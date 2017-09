Novo Mundo: Anna desconfia que Thomas pode ter morrido queimado

Depois de uma semana mais que especial, com direito a proclamação da Independência com ajuda do sempre prestativo Joaquim (Chay Suede), a novela “Novo Mundo” volta ao seu tema principal que é: os dramas de Anna (Isabelle Drummond).

Acompanhada de Joaquim e Piatã (Rodrigo Simas), Anna vai até o galeão dos piratas em busca de informações sobre o paradeiro de seu pai. Acontece que Thomas (Gabriel Braga Nunes) digivolveu para um vilão tremendamente psicopata e foi atrás de sua crush. Em meio ao combate, o navio pega fogo e ninguém viu Thomas saindo de lá. Será que ele morreu?

Falando em crueldades, Leopoldina (Letícia Colin) passará por duas situações bem desagradáveis. A primeira é que Domitila (Agatha Moreira) está de volta ao Rio de Janeiro para atormentar sua vida, e a segunda é que Elvira (Ingrid Guimarães) quer porque quer fazer uma peça de teatro em homenagem à esposa de Dom Pedro (Caio Castro). COITADA!

Confira o que acontecerá no resumão de “Novo Mundo“:

Segunda-feira, 11 de setembro – Sebastião quer acabar com o Império

Diara começa a desconfiar que Schultz pode ter sido assassinado por causa de sua morte nem um pouco suspeita. Nívea e Olinto começam a se interessar um pelo outro, provando que elenco de apoio também é gente e merece amor. Sebastião está indignado com a independência e junta uns fazendeiros para dar um golpe contra o país. Anna se prepara para ir atrás de Millman com Joaquim. Na taverna, liberais e monarquistas discutem igual as pessoas no Facebook durante as eleições de 2014.

Terça-feira, 12 de setembro – Thomas vai atrás de Anna

Elvira conta para Leopoldina que fará uma peça de teatro em sua homenagem, o que já consideraríamos como uma ameaça ao Império. Ferdinando topa se casar com Greta, a viúva negra da novela. A protagonista da novela finalmente encontra o galeão de Fred. Thomas junta uma galerinha do bem composta apenas de bandidos para ir atrás de Anna.

Quarta-feira, 13 de setembro – Leopoldina se vê próxima das amantes de seu marido

Fred desconfia que Anna quer o tesouro do galeão. Thomas e seus bandidos conseguem render Anna e os piratas. Leopoldina tem um mau pressentimento quando Domitila, Benedita e Rosa se instalam no Rio de Janeiro, afinal aquela é praticamente a caravana das amantes de Dom Pedro.

Quinta-feira, 14 de setembro – Anna está encurralada

Benedita conta para a irmã o paradeiro de Dom Pedro e Leopoldina, já semeando a discórdia. Completamente ensandecida, Domitila conta para Chalaça que Pedro é dela e de mais ninguém. Thomas entra no galeão com Anna, mas é salvo por esse Power Ranger do Brasil Império que atende pelo nome de Joaquim e que sempre está lá para lutar por sua amada.

Sexta-feira, 15 de setembro – Thomas morreu?

Anna e Joaquim conseguem fugir do navio que está em chamas, e desconfiam que dessa vez Thomas não conseguiu se safar, morrendo queimado. Dom Pedro manda fechar o jornal de Libério depois da publicação de uma #Fake News sobre ele. Domitila decide usar um disfarce para encontrar Dom Pedro, e do jeito que ela é sutil já estamos imaginando a seguinte cena:

Sábado, 16 de setembro – Dom Pedro fica com Domitila

Dom Pedro, esse galinha profissional, não resiste e se agarra com Domitila. Cecília e Libério têm uma pista de que o jornal pode ter sido sabotado. No meio de um transe tipo a Raven, Piatã descobre como chegar na tal aldeia das índias. Joaquim, esse GPS na forma de homem, arranja um jeito de levar Piatã e Anna até lá.