O Outro Lado do Paraíso: Clara revela o segredo do psiquiatra

A listinha de vingança de Clara (Bianca Bin) continua rodando rápido. Depois de conseguir mandar Gael (Sergio Guizé) para a cadeia e planejar contra a ex-sogra Sophia (Marieta Severo), o próximo alvo da personagem é o Samuel (Eriberto Leão).

O psiquiatra leva uma vida dentro do armário e tenta esconder de todo mundo que é gay de qualquer jeito, tanto que se casou com Suzy (Ellen Roche), mas seu coração bateu mais forte quando ele conheceu Cido (Rafael Zulu). Clara descobre esse segredo sobre a orientação sexual do psiquiatra e prepara uma armadilha para expôr ele.

Clara cria toda uma situação para que Adinéia (Ana Lúcia Torre) flagre seu filho vestido de mulher na cama com Cido. Samuel vai entrar em desespero, mas a mãe tenta ajudá-lo a se livrar desse plano maléfico da mocinha. Será que vai dar certo? Aí só vendo o nosso resumo semanal de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 1º de janeiro – Sophia é presa

Duda (Gloria Pires) percebe que do nada acabou contando parte de seu segredo para Laerte (Raphael Viana) e o bota pra fora do quarto. Samuel usa o novo líquido que ganhou com Suzy. Clara descobre que Cido recebeu um dinheiro de Sophia e começa a pensar que tem algo de muito suspeito aí. Gael ia ser julgado, mas Patrick (Thiago Fragoso) impede o tribunal e o agressor volta para a cadeia.

Depois de uma semana fugindo com a namorada, Diego (Arthur Aguiar) devolve a menina para os pais e eles desistem do processinho. Fácil assim. Lívia (Grazi Massafera) conhece Mariano (Juliano Cazarré) e a gente sabe que vai dar samba e os dois terão várias cenas tórridas de amor essa semana. A polícia vai até as minas de esmeraldas conferir uma denúncia de Clara e Sophia acaba presa.

Terça-feira, 2 de janeiro – Natanael chega em Palmas

Sophia fica furiosa com Clara e a vingativa comemora a prisão de sua ex-sogra. Raquel (Erika Januza) começa a desconfiar que Gustavo (Luis Melo) não é um homem tão bonzinho assim. Natanael (Juca de Oliveira) chega a Palmas atendendo a um pedido de Lívia. Caetana (Laura Cardoso), cuja função da novela é ser a Mercedes (Fernanda Montenegro) para o pessoal do núcleo do bordel, alerta Duda sobre Laerte. Renato (Rafael Cardoso) começa a seguir Samuel.

Não na rede social, pessoalmente mesmo.

Quarta-feira, 3 de janeiro – Adinéia vê o filho com Cido

Clara começa a armar com Renato uma forma de desmascarar Samuel. A mocinha então convida Adninéia para jantar como parte do seu plano. Bruno (Caio Paduan) desconfia de Sophia saindo da cadeia. Possuída pelo ódio e por demais sentimentos negativos, Sophia promete que vai se vingar de Clara (jura?). Adinéia flagra seu filho vestido de mulher com Cido.

Quinta-feira, 4 de janeiro – Gael sai da prisão

Adinéia perdoa Samuel, e ele pede para ela guardar segredo. Clara começa a se sentir a poderosa por ter desmascarado o psiquiatra. Segundo a Justiça, Gael precisará prestar serviço comunitário e consegue sair da prisão.

Já fora da cadeia, Gael não entende por que Clara quer se vingar de sua família. Por que será, não é mesmo? Será que é por que a família dele internou ela por dez anos? Enquanto isso, Samuel implora para Clara não revelar seu segredo.

Sexta-feira, 5 de janeiro – Gael é insistente com Clara

Tomaz (Vitor Figueiredo), o garoto que é mais sensato que os adultos da novela, sugere que Gael lute por Clara. Depois de muito tempo sem ganhar uma ceninha nova na novela, Mercedes tem mais uma premonição. Clara não está satisfeita ainda e quer acabar com a reputação de Samuel. Depois da denúncia feita para a Justiça, Sophia melhora as condições de trabalho dos mineradores e todo mundo pode parar de protestar.

Enquanto Gael pede para voltar pra Clara, Laerte finalmente descobre o segredo do passado de Duda.

Sábado, 6 de janeiro – Duda se ferrou

Gael fica bravo quando Clara não o recebe de braços abertos. Tônia (Patrícia Elizardo) não quer aceitar o divórcio de Bruno. Tomaz diz que Lívia deveria namorar alguém. O sócio misterioso do bordel aparece. Como não deu certo voltar com Clara, Gael volta com Aura (Tainá Müller). Sabendo da verdade, Laerte ameaça Duda.