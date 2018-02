O Outro Lado do Paraíso: Sophia tenta matar Vinícius

A vilã de ‘O Outro Lado do Paraíso‘ segue tentando eliminar todo mundo que está em seu caminho nessa novela.

Nessa próxima semana da novela, a megera Sophia (Marieta Severo) vai se ver num mato sem cachorro. Depois de ter a ajuda de Vinícius (Flávio Tolezani) para interditar Clara (Bianca Bin) num hospício, o delegado vai procurar justamente ela para que lhe ajude no caso da pedofilia. Como Sophia não quer ter essa bomba na mão, ela decide resolver tudo… com uma explosão. A malvada vai tentar explodir sua mina com Vinícius dentro, mas Mariano (Juliano Cazarré) impedirá o “acidente”.

Para esses e mais outros acontecimentos relevantes, confira nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 12 de fevereiro – Clara é atacada por Vinícius

Depois de ver sua amada beijando Renato (Rafael Cardoso), Gael (Sergio Guizé) sai na porrada com o médico até ser separado por Radu (Thiago Thomé). Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil, quer saber o que Clara (Bianca Bin) sente por Renato e conta que ele está de olho na botiqu… digo, nas esmeraldas.

A esposa de Vinícius implora para a filha retirar a queixa por pedofilia. Vinícius usa seu poder na delegacia para pedir que Bruno (Caio Paduan) arquive a denúncia. Aura (Tainá Muller) revela que pode ser irmã de Clara e pede ajuda para Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil . Vinícius ataca Clara.

Terça-feira, 13 de fevereiro – Clara é salva por Renato

Renato salva Clara de Vinícius. Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil, até desconfia de Aura, mas promete ajudá-la. Mesmo com seu poder de influência no núcleo policial, Clara o denuncia. Clara também descobre a revelação de Aura, mas quer conversar com ela antes e deixar o DNA para depois.

Enquanto Nádia (Eliane Giardini) conversa com Gustavo (Luis Melo) sobre a denúncia contra o delegado, Vinícius se declara para Laura (Bella Piero).

Quarta-feira, 14 de fevereiro – Vinícius é afastado da Polícia

Laura expulsa o padrasto. Sophia conta a Amaro (Pedro Carvalho) que Estela (Juliana Caldas) vai ficar sem herança se casar com ele. Elizabeth (Gloria Pires) se prepara para viajar ao Rio com seu ex-marido, e Adriana (Julia Dalavia) não curte ver a mãe afastando seu pai da família.

Bruno ajuda Raquel (Erika Januza) a caminhar pela casa. O caso de Vinícius é encaminhado para o promotor público e ele é afastado do cargo.

Quinta-feira, 15 de fevereiro – Mais denúncias surgem contra Vinícius

Elizabeth topa mudar seu depoimento em favor de Natanael (Juca de Oliveira) a pedido de Henrique (Emílio de Melo). Mariano conta para Sophia que deve se casar, e Lívia (Grazi Massafera) finalmente revela ao filho que vai apresentar seu novo boy.

Bruno conta a Clara e Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil, que uma outra mulher já tentou denunciar Vinícius. O advogado vai atrás e descobre que mais uma criança foi vítima do delegado.

Sexta-feira, 16 de fevereiro – Vinícius pretende fugir

Henrique e Elizabeth se beijam. Tônia (Patrícia Elizardo) conta a Bruno que está grávida bem na frente de Raquel. A juíza fica furiosa, termina com o namorado e volta pra casa. O computador de Vinícius é apreendido por Bruno. Querendo descobrir esse papo de Aura ser sua irmã, Clara vai até o hospital ver o que consegue levantar. Vinícius pede ajuda de Sophia para fugir e a megera fica quase como a Nicole em ‘A Fazenda’:

Sábado, 17 de fevereiro – Vinícius quase morre

Clara começa a fazer perguntas sobre seu pai para Aura. Lívia conta à família que finalmente vai apresentar seu namorado misterioso. Aura cai na cilada de Clara e a vingativa descobre que a médica não é sua irmã. Bruno avisa que Vinícius conseguiu fugir. Rato tenta explodir o delegado na mina de esmeraldas, mas Mariano impede. O mineiro conta a Vinícius que o capanga tentou matá-lo a mando de Sophia.