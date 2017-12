Pega Pega: Lígia está envolvida na morte de Mirella e cogita fuga

A novela ‘Pega Pega‘ está perto de acabar e o que vamos descobrir? VÁRIOS NADAS.

Sim, tanto a investigação sobre o roubo do Carioca Palace quanto o mistério da morte de Mirella vão continuar na mesma durante a semana de Natal e Ano Novo. O mais relevante vai ser a descoberta de que Lígia (Ângela Vieira) tem relação sim com a morte da ex-mulher de Eric (Mateus Solano).

Em uma cena que vai ao ar nessa semana, vai dar a entender que Lígia pode ter causado a sabotagem no caso que custou a vida de Mirella, mas também vamos descobrir que isso pode ter sido sem querer. Proposital ou não, Lígia sente a água batendo na bunda e decide dar uma fugida pra não sobrar pra ela.

Para saber detalhes sobre o caso Mirella e o começo do julgamento do caso Carioca Palace, confira o nosso resumão de ‘Pega Pega’!

Segunda-feira, 25 de dezembro – Antônia não quer mais se relacionar com Júlio

Antônia (Vanessa Giácomo) decide não confrontar Aníbal (Edmilson Barros) pra não estragar a ceia de Natal. Lígia não acredita quando Maria Pia (Mariana Santos) conta que gerou uma criança para seu amado Eric. Antônia diz a Júlio (Thiago Martins) que não tem mais forças para lutar pelo amor dos dois. Que preguiça…

Agnaldo (João Baldasserini) e Sandra Helena (Nanda Costa) fazem as pazes (pela enésima vez). Aníbal vai depor na delegacia depois do episódio especial de Natal.

Terça-feira, 26 de dezembro – Lígia pode ter causado o acidente de Mirella

Pedrinho (Marcos Caruso) tenta convencer Madalena (Virginia Rosa) a não denunciar Sabine (Irene Ravache) por sequestro, afinal a empresária está meio mal.

Aníbal garante para Sandra Helena que não fez parte do plano contra Mirella. Pedrinho revela a Sabine que o grande amor de sua vida foi Arlete (Elizabeth Savalla). Lígia dá a entender que causou o acidente de Mirella por engano. Domênico (Marcos Veras) coloca Antônia contra a parede a respeito de Júlio.

Quarta-feira, 27 de dezembro – Sandra Helena não acredita em Aníbal

Antônia confessa a Domênico seu amor por Júlio. Mesmo ouvindo o contrário, Sandra Helena acredita que Aníbal está envolvido na morte de Mirella. Lígia decide dar uma fugidinha. Maria Pia diz para Malagueta (Marcelo Serrado) que estará sempre com ele. QUE FOFO!!!

Sandra Helena procura Eric para falar sobre o acidente de Mirella, afinal nessa novela não existe outro assunto para se conversar.

Quinta-feira, 28 de dezembro – Finalmente começa o julgamento

Lourenço (Rômulo Arantes Neto) revela que investigou o álibi de Lígia para o dia da morte de Mirella e ele é falso. É revelado o dia do julgamento dos ladrões do Carioca Palace. Dom (David Junior) conta para seus pais biológicos que ele não denunciaria Sabine por ter sequestrado ele quando criança. Começa a audiência com o juiz.

Sexta-feira, 29 de dezembro – Antônia vai se afastar da polícia para viver seu amor e estamos assim meio… oi?

Mesmo sendo uma das principais personagens da novela, Maria Pia é barrada no julgamento do crime que ela mesma participou.

Antônia fala sobre seu afastamento da polícia para Júlio. Eric volta a ser o presidente da empresa. Aníbal é chamado para depor na Polícia Federal e Lígia fica meio encafifada com isso. Sabine recebe a visita dos pais biológicos de Dom no hospital.

Sábado, 30 de dezembro – No capítulo de Ano Novo só vai ter história com os coadjuvantes

Sabine descobre que os pais de Dom estão lá porque tomaram uma decisão sobre o que fazer a respeito do sequestro que a empresária fez no passado. Raquel (Mayara Lepre) volta de viagem e Douglas (Guilherme Weber) ficam enciumadinho ao ver Gabriel (Antônio Guilherme Cabral Fonseca) se dando bem com a mãe. O moço fica ainda mais triste ao saber que Raquel vai levar Gabriel num cruzeiro.