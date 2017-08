Novo Mundo: D.Pedro proclama independência no capítulo do feriado

Essa semana teremos o fruto de um excelente planejamento por parte dos autores de “Novo Mundo“. Veremos a Independência do Brasil na novela acontecendo no mesmo dia em que comemoramos o feriado aqui no país. Os autores se esforçaram um monte, e precisaram até se rearranjar por causa de um dia em que não haverá capítulo por conta do futebol.

Mas e aí, o que descobrimos de interessante nessa versão “Novo Mundo” da manjada história do nosso país? Simples: a participação de Joaquim (Chay Suede) na independência.

Nos livros de história aprendemos que Dom Pedro (Caio Castro) estava em Santos com sua amante Domitila (Agatha Moreira) enquanto Leopoldina (Letícia Colin) escreveu uma carta para o marido avisando que deveriam proclamar a Independência. A princesa regente então entregou a carta a um mensageiro, que encontrou com Dom Pedro às margens do rio Ipiranga e lá mesmo rolou a proclamação.

Só que na novela descobrimos que o tal mensageiro foi nada menos que Joaquim, esse grande homem que atravessou várias cidades em apenas um capítulo!

Segunda-Feira, 4 de setembro – Dom Pedro cai em mais um rabo-de-saia

Anna tem um suspeito do atentado contra Leopoldina – é claro que desconfia de Thomas, o culpado por 3 em cada 4 maldades de “Novo Mundo”. Rola uma confusão na taberna e Egídio detém uma galera: Licurgo e Germana, Elvira, Hugo e até o pobre Quinzinho. Hugo então propõe um acordo sobre a taberna. Dom Pedro é seduzido por Domitila enquanto Leopoldina diz que está na hora de declarar a independência do Brasil.

Terça-Feira, 5 de setembro – Vaaaai, Brasil!

Não haverá capítulo nesse dia por causa das eliminatórias da Copa.

Quarta-feira, 6 de setembro – Leopoldina toma decisão importante

Thomas e Sebastião estão na torcida para que Dom Pedro e Leopoldina vão embora do Brasil. Dom Pedro se revela tão cachorro quanto a gente imaginava e declara seu amor para Domitila. Elvira se revela a maior pegadora de novinhos dessa novela ao beijar Hugo. Leopoldina rompe as relações com Portugal.

Quinta-feira, 7 de setembro – Feriado é dia de proclamar a Independência!

Leopoldina escreve uma carta para Dom Pedro avisando que a situação estava feia e a entrega para Joaquim, afinal o Chuck Norris de “Novo Mundo” com certeza consegue levar a carta em menos de um capítulo. No meio do caminho Joaquim encontra Thomas e os dois se enfrentam. Joaquim encontra Dom Pedro e lhe entrega a carta, fazendo com que ele decida proclamar a independência.

Sexta-feira, 8 de setembro – Dom Pedro e seu coração dividido

Todos comemoram o novo feriado do país independente. Dom Pedro e Leopoldina se tornam os Imperadores do Brasil. Voltando às coisas de novela, Chalaça faz fofoquinha e conta a Anna que Dom Pedro esteve com Domitila. Durante a festa da independência, Dom Pedro se declara para Leopoldina e a gente tá só esse GIF:

Sábado, 9 de setembro – Peguem o Thomas!

Após atacar Shultz, Greta volta a envenenar Wolfgang no melhor estilo vilã de “Porto dos Milagres“. Thomas prende Anna e Nívea, mas aparece a caravana indígena liderada por Piatã e todo mundo se enfrenta. Hugo pede para Elvira contar para Joaquim que o casamento deles nunca existiu no papel. Tal qual o grande vilão Dick Vigarista, Thomas consegue escapar de novo das garras da justiça.