonar seu plano de denunciar Gael. O marido ciumento comemora a notícia da gravidez de sua esposa.

Sexta-feira, 10 de novembro – Estela ouve que sua mãe a odeia

Assim como nove em cada dez homens, Gael conta que vai mudar seu comportamento agressivo diante de uma notícia tão boa. Lívia é presa e comunica à família que também quer ter um filho, mesmo sem precisar de um marido. Estelinha ouve uma discussão de Sophia falando que não gosta da filha anã. Sorte que aqui não é “Game of Thrones“, senão essa seria a reação de Estela:

Eliseu, o salvador de Duda, fica preocupado que a personagem da Gloria Pires passa todos os capítulos bebendo e se oferece para ir à igreja com ela. Depois de meio mundo tentar falar para Clara que ela precisa se separar de Gael, agora é a vez da mística Mercedes que dá esse conselho. Quem sabe ouvir isso da Fernanda Montenegro muda um pouco o pensamento dela…

Sábado, 11 de novembro – Duda continua muito mal

…mas é claro que não. Na verdade, Gael fica transtornado com o conselho de Mercedes e briga com a senhorinha. O marido agressivo ainda diz que tudo vai mudar com o filho, pois ele salvará seu casamento.

Samuel está disposto a tentar de novo com Suzy. Duda volta para a pensão de Silvana e continua bebendo todas para esquecer a tristeza. Sophia faz uma proposta a Renato: se ele voltar a namorar Lívia, ela dá o cargo de diretor no hospital. Gael vê Renato com sua mãe e dá o já esperado surto.

