Novo Mundo: Dom Pedro atira contra Domitila

Quem aí está preparado para o fim da novela “Novo Mundo“? A gente não está, e por isso ficamos com o coração na mão com esses acontecimentos finais da novela.

Domitila (Agatha Moreira) é o tipo de pessoa que não desiste nunca. Ao descobrir que Dom Pedro (Caio Castro) está no Paço, a amante corre para tentar encontrar seu crush. Só que a Marquesa de Santos dá de cara com Leopoldina (Letícia Colin), e Dom Pedro expulsa a amante de lá. Domitila fica virada no Jiraya, pega uma arma e ameaça atirar em Leopoldina, mas o Imperador fica revoltado e atira para salvar sua mulher. Ferida, Domitila é salva por quem? SIM, por Leopoldina! Que mulher!

Depois de ser dado como morto, Thomas (Gabriel Braga Nunes) está vivíssimo pois foi salvo por um padre. Anna (Isabelle Drummond) até começa a ter umas visões e pressentimentos, mas ela nem faz ideia que o vilão está vivo e possuído pelo espírito da vingança.

“Novo Mundo” não está para brincadeira! Confira o resumo dos capítulos dos dia 18 a 23 de setembro:

Segunda-feira, 18 de setembro – Thomas sobreviveu

Domitila acredita fortemente que Dom Pedro vai escolhê-la como esposa oficial. Bonifácio fica fulo da vida com Dom Pedro dando apoio para o pessoal liberal do Brasil Império. Thomas, que havia sido dado como morto pelo pessoal que sobreviveu ao incêndio, foi encontrado com vida por um padre e está lá preparando sua próxima vingança nessa reta final da novela.

Terça-feira, 19 de setembro – Peter bebe água envenenada

Hugo ainda tenta fazer com que Elvira conte para Joaquim que o casamento deles não é válido, mas ela deve estar se segurando para guardar isso até os últimos capítulos. Depois de acusar Diara de atacar Wolgang, Greta envenena a água dele. Ela só não esperava que Peter bebesse a água.

Quarta-feira, 20 de setembro – Dom Pedro defende Leopoldina de Domitila

Domitila tenta chegar na cerimônia, mas é barrada mais uma vez nessa novela. Leopoldina e Domitila ficam cara a cara no Paço, discutem e Dom Pedro é obrigado a tomar partido: expulsa Domitila do local. Greta confessa tudo o que fez de errado para Wolfgang. Domitila engatilha uma arma para atirar em Leopoldina enquanto ela beija Dom Pedro, mas o Imperador atira em sua amante.

Quinta-feira, 21 de setembro – Leopoldina tenta salvar Domitila

Dom Pedro fica meio desesperado ao ver sua amante ferida, e Leopoldina mostra que é uma boa pessoa ao tentar ajudar Domitila. Peter passa mal e Amália percebe que ele foi envenenado. Um dos atores da companhia de Cosette se demite e ela convida Joaquim. Greta tenta atacar Wolfgang. Bonifácio se demite do cargo. Dom Pedro ordena que Francisco leve Domitila de volta para São Paulo.

Sexta-feira, 22 de setembro – A envenenadora vai para a cadeia

Greta é presa depois de Wolfgang revelar seus crimes. Leopoldina implora para Bonifácio não abandonar o cargo. Anna tem um pesadelo assustador com Thomas. Logo depois, Anna tem um mau pressentimento, deixando Piatã preocupado. Pelo menos alguém se preocupa, porque Anna está lá de boa achando que Thomas está morto.

Sábado, 23 de setembro

A emissora não divulgou o resumo do capítulo de sábado. Aaaargh que agonia!!