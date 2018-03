Renato se casa com inimiga de Clara em ‘O Outro Lado do Paraíso’

O plano do maquiavélico Renato (Rafael Cardoso) estava quase dando certo. Ele conseguiu enganar Clara (Bianca Bin) durante toda a novela ‘O Outro Lado do Paraíso‘, mas aos 45 do segundo tempo a mocinha percebeu a roubada e denunciou todas as maldades dele. Agora é a hora da vingança.

Querendo acabar com Clara e colocar as mãos nas esmeraldas, Renato vai ao Rio de Janeiro buscar uma aliada para seu plano. Lá ele encontra Fabiana (Fernanda Rodrigues), a neta de Beatriz (Nathalia Timberg) que Clara roubou os quadros valiosíssimos. Sabendo agora que foi enganada, a madame se casará com Renato para os dois se vingarem juntinhos da mocinha da novela.

Para saber o que mais vai acontecer, só conferindo nosso resumão da semana:

Segunda-feira, 19 de março – Clara ameaça Sophia

Preocupada com o que seu filho vai pensar, Clara decide manter seu relacionamento amoroso com Patrick (Thiago Fragoso) em segredo. A gente super entendeu seu plano, Clara.

Adriana (Julia Dalavia) finalmente tem alta do hospital. Gael (Sergio Guizé) ajuda a resgatar os garimpeiros que foram soterrados na mina. Diego (Arthur Aguiar) se casa com Karina (Malu Rodrigues) poucos capítulos depois de ter se casado com outra moça, se casar mais uma vez já pode pedir música no ‘Fantástico’. Clara ameaça a vilãzona Sophia (Marieta Severo).

Terça-feira, 20 de março – Renato pede Fabiana em casamento

Sophia decide colocar a culpa em Johnny (Bruno Montaleone) pelo acidente na mina. Patrick fica incomodado com Clara elogiando Gael. Johnny pede demissão da mina, mas consegue trabalho como segurança do bordel. Patrick tenta fazer Elizabeth (Gloria Pires) parar de imitar esse GIF:

Alguns meses depois, nasce a filha de Suzy (Ellen Roche) e Samuel (Eriberto Leão). Elizabeth tenta falar para a filha que Gael ainda a ama. Enquanto isso, no Rio de Janeiro, Renato pede Fabiana em casamento, prometendo metade do dinheiro que roubará de Clara.

Quarta-feira, 21 de março – Gael termina com Aura

Clara pede para Renan (Marcello Novaes) falar quanto dinheiro vai investir na coleção de Elizabeth, e aí ele corre para Jô (Bárbara Paz) com o intuito de pedir o tal dinheiro. Gael termina com Aura (Tainá Müller) e conta que fez isso para poder reconquistar Clara.

Patrick descobre o segredo de Renan.

Quinta-feira, 22 de março – Renan é desmascarado

O trio formado por Patrick, Clara e Elizabeth consegue desmascarar Renan. Sophia promete a Aura que manipulará a situação e provará que ela é a irmã de Clara mesmo sabendo que o DNA não vai falar isso.

Renato se casa com a vilã do começo da segunda fase da novela. Odair (Felipe Titto) se muda para a casa de Nádia (Eliane Giardini), afinal há pouco climão nessa residência não é mesmo? Diego encontra sua ex no bordel. Adriana passa mal e é levada ao hospital por Patrick. Gael procura por Clara.

Sexta-feira, 23 de março – Raquel termina com Radu

Clara conta a Gel que está tendo um romance com Patrick, o melhor advogado criminalista do Brasil. Depois de pressionada, Elizabeth confessa a Renan que é alcoólatra. Raquel (Erika Januza) está em dúvida se aceita o pedido de casamento de Radu (Thiago Tomé). Gustavo (Luís Melo) é condenado e obrigado a se aposentar do trabalho de juiz.

Raquel pensa melhor, termina com Radu e se declara para Bruno (Caio Paduan). Sophia quer falsificar o exame de DNA de Aura.

Sábado, 24 de março – Mercedes descobre quem ajudará Clara

O doutor Moura se recusa a ajudar o plano de Sophia. Raquel conta que, mesmo se declarando, não vai ficar com Bruno porque a mãe dele é um embuste. Adriana fica mal com a notícia da piora em sua saúde. Mercedes tem uma visão de que Clara derrotará Sophia com a ajuda de Xodó (Anderson Tomazzini). Elizabeth e Renan se beijam. Fabiana e Renato se preparam para atacar Clara e Patrick.