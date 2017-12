O Outro Lado do Paraíso: Clara volta para o Tocantins já causando

Como diria o clássico da MPB, Clara (Bianca Bin) está de volta para seu aconchego em ‘O Outro Lado do Paraíso‘… só é uma pena que o tal aconchego tem um filho que a rejeita, uma sogra demoníaca e o ex-marido agressor.

Possuída pela vingança e pelo ritmo Ragatanga, Clara decide voltar para Palmas com a ajuda do advogado bonzinho Patrick (Thiago Fragoso). E a mocinha já quer que Sophia (Marieta Severo) descubra que ela está na cidade, então arma um plano bem elaborado para sua aparição. Em primeiro lugar, ela compra a casa que morou com Gael (Sergio Guizé) no melhor estilo Emily Thorne, em ‘Revenge‘. E depois ela faz seu retorno triunfal ganhando um prêmio numa festa beneficente NA CARA de Sophia.

Quer saber como que vai ser tudo isso? É só ver o resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’ que fizemos!

Segunda-feira, 11 de dezembro – O retorno de Clara

Duda (Gloria Pires) começa o capítulo já contando para Caetana (Laura Cardoso) sobre suas filhas (e veremos maaaais uma vez o flashback do nascimento de sua primeira filha misteriosa que todo mundo já percebeu que é a Clara). Raquel (Érika Januza) decide anular a interdição de Clara. Diego (Arthur Aguiar) encontra um novo veio de esmeraldas e Sophia aceita esse presente que a Geologia lhe deu.

Clara pede ajuda para voltar para Palmas e decide comprar a casa que morou com Gael. Patrick sugere que talvez seja melhor Clara tentar conquistar Tomaz (Vitor Figueiredo) em vez de chegar já querendo pegar a guarda do menino.

Terça-feira, 12 de dezembro – Clara não está morta

Clara fica surpresa ao ver que todo mundo achava que ela tinha morrido só porque foi jogada dentro de um caixão no mar. A mocinha vingativa reencontra Duda e vai até o bordel. Cido (Rafael Zulu) pede mais uma graninha para Samuel (Eriberto Leão) com o propósito de comprar um anel. Clara convida Duda para morar com ela em Palmas. Clara vê seu filho com Renato (Rafael Cardoso) e Lívia (Grazi Massafera) e tem o famoso chororô das mocinhas de novela.

Quarta-feira, 13 de dezembro – Clara surge diante de Sophia

Clara acha que Renato e Livia estavam juntos de Sophia no plano maquiavélico. Sophia e Nádia (Eliane Giardini) disputam para ver quem será a Embaixatriz da Infância do Tocantins. Diego se encanta pela jovem Melissa. Josafá (Lima Duarte) revela para Mercedes (Fernanda Montenegro) que vai atirar em Sophia e a velha tenta falar que vai dar ruim. Estelinha (Juliana Caldas) é convidada para a festa beneficente. DO NADA, Clara surge na festa e é eleita a Embaixatriz da Infância do Tocantins causando espanto e…

Quinta-feira, 14 de dezembro – Todo mundo quer falar com Clara nesse capítulo

Todo mundo se surpreende com o retorno de Clara. Gael agride Patrick quando o vê com Clara. Lívia fica enciumada quando Renato vai falar com ela. Gael descobre só agora, 10 anos depois, o plano de sua mãe e sua irmã de interditar Clara numa clínica psiquiátrica por uma década.

Sophia descobre que a interdição de Clara foi revogada pela juíza, e Gustavo (Luís Mello) avisa que ela pode perder toda a grana e ficar pobre na novela. Pela segunda vez no mesmo capítulo, Renato tenta falar com Clara. Tomaz rejeita a mãe biológica.

Sexta-feira, 15 de dezembro – Sophia sofre atentado

Gael promete a Clara que vai ajudar a convencer o pequeno Tomaz a aceitá-la. Lívia e Gael discutem porque ele acusa a irmã de colocar Tomaz contra Clara. Renato tenta falar com Clara pela terceira vez, e agora já pode pedir música no ‘Fantástico‘. Já temos até uma sugestão de uma famosa música sobre superação de ex babaca:

Se bem que no caso o macho babaca é justamente o próprio Renato, mas deixa quieto. Mariano (Juliano Cazarré) pede para Cleo apresentá-lo a Mercedes como namorado. Josafá atira em Sophia.

Sábado, 16 de dezembro – Motorista de Sophia é baleado

Mariano protege Sophia e Cido é quem toma o tiro. Sophia agora quer que Josafá seja mandado para a cadeia. Gael leva Cido para Palmas e Samuel descobre que o motorista foi baleado. Chegando no hospital, Samuel manda tirarem Cido da enfermaria e que o coloquem no quarto especial do hospital. Diego deixa o lado garanhão de lado e pede Melissa em namoro. Clara e Sophia fazem um acordo para tirar Josafá da cadeia. Renato vai atrás de Clara maaaaaaais uma vez e consegue falar o que tanto queria: ele pede para ela tomar cuidado com Gael.