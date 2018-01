O Outro Lado do Paraíso: o delegado é a próxima vingança de Clara

A listinha de vinganças de Clara (Bianca Bin) continua nos próximos capítulos de ‘O Outro Lado do Paraíso‘. Depois de prender o ex-marido agressor, a sogra que explorava mineradores e expor médico enrustido, a mocinha da novela vai atacar com tudo o delegado que ajudou em sua interdição 10 anos atrás.

Para conseguir afetar Vinícius (Flávio Tolezani), Clara começa a seguir a mesma estratégia que fez nos outros casos. Ou seja, ela vai atrás de Laura (Bella Piero) para descobrir se a menina tem algum segredo cabeludo sobre o padrasto. Infelizmente, o faro de Clara está certo: a menina foi abusada sexualmente pelo padrasto quando criança. De posse dessa informação, a vingativa já tem material o bastante para acabar com a vida de Vinícius na novela.

Para saber o que mais vai rolar essa semana, é só conferir nosso resumão dos acontecimentos da semana de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 15 de janeiro – Sophia pede ajuda de Samuel

Sophia (Marieta Severo) já fica daquele jeito ao saber que a juíza do caso da guarda do Tomaz (Vitor figueiredo) será a incorruptível Raquel (Erika Januza). Lívia (Grazi Massafera) conta sobre seu novo namorado para Sophia, mas não fala o nome dele. Samuel (Eriberto Leão) de repente começa a se aceitar como homossexual e convida Cido (Rafael Zulu) pra morar com ele, transformando esse núcleo quase numa esquete do ‘Vai que Cola’.

Como bom representante da honestidade dessa novela, Gustavo (Luis Melo) pede pra Nádia (Eliane Giardini) ir buscar sua propininha na casa de Sophia. Sophia solicita ajuda de Samuel para acabar com Clara, mas o médico se recusa.

Terça-feira, 16 de janeiro – Sophia toma atitudes drásticas

Samuel afirma que dessa água não beberá de novo e não vai ficar contra Clara. Gael (Sergio Guizé), o boy lixo que botou a culpa na mãe pela agressão à Clara, decide ajudar a mocinha a conseguir a guarda de Tomaz. Lívia e Mariano (Juliano Cazarré) se encontram. Renato (Rafael Cardoso) fica bravo porque Clara acredita em Gael. Apenas nosso olhar de julgamento para a mocinha:

Adinéia (Ana Lúcia Torre) sugere que Samuel vá morar em sua casa com Cido, nesta que é a reviravolta que menos estamos entendendo nessa novela. Sophia tem uma ideia para resolver seus problemas jurídicos: um atentado contra a juíza!

Quarta-feira, 17 de janeiro – Clara já tem novo alvo

O plano de Nádia para sabotar o jantar com Raquel dá certo e ela fica brava com Bruno (Caio Paduan). O rapaz descobre que foi tudo uma armação e quer entrar com o divórcio. Mercedes (Fernanda Montenegro) reaparece na novela após muitos capítulo para o quê? SIM, para ter um mau presságio, pois é a única coisa que ela faz na trama!

Clara vai atrás de Laura para pegar mais informações sobre Vinícius, seu próximo alvo na listinha de vinganças.

Quinta-feira, 18 de janeiro – Clara e Patrick estão apaixonadinhos?

Adriana (Julia Dalavia) se sente frustrada por não conseguir se conectar direito com sua cliente Duda (Gloria Pires). Vinícius consegue pegar as digitais de Duda, aumentando as chances de descobrir sua real identidade (que não é a maléfica Raquel de ‘Mulheres de Areia’).

Patrick (Thiago Fragoso) e Clara começam a pensar um no outro. Lívia e Sophia conversam sobre seus crushs, sem nem imaginarem que estão falando da mesmíssima pessoa. Clara é avisada que saiu o resultado da análise das digitais de Duda.

Sexta-feira, 19 de janeiro – Suzy está grávida

Claro que a situação de Samuel não ia se resolver tão facilmente: Suzy (Ellen Roche) descobre que está grávida. Mariano encontra Sophia e beija sua ex-namorada que agora é sua atual sogra (!?).

Clara começa suas investigações para descobrir o verdadeiro nome de Duda. Adriana convida o avô e seu pai para assistirem ao tribunal de Duda, sem nem saber que eles todos se conhecem. Por ter uma gravidez de risco, Suzy pede para morar com Samuel (e Cido). Lívia e Sophia conversam sobre seus crushs (sim, a mesma coisa que aconteceu no capítulo anterior).

Sábado – 20 de janeiro – Clara continua sua vingança

Clara conta para Renato seu plano contra Vinícius. Aura (Tainá Müller) mostra que é boazinha demais e sugere que Gael vá atrás de um psiquiatra. Sophia começa a dar em cima de Mariano. Para avançar na sua vingança, Clara tenta se aproximar de Laura. Bruno esconde de Raquel que sua futura ex-mulher pode estar grávida.

Natanael (Juca de Oliveira) está muito curioso para conhecer quem é a misteriosa cliente de sua neta, sem saber que se trata da mulher que ele ordenou que fingisse a própria morte. Clara decide que vai assumir a culpa se Duda for condenada.