O Outro Lado do Paraíso: Gael é preso e apanha na cadeia

Foram muitos capítulos com Gael (Sergio Guizé) agredindo e violentando Clara (Bianca Bin) na novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, mas agora chegou a hora do esperado troco no boy lixo!

Como parte de seu maquiavélico plano de vingança múltiplo, Clara se aproxima de Gael já para fazer com que o ex-marido caia numa armadilha. Dito e feito, Gael tenta violentar a ex e é impedido pela galerinha do bem comandada por Patrick (Thiago Fragoso). Assim, Gael ganha uma passagem só de ida para a prisão e – acredite – vai ficar com muito medinho. Gael vai apanhar muito dos presos, e Sophia (Marieta Severo) ficará desesperada com o filho agressor de mulheres que foi preso e passou a virar saco de pancadas.

Mas a vingança de Clara ainda não acabou, e tem mais gente na lista dessa pequena Emily Thorne tupiniquim. Para conferir quem será o próximo alvo, é só ver nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso‘:

Segunda-feira, 18 de dezembro – Motorista de Sophia é baleado

Mariano (Juliano Cazarré) protege Sophia e Cido (Rafael Zulu) é quem toma o tiro. Sophia agora quer que Josafá (Lima Duarte) seja mandado para a cadeia. Gael leva Cido para Palmas e Samuel (Eriberto Leão) descobre que o motorista foi baleado.

Chegando no hospital, Samuel manda tirarem Cido da enfermaria e que o coloquem no quarto especial do hospital. Diego (Arthur Aguiar) deixa o lado garanhão de lado e pede Melissa (Gabriela Mustafá) em namoro.

Clara e Sophia fazem um acordo para tirar Josafá da cadeia. Renato (Rafael Cardoso) vai atrás de Clara maaaaaaais uma vez e consegue falar o que tanto queria: ele pede para ela tomar cuidado com Gael.

Terça-feira, 19 de dezembro – Gael é preso

Depois da dica do médico bonitão, Clara cogita fazer um teste em Gael. Samuel está preocupadíssimo com o estado de saúde de Cido, mas finge que está tudo de boa para não comprometer sua heteronormatividade.

Sophia suborna o delegado para que Josafá saia da cadeia. Gael tenta violentar Clara ao ficar sozinho com ela, mas Patrick e Radu (Thiago Tomé) aparecem para salvá-la. Gael é mandado para o xilindró e fica com medinho dos outros presos.

Quarta-feira, 20 de dezembro – Renato quer ser aliado de Clara

Os outros presos começam a usar Gael como saco de pancadas. Patrick acha que Clara foi longe demais e pede pra ela parar com sua vingança cega. Sophia entra em desespero ao saber da prisão de seu filhinho.

Renato aproveita para se declarar para Clara e diz que vai ajudá-la no plano de vingança. Nós, que assistimos de casa, temos a reação perfeita para esse momento:

Quinta-feira, 21 de dezembro – Gael continua apanhando

O primeiro passo de Renato será ajudar Clara a conquistar Tomaz (Vitor Figueiredo). Mercedes (Fernanda Montenegro), a idosa sensitiva, avisa Clara que ela devia parar com sua vingança cega.

Estela (Juliana Caldas) chega a Palmas preocupada com o irmão e é humilhada pela mãe megera. Gael continua apanhando na cadeia. Laerte (Raphael Viana) se declara para Duda (Gloria Pires). Renato sugere que o primeiro a ser vingado por Clara seja o médico Samuel.

Sexta-feira, 22 de dezembro – Clara tenta se aproximar de Tomaz

Após ir no quilombo, Samuel ganha um líquido da Mãe do Quilombo (Zezé Motta). Leandra (Mayana Neiva) aproveita que o capítulo vai ao ar quase no Natal para propor um amigo secreto no bordel, e Laerte quer participar.

Samuel toma o líquido com Suzy (Ellen Rocche). Clara e Josafá finalmente conhecem Tomaz crescido, e o garoto fica encantado ao ganhar um presente de Clara. Lívia (Grazi Massafera), por outro lado, fica pistola ao ver esse presente.

Sábado, 23 de dezembro – Lívia e Sophia não gostam de Tomaz ter visto Clara

Lívia briga porque Renato levou Tomaz para Clara. Mercedes continua não curtindo a aproximação de Mariano e Cleo (Giovana Cordeiro).

Clara convida Samuel para um jantar, assim… sem nada suspeito. Bruno (Caio Paduan) vai ao Quilombo e dá um beijo em Raquel (Erika Januza). Laerte começa a investigar o passado de Duda. Sophia ordena que Clara leve embora o cachorrinho que deu pro Tomaz. Na cadeia, Gael começa a sentir saudadinha de casa.