O Outro Lado do Paraíso: Lívia vê Mariano beijando Sophia

É bigamia que chama, né? Terminado o caso do delegado, a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘ vai pegar foto com confusão entre mãe, filha… e o namorado das duas que é a mesma pessoa.

Durante meses Lívia (Grazi Massafera) tem se envolvido com o rústico minerador Mariano (Juliano Cazarré), sem nem imaginar que ele costuma “dar uns pegas” em sua mãe Sophia (Marieta Severo). A moça até tenta apresentar o namorado para a família, porém nunca rolou. Mas na próxima semana, Sophia pedirá para conhecer o novo genro e descobrirá que ele é o próprio contatinho. Ela até finge que não o conhece, mas depois começa a tentar convencê-lo de largar Lívia. No meio de tudo isso, rola um inesperado beijo flagrado por Lívia.

Para saber o que vai rolar essa semana, confira nosso resumão de ‘O Outro Lado do Paraíso’:

Segunda-feira, 19 de fevereiro – Começa o tribunal de Vinícius

Vinícius (Flávio Tolezani) fica bem bravo e pretende se vingar de Sophia. Enquanto isso, a esposa dele o apoia totalmente, mesmo com essa denúncia dele ter abusado da filha. Patrick (Thiago Fragoso), o melhor advogado criminalista do Brasil, conta para Clara (Bianca Bin) que a Justiça brasileira não é lá aqueeeelas coisas e que Vinícius pode ser inocentado.

Laura (Bella Piero) se emociona durante seu depoimento no tribunal. Quando tudo no tribunal não corria bem para a menina, seu advogado encontra a antiga funcionária da casa de Lorena (Sandra Corveloni).

Terça-feira, 20 de fevereiro – Acaba o tribunal de Vinícius

Mariano fica sabendo que pode haver uma esmeralda gigante no garimpo. Numa reviravolta jurídica digna de novela, Vinícius confessa seus crimes e ainda conta que Sophia o subornou. Enquanto isso, a megera pede para conhecer o namorado de Lívia. Vinícius é culpado pelo abuso e Clara comemora a vitória nesse tribunal.

Quarta-feira, 21 de fevereiro – Clara parte para sua próxima vingança

Depois de resolvido todos os seus problemas com o delegado, Clara parte para a sua mais nova vingança: o juiz Gustavo (Luis Melo)!

Clara é convidada para ser madrinha de casamento de Diego (Arthur Aguiar). Sophia fica sabendo que alguns funcionários estão agindo de forma estranha. Mariano e Valdo (Alexandre Rodrigues) encontram a esmeralda gigante e a escondem. Gustavo conta para Nádia (Eliane Giardini) que tem medo de ser o próximo da lista de Clara. Vinícius morre no presídio.

Quinta-feira, 22 de fevereiro – Mariano chega na casa de Sophia

Lorena fica sabendo da morte de Vinícius e vai embora de Palmas. Renan (Marcello Novaes) conta para Elizabeth (Gloria Pires) que não vai conseguir ajudar na nova grife dela. Sophia vê uma parte da mina interditada e desconfia. Mariano chega até a casa de Sophia como namorado de Lívia.

Sexta-feira, 23 de fevereiro – Lívia vê o que não queria

Sophia não acredita ao ver que seu crush é o namorado de sua filha, mas disfarça. Raquel (Erika Januza) fala para Bruno que tentará esquecê-lo. Patrick mostra para Clara que Renato (Rafael Cardoso) tem muito interesse nas esmeraldas dela. Sophia pede para Mariano ficar longe de Lívia. Do nada Lívia aparece e vê sua mãe beijando seu namorado.

Sábado, 24 de fevereiro – Diego se casa

No meio da confusão, Sophia conta que Lívia não é sua filha, e ainda a ameaça para largar Mariano. Lívia então decide terminar o namoro. Patrick descobre que Elizabeth anda bebendo bastante. Diego se casa com Melissa (Gabriela Mustafá) e Gael (Sergio Guizé) fica meio mal ao ver Clara no altar com Renato.