O Outro Lado do Paraíso: Renato confessa ser o vilão dessa novela

Depois do autor negar (várias vezes), finalmente chegou a hora de descobrirmos quem é o grande vilão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Não deu pra Sophia (Marieta Severo): a pessoa mais maquiavélica da trama é nada menos que o doutor Renato (Rafael Cardoso).

Clara (Bianca Bin) aceita o pedido de casamento do médico, mesmo todo mundo falando pra ela que ele não presta. A mocinha ignora todos e chega até a cerimônia de fato. Só que, durante o casamento, Clara simplesmente fala NÃO quando perguntam se ela aceita a mão de Renato como esposo. Como se não bastasse o climão, Clara expõe que Renato tentou matá-la naquele incidente do hospício. Cansado de esconder a vilania desde o primeiro capítulo, Renato confessa que conspirou com Sophia para matar Clara SIM e que vai se vingar da mocinha para conseguir as esmeraldas.

Para saber mais detalhes, é só ver o resumão dessa semana que está eletrizante em ‘O Outro Lado do Paraíso‘.

Segunda-feira, 12 de março – Clara topa se casar com Renato

Ignorando todos os conselhos dados por todos os outros personagens dessa novela, Clara aceita se casar com Renato. Depois do pedido de casamento… adivinhem… Elizabeth (Gloria Pires) conta à filha que desconfia do futuro genro. Lívia (Grazi Massafera) tenta convencer Gael (Sergio Guizé) a denunciar a própria mãe. Johnny (Bruno Montaleone), o irmão de Mariano (Juliano Cazarré), entra na novela. Gael tenta se declarar para Clara e fala que desconfia que Renato deseja as esmeraldas.

A Justiça decide afastar Gustavo (Luis Melo) do cargo. Clara e os demais, com a ajuda de Gael, flagram Sophia tentando vender a tal esmeralda gigante de forma ilegal.

Terça-feira, 13 de março – Mais gente tenta abrir o olho de Clara

Sophia se ferra porque a polícia apreende a esmeralda. Nádia (Eliane Giardini) confessa que está pegando Odair (Felipe Titto). Lívia insinua que Renato quer apenas as esmeraldas. Mercedes revela que não irá ao casamento de Clara. Agora é a vez de Lívia tentar falar pra Clara que Renato não presta.

Quarta-feira, 14 de março – Começa o casamento de Clara

Clara finge que ninguém falou que Renato é mau caráter, mesmo com todos os personagens de ‘O Outro Lado do Paraíso’ relembrando isso toda hora, e começa os preparativos de seu casamento. Bruno (Caio Paduan) e Diego (Arthur Aguiar) ficam incomodados de ver a mãe pegando um novinho tatuado. Elizabeth nota que Clara está meio na bad com a partida de Patrick (Thiago Fragoso). Durante o casamento de Clara, ela diz NÃO ao noivo e acusa Renato de tentar matá-la. PERAÍ!!!

Quinta-feira, 15 de março – Renato revela ser o vilão da novela

Na frente de todos os convidados, Clara começa a confrontar Renato. Acuado, ele confessa que tramou com Sophia o assassinato da mocinha e que apenas quer as esmeraldas. Patrick e Renato saem na porrada depois que o advogado descobre que o noivo esteve envolvido na morte de Beatriz (Nathalia Timberg). 100% trabalhado na vingança, Renato pede ajuda de Sophia para acabar com a vida de Clara, formando uma dupla imbatível de vilania.

Sexta-feira, 16 de março – Renato vai ao Rio buscar ajuda para sua vingança

Acontece uma explosão na mina de esmeraldas e Mariano acha que seu irmão está preso nos escombros. No Rio de Janeiro, Renato encontra Fabiana (Fernanda Rodrigues), aquela mulher que Clara fingiu trabalhar como empregada para pegar os quadros valiosíssimos, e a usará como parte de sua vingança contra Clara. Adriana (Julia Dalavia) descobre que tem um tumor.

Sábado, 17 de março – Patrick e Clara se declaram

Gael começa a ajudar no resgate dos garimpeiros e exige que Sophia pague a conta. Renato, tentando seduzir a madame, beija Fabiana. Amaro (Pedro Carvalho) descobre que ficou cego durante o acidente na mina. Patrick e Clara ficam cara a cara e um se declara para o outro.