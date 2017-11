O Outro Lado do Paraíso: Gael implora para Renato salvar Clara

Se tem uma coisa que a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘ tenta nos ensinar é que tudo tem volta. A maior prova disso será nessa semana quando Gael (Sergio Guizé) precisar engolir o orgulho.

A gente já descobriu que Gael é o tipo de boy lixo atômico que maltrata a mulher e depois coloca o rabo no meio das pernas para pedir desculpas e dizer que se descontrolou. Nessas ele já demonstrou ataques de ciúmes contra o doutor Renato (Rafael Cardoso), e no primeiro capítulo ele até ameaçou jogar o moço de um penhasco. Enfim, tudo volta nessa vida e Gael precisa da ajuda do médico.

Isso porque Clara (Bianca Bin) finalmente dará à luz nos capítulos dessa semana, mas o clima da novela é tão pesado que a garota terá complicações no parto. Diante da possibilidade de ver o amor de sua vida vestir um paletó de madeira, Gael engole a vergonha e vai pedir ajuda para quem? Sim, para o doutor Renato!

Para saber desse e de mais novidades na emocionante novela das nove ‘O Outro Lado do Paraíso‘, confira o nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 13 de novembro – Natanael quer se livrar de Duda

Em um momento de rara sensatez, Clara expulsa seu marido embuste de casa. Sophia (Marieta Severo) tenta explicar para Gael que é melhor ele entender sobre essa distância que precisa manter de Clara. Natanael (Juca de Oliveira) estava de boa perto de sua casa e vê Duda (Gloria Pires) por lá, e fica bravo porque faz nem quatro capítulos que ele deu um dinheiro para ela fingir a própria morte.

Natanael começa a planejar meios de se livrar de Duda. O homossexual enrustido Samuel (Eriberto Leão) cede ao desejo e marca um encontro com um cara. Gael implora pra Clara voltar pra casa e até sua cunhadinha (que não é assim um poço de honestidade) alerta Clara que aquilo é a famosa ci-la-da…

Terça-feira, 14 de novembro – Lívia recebe notícia triste

Adinéia pede para Samuel se casar com Suzy (Ellen Rocche). Lívia (Grazi Massafera) conta para Clara que está grávida. Duda assume de vez a nova identidade assim que consegue fazer uma conta no banco. A sensatez de Clara vai embora e ela viaja com Gael. Lívia descobre que sua gravidez era só um alarme falso. Renato pergunta por Clara e Lívia fica bem brava porque quer o crush só pra ela. Sophia revela seu plano maligno: terá as esmeraldas de Clara assim que seu neto nascer. Em um momento de muita emoção e fofura, Lívia conta a Clara que não pode ter filhos, e por causa disso será uma segunda mãe para seu sobrinho.

Quarta-feira, 15 de novembro – Nasce a criança de Clara

Lívia decide se mudar para a casa de Clara e Gael, fazendo desaparecer toda a coisa fofa que vimos no capítulo anterior. Duda decide viver numa cidade praiana. Mercedes (Fernanda Montenegro) tem mais uma visão da Raven e conta a Renato que o filho de Clara precisa nascer de qualquer jeito.

O tempo passa e é finalmente o dia do casamento de Samuel com Suzy. Sophia tranca a filha anã no quarto para que ela não apareça na festa. Clara dá a luz e tem complicações durante o parto.

Quinta-feira, 16 de novembro – Renato salva Clara

Renato é chamado para ir ao hospital, e Gael implora para que ele salve a vida de Clara. Isso mesmo que você leu! Gael, o ciumento doentio da novela, pediu para seu arquirrival bonitão com diploma de medicina para que salve sua esposa.

Lívia fica bem preocupada com o bebê e não deixa Clara segurá-lo. Além disso, ela sente ciúmes quando Renato examina Clara. Sophia dá a ideia para que o bebê se chame Tomaz, e o casal aceita. Mercedes conhece o filho de Clara e tem um mau pressentimento.

Gael fica um pouquinho perturbado com o jeito meio louco de Lívia nos últimos capítulos e pede para sua irmã sair de sua casa. Nicácio (Fábio Lago) e Ivanilda (Telma Souza) tentam falar para Clara tomar cuidado com Lívia.

Sexta-feira, 17 de novembro – Lívia é destruidora mesmo

Lívia aceita o plano da mãe e topa separar Gael e Clara. Tenório começa a reparar no dinheiro de Duda. Samuel solta uma mentirinha para Suzy e começa a conversar com um cara pela internet. Nádia (Eliane Giardini) fica preocupada ao ouvir Bruno (Caio Paduan) declarar seu amor por Raquel (Erika Januza). Mercedes continua tendo maus pressentimentos sobre Clara e conta tudo para Josafá (Lima Duarte). Gael chega em casa e vê Renato conversando com Clara, sem nem imaginar que foi sua irmã que convidou o médico.

Sábado, 18 de novembro – O plano de Sophia vai dando certo

Diante de maaaaais um ataque de ciúmes, Clara registra queixa contra o marido. Lembrando que:

Sophia vai atrás de um habeas corpus para Gael. Tenório tenta descobrir de onde vem o dinheiro de Duda. Clara conta para Josafá que agora deu e que dessa vez vai pedir a separação. Antes que a gente possa gritar “até que enfim”, Sophia se mostra a favor dessa separação.