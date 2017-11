Pega Pega: Arlete revela quem mandou adulterar o laudo de Mirella

Quem aí está pronto para mais uma semana de reviravoltas que não fazem sentido na novela “Pega Pega“? Alguém?

Depois de muito tempo criando mistério referente à morte de Mirella, finalmente teremos algumas respostas. Para começar, Arlete (Elizabeth Savalla) revelará que trocou os laudos sobre o acidente por dinheiro para um tratamento para Júlio (Thiago Martins). A policial pouco inteligente Antônia (Vanessa Giácomo) pede que Arlete revele o nome da pessoa que mandou que ela substituísse os documentos e ela conta que foi Athaíde (Reginaldo Faria).

Mas quer mais reviravolta, @? Então toma: Athaíde já estava sendo investigado pela Polícia Federal e o agente é nada menos que Lourenço (Rômulo Arantes Neto), o ex namorado de Luíza (Camila Queiroz). Ainda é pouca reviravolta pra você? Então saiba que, na verdade, Athaíde não é a pessoa por trás da troca do laudo, existe alguém que ele está encobrindo.

Do jeito que essa novela caminha, daqui a pouco, qualquer um de nós será acusado de ter matado a Mirella. Mas, enquanto a polícia não bate na nossa porta, confira o resumo do que acontecerá na semana em “Pega Pega”:

Segunda-feira, 6 de novembro – Arlete faz uma baita revelação

Depois do beijo do capítulo anterior, Antônia afasta Júlio. Maria Pia (Mariana Santos) tenta descobrir se Eric (Mateus Solano) adulterou o inquérito da morte de Mirella. Já com outros interesses em mente, Lourenço pede para que sua crush Luíza se afaste de Eric.

Mônica (Júlia Lund) procura por Sandra Helena (Nanda Costa) para pedir ajuda. Arlete revela para seu filho que encobriu um crime relacionado a morte. Ciente de que tudo nessa novela está interligado, Júlio pergunta se esse crime tem a ver com o Eric.

Terça-feira, 7 de novembro – Arlete decide confessar

Arlete conta para o filho como que as fotos do acidente foram parar lá na pasta do Eric. Malagueta (Marcelo Serrado), o rei das ameaças dessa novela, diz a Maria Pia que contará tudo sobre ela para Eric.

Júlio sugere que a mãe conte tudo o que falou para Antônia. Sandra Helena devolve a Pedrinho (Marcos Caruso) o dinheiro que faltava do roubo. Arlete vai com Júlio revelar tudo o que sabe para Antônia.

Quarta-feira, 8 de novembro – Finalmente a grande revelação

Arlete confessa que trocou os papéis para ajudar a curar um problema de saúde de Júlio quando criança. Sandra Helena é seduzida pelo olhar 43 de Agnaldo (João Baldasserini). Athaíde não curte ver Lourenço conversando em um restaurante com seus amigos. Antônia promete que protegerá a família de Arlete se ela contar quem foi que mandou ela trocar os laudos na época do acidente. A mãe de Júlio conta, então, que o culpado é Athaíde.

Quinta-feira, 9 de novembro – Pera, alguém explica o que está acontecendo?

Dom (David Júnior) encontra sua mãe com Tânia (Jennifer Nascimento), tem certeza de que as duas estão aliadas para separá-lo de sua família biológica e termina com a moça. Sabine (Irene Ravache) revela a Eric que tem um namorico com Malagueta e o mocinho da novela anuncia que irá demitir o homem. Lourenço revela que é da Polícia Federal e dá voz de prisão a Athaíde, mas o acusado já estava sendo preso por Antônia.

Sexta-feira, 10 de novembro – Athaíde é preso

Depois de meses de operação, Lourenço fica frustrado de ver que a Polícia Civil resolveu o problema e prendeu Athaíde. Antônia mostra para Athaíde o áudio de Arlete o incriminando pela troca do laudo. Por medida de segurança, Antônia pede para que Arlete fique em casa.

Eric pergunta a Athaíde se ele causou o acidente de Mirella.

Sábado, 11 de novembro – Maaaais uma reviravolta na novela

Arlete conta a Pedrinho que denunciou o mandante da troca do laudo e se arrepende de ter feito parte da armação. Como medida de segurança, Antônia também pede para Arlete abandonar o trabalho de taxista. Athaíde dá a entender que está levando a culpa por algo que outra pessoa cometeu, ou seja, O MISTÉRIO AINDA CONTINUA E NÓS NÃO ESTAMOS ENTENDENDO MAIS NADA.