Clara derrota Fabiana com ajuda inesperada em ‘O Outro Lado do Paraíso’

A gente adora capítulos que rolam em tribunal na novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, então é legal saber que estamos perto de mais um embate judicial. Dessa vez, a disputa será entre Clara (Bianca Bin) e Fabiana (Fernanda Rodrigues) a respeito dos quadros deixados por Beatriz (Nathalia Timberg) que tornaram a mocinha da novela muito rica.

As duas vão resolver na Justiça, mas quem vai salvar o dia é Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil! Isso porque ele consegue levar Hermínia, a responsável pelo hospital psiquiátrico, para depor. O resultado é superfavorável para Clara, porque Hermínia revela que Beatriz não tinha problemas mentais e que estava internada no hospital a mando de Fabiana.

Mas não é só isso que vai rolar essa semana em ‘O Outro Lado do Paraíso’, vale a pena conferir o resumão:

Segunda-Feira, 16 de abril – Finalmente começa o julgamento

Mariano (Juliano Cazarré) é recuperado pela Grande Mãe (Zezé Mota). Patrick acredita que Clara vai vencer o processo contra Fabiana. Suzy (Ellen Roche) se encanta por Helder (Carlos Bonow). Diego (Arthur Aguiar) tem seu terceiro casamento na novela e já pode pedir música no ‘Fantástico‘ (agora foi de novo com a Melissa).

Bruno (Caio Paduan) e Raquel (Erika Januza) se acertam. Patrick vê Clara com Gael (Sergio Guizé) e imagina que os dois estão juntos. Começa o tribunal de Fabiana contra Clara.

Terça-feira, 17 de abril – Clara vence o processo

Clara explica ao juiz sua amizade com Beatriz. O juiz chama a diretora do centro psiquiátrico, para a surpresa de todos. Amaro (Pedro Carvalho) volta a enxergar e está pronto pra se casar com Estela (Juliana Caldas). Hermínia conta que Fabiana manteve Beatriz internada a força, mesmo com a paciente sendo sã. Clara vence o processo e a gente tá como?

Elizabeth (Gloria Pires) é operada para resolver o caso do transplante.

Quarta-feira, 18 de abril – Elizabeth piora

Bruno concorda com Gael sobre ter que contar para Clara sobre a investigação sobre Sophia (Marieta Severo). Gael se declara para sua ex-mulher. Renato (Rafael Cardoso) tem outro plano para conseguir pegar o dinheiro de Clara. O próprio vilão de série infantil.

O estado de saúde de Elizabeth piora muito. Adriana (Julia Dalavia) fica muito feliz com a doação anônima que recebeu.

Quinta-feira, 19 de abril – Mercedes tenta salvar Elizabeth

O médico diz estar preocupado com a saúde de Elizabeth. Rafael (Igor Angelkorte) tenta dar um toque para Renato dizendo que ele tá meio obcecado por Clara.

Adriana recebe alta, mas Elizabeth está bem mal mesmo. Clara desiste de apelar para seu caríssimo plano de saúde e pede ajuda a alguém com mais poderes: ela pede ajuda de Mercedes (Fernanda Montenegro). A mística dá sua bênção, mas diz que Elizabeth precisa é do amor de Adriana.

Sexta-feira, 20 de abril – Adriana descobre quem foi o “doador anônimo”

Cido (Rafael Zulu) e Samuel (Eriberto Leão) se reconciliam e voltam a morar juntos. A reconciliação está no ar, Nádia (Eliane Giardini) também volta com Gustavo (Luis Melo), o marido corrupto.

Como ainda não conseguiu articular a aproximação de Elizabeth e Adriana, Clara pede a ajuda de Renan (Marcello Novaes) para ele pelo menos abrir a grife de vestidos de luxo. Laura (Bella Piero) avisa Clara que Renato está meio louco por ela. Adriana descobre que a doação que salvou sua vida é a de Elizabeth.

Sábado, 21 de abril – Adriana pede perdão a Elizabeth

Clara conta que Adriana precisa perdoar Elizabeth. Sophia começa a desconfiar de Gael, sem saber que ele está articulando com o delegado uma investigação contra ela. Estela e Amaro se casam. Adriana se acerta com Elizabeth e convida a mãe para morar com ela. Gael finalmente conta para Clara sobre os crimes de Sophia.